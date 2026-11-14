الموت يغيّب الزعيم الديني والسياسي السوداني محمد عثمان الميرغني

غيّب الموت، الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، الزعيم الديني والسياسي السوداني البارز محمد عثمان الميرغني، عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد مسيرة سياسية امتدت لعقود، عُرف خلالها بنزعته نحو التوافق والمصالحة الوطنية، ومواقفه المعلنة الرافضة للاستبداد والعنف ضد الشعب السوداني.

وُلد محمد عثمان الميرغني في حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري في عام 1936، وتولى في 1986 خلافة الطريقة الختمية بعد والده السيد علي الميرغني، ويعد من الرعيل الأول الذين ساهموا في الحركة السياسية في السودان.

وعقب انقلاب الجبهة الإسلامية على الحكومة الديمقراطية في عام 1989، اعتُقل الميرغني في سجن كوبر مع عشرات من القيادات السياسية. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) 2023، انتقل إلى الإقامة في القاهرة، ومنذ ذلك الوقت بات مُقلاً في ظهوره السياسي.

نهاية مرحلة مليئة بالأحداث

برحيل الميرغني تنطوي حقبة زمنية مليئة بالأحداث الكبيرة في تاريخ السودان الحديث، شكّل حضوره فيها ملامح مراحل سياسية مهمة في البلاد.

وقال مكتبه في بيان صحافي: «انتقل إلى رحمة مولاه فقيد الأمة الإسلامية والعربية، الزعيم السوداني الكبير مولانا محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الديمقراطي الأصل في القاهرة يوم الجمعة».

وقد نعاه «مجلس السيادة الانتقالي»، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في بيان، مشيراً إلى مكانة الرجل الوطنية والدينية والسياسية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته الممتدة في الحياة السودانية.

البرهان نوّه بالمكانة الوطنية والدينية والسياسية للميرغني الحافلة بالعطاء وإسهاماته الممتدة في الحياة السودانية (أ.ف.ب)

ووجّه البرهان بنقل جثمان الفقيد إلى السودان بطائرة خاصة، واستكمال ترتيبات مراسم التشييع والدفن.

وحسب بيان الحزب، سيوارى جثمان الميرغني الثرى يوم الاثنين، ليرقد إلى جوار والده السيد علي الميرغني بالمسجد الذي يحمل اسم الأخير بمدينة بحري.

وأجمع السودانيون على أن رحيله سيترك فراغاً كبيراً، بوصفه أحد القادة الكبار الراحلين، الذين تركوا بصمتهم في مسيرة الحكم الوطني في السودان لأكثر من أربعة عقود متواصلة، من بين هؤلاء القادة سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد، وزعيم «الحركة الإسلامية» الدكتور حسن عبد الله الترابي، وإمام طائفة الأنصار رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي تُوفي في عام 2020 متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

ومن أشهر مقولات الميرغني التي ظل يردّدها مراراً وتكراراً في كل المناسبات السياسية «وحدة السودان أرضاً وشعباً».

وقال عنه رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري» ياسر عرمان: «لقد عمل من أجل السلام ووحدة السودان»، مضيفاً: «مع أدواره المهمة في السياسة السودانية، فإن ما سيبقى من إشعاع في غيابه سيكون على رأسه بحثه المضني عن السلام».

مثال يُحتذى

من خارج الحدود، نعاه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير ولفرام فيتر، قائلاً: «فقد السودان قائداً وطنياً وسياسياً ودينياً بارزاً، كرّس حياته لتعزيز الاعتدال والوحدة الوطنية والحوار والتوافق».

وأضاف فيتر مبرزاً أن رحيل الميرغني «يُذكّرنا بأهمية القادة الذين يتجاوزون الانقسامات، ويُقدّمون المصالح الوطنية على كل شيء... وفي هذه المرحلة الحرجة يحتاج السودان بشكل عاجل إلى قيادات تدعو للوحدة، وملتزمة بالسلام والاستقرار والمصالحة والتوافق الوطني».

وختم فيتر قائلاً: «سيظل إرث الراحل من الحكمة والاعتدال والإخلاص الراسخ للسودان مثالاً يُحتذى به للأجيال القادمة».

ومن أبرز محطات الميرغني السياسية توقيعه على «مبادرة السلام السودانية» مع زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الراحل الدكتور جون قرنق دي مابيور، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، التي عُرفت آنذاك باسم «اتفاقية الميرغني - قرنق»، وكان هدفها وقف الحرب الأهلية في جنوب السودان عبر تسوية سياسية شاملة. لكن «الجبهة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي قطعت الطريق أمام الاتفاق بالانقلاب العسكري على حكومة الفترة الديمقراطية الثالثة في 30 يونيو (حزيران) 1989، واعتقلت قادة الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم محمد عثمان الميرغني، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، ليتصدوا لقيادة المعارضة من الخارج.

وترأس الميرغني «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو أكبر ائتلاف سياسي وعسكري سوداني، ضم إلى جانب «الحركة الشعبية» أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وهي «الاتحادي» و«الأمة» و«الشيوعي»، وأقرت وثائق «التجمع» التي وُقعت في العاصمة الإريترية أسمرة عام 1995 العمل المسلح والسياسي لإسقاط حكومة «الجبهة الإسلامية».

عمر حسن أحمد البشير (أ.ف.ب)

وعُرف عن الميرغني المرونة في الصراع السياسي، ورغم انخراطه منذ السنوات الأولى في معارضة «حكومة الإنقاذ» برئاسة المعزول عمر حسن أحمد البشير، التي يقف وراءها الإسلاميون، فإن المتغيرات السياسية التي طرأت بعد اتفاقية «نيفاشا للسلام» مع حليفه جون قرنق، دفعته لتوقيع اتفاق القاهرة في 2006، ليأتي مشاركاً بوزراء في ذات الحكومة.

مكانة سياسية ودينية

يتمتع الميرغني بمكانة دينية رفيعة وسط مريديه المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، وقد أضافت زعامته للحزب الاتحادي الديمقراطي ثقلاً سياسياً كبيراً ومؤثراً في المشهد السياسي السوداني.

كما نعته الأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، معدّدة مآثره في خدمة السودان، ونهجه الوسطي في التعامل السياسي.

وبحسب مراقبين، سيفتح غياب الميرغني في فترة صعبة من تاريخ السودان الباب عن مصير الحزب من بعده، في ظل الصراع الخفي القائم بين نجلَيه جعفر الصادق ومحمد الحسن حول دفة القيادة السياسية للحزب مستقبلاً، وخاصة أن للميرغني دوراً محورياً في تماسك الحزب، الذي تعرض لانشقاقات عديدة أفقدته تأثيره التاريخي في المشهد السياسي بالبلاد.