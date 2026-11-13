رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340906-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)
تصدّر «توحيد السلطة السياسية» في ليبيا، ودفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، محادثات رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول صدام حفتر، الجمعة، بالقاهرة، في تحرك مصري يأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة طرابلس، ولقائه مسؤولين في غرب البلاد.
وأدرجت القاهرة محادثات رشاد وصدام حفتر ضمن انفتاحها على مختلف الأطراف الليبية المعنية، ومساعيها للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، حسبما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، في إشارة إلى استمرار التحركات المصرية على أكثر من مسار للتعامل مع الأزمة الليبية، وعدم اقتصار اتصالاتها على طرف دون آخر.
وتكتسب زيارة صدام حفتر إلى مصر أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد زيارة عبد العاطي إلى طرابلس، السبت الماضي، حيث التقى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث معهما تطورات الأوضاع السياسية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
ويعكس تتابع الزيارتَين، حسب مراقبين، اهتمام القاهرة بالحفاظ على قنوات التواصل مع مراكز القوى الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً وعسكرياً بين حكومة الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في شرق البلاد، والمدعومة من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المساعي الدولية، الرامية إلى تسوية الأزمة، سواء عبر «خريطة الطريق» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو المبادرة الأميركية المطروحة لتقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها، وسط خلافات بين الأطراف الليبية بشأن آليات تنفيذ الاستحقاقات السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة.
ولم تقتصر محادثات رشاد وصدام حفتر على الملفات السياسية، إذ تناولت، وفق المعلومات المعلنة، وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة بين مصر وليبيا، بما يعكس اهتمام القاهرة بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الليبي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.
يأتي ذلك بعد محادثات أجراها عبد العاطي، السبت الماضي، مع وزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية»، خليفة عبد الصادق، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، واستكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر، وإعادة تصديره إلى الخارج، إلى جانب إعادة تأهيل المصافي الليبية، والانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين البلدَين.
تتسارع مساعي التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» الليبي من خلال اتصالات وزيارات مكثفة، مدفوعة بالانفتاح الذي تلا تصديق البرلمان على «الاتفاقية البحرية».
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340906-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)
تصدّر «توحيد السلطة السياسية» في ليبيا، ودفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، محادثات رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول صدام حفتر، الجمعة، بالقاهرة، في تحرك مصري يأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة طرابلس، ولقائه مسؤولين في غرب البلاد.
وأدرجت القاهرة محادثات رشاد وصدام حفتر ضمن انفتاحها على مختلف الأطراف الليبية المعنية، ومساعيها للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، حسبما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، في إشارة إلى استمرار التحركات المصرية على أكثر من مسار للتعامل مع الأزمة الليبية، وعدم اقتصار اتصالاتها على طرف دون آخر.
وتكتسب زيارة صدام حفتر إلى مصر أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد زيارة عبد العاطي إلى طرابلس، السبت الماضي، حيث التقى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث معهما تطورات الأوضاع السياسية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
ويعكس تتابع الزيارتَين، حسب مراقبين، اهتمام القاهرة بالحفاظ على قنوات التواصل مع مراكز القوى الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً وعسكرياً بين حكومة الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في شرق البلاد، والمدعومة من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المساعي الدولية، الرامية إلى تسوية الأزمة، سواء عبر «خريطة الطريق» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو المبادرة الأميركية المطروحة لتقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها، وسط خلافات بين الأطراف الليبية بشأن آليات تنفيذ الاستحقاقات السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة.
ولم تقتصر محادثات رشاد وصدام حفتر على الملفات السياسية، إذ تناولت، وفق المعلومات المعلنة، وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة بين مصر وليبيا، بما يعكس اهتمام القاهرة بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الليبي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.
يأتي ذلك بعد محادثات أجراها عبد العاطي، السبت الماضي، مع وزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية»، خليفة عبد الصادق، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، واستكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر، وإعادة تصديره إلى الخارج، إلى جانب إعادة تأهيل المصافي الليبية، والانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين البلدَين.
دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340904-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»
محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
تناولت محادثات مصرية - أميركية، الجمعة، «مستجدات الأزمة الليبية»، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات «أهمية دعم مسار سياسي يُفضي إلى تسوية شاملة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق، وتحفظ مقدرات دولته».
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، الجمعة، فإن اللقاء تناول عدداً من الملفات والموضوعات الهامة، من بينها تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سودانية، تحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كما تطرقت محادثات عبد العاطي وبولس إلى مستجدات الأوضاع في «القرن الأفريقي»، والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد، والتأكيد على احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التهديد باستخدام القوة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الصراعات وتداعياته السلبية، وتعزز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويشارك عبد العاطي في أعمال الدورة السابعة عشرة من «منتدى صير بني ياس»، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وبحسب «الخارجية المصرية» تأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في إطار «حرص مصر على تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة».
وعلى هامش «القمة» في الإمارات، التقى عبد العاطي، الجمعة، وزير خارجية الإكوادور روبيرتو بيسانتيس، وتناول اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى».
كما بحث الوزيران «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري». واستعرض وزير الخارجية المصري الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، ومزايا موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، كما تناول التنسيق في المحافل الدولية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى عبد العاطي، الجمعة، على هامش المنتدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة، التي قام بها عبد العاطي إلى العراق، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي والنقل.
وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» موضحاً أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وأكد بدر عبد العاطي «دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه».
الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340887-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»
خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)
تتزايد حدة الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية»، بينما تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» بشأن السياسات النقدية والمالية المتبعة، ودورهما في احتواء موجة الغلاء.
ويصف اقتصاديون ونشطاء ومدونون في شرق ليبيا وغربها الوضع الحالي بأنه أقرب إلى «الركود التضخمي»، وقالوا إن أسعار السلع الأساسية ترتفع بشكل متسارع رغم ضعف الطلب، وإن حركة الأسواق لا تعكس نشاطاً اقتصادياً يبرر هذه الزيادات.
وتعكس أسعار بعض السلع الغذائية جانباً من الضغوط التي تواجه المستهلكين؛ فبحسب بيانات «شبكة ليبيا للتجارة»، التابعة لوزارة الاقتصاد في طرابلس، بلغ سعر كيلوغرام الدجاج 18.250 دينار مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مسجلاً زيادة تقارب 22 في المائة، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولا تقتصر الزيادات على اللحوم والدواجن؛ إذ تظهر إفادات «مصلحة الإحصاء والتعداد» الليبية ارتفاع أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي، لتكون من أبرز المجموعات المساهمة في التضخم، بالنظر إلى وزنها الكبير في إنفاق الأسر.
وسجلت «مجموعة الملابس والأحذية» أعلى زيادة سنوية، بلغت 29.1 في المائة، تلتها «مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية» بنسبة 21.8 في المائة، بينما كانت «مجموعة التعليم» الأقل ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة، وفق أحدث البيانات المتاحة للمصلحة.
وبحسب تقدير الناشط الليبي المهتم بالشأن الاقتصادي، إبراهيم نايض، فإن «الركود التضخمي في عموم البلاد يمثل أحد أكثر الأوضاع الاقتصادية صعوبة»؛ لأنه يجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي، خلافاً للتضخم المرتبط عادة بزيادة الطلب، بوتيرة تفوق قدرة العرض على تلبيته. كما «حمّل السياسات الاقتصادية المتبعة جانباً من مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع».
وتتزامن هذه الزيادات مع استمرار تراجع قوة الدينار الشرائية، وقيمته مقابل الدولار؛ إذ سجلت العملة الأميركية في «السوق الموازية» نحو 10.12 دينار الخميس (نهاية الأسبوع)، مقابل 9.95 دينار السبت الماضي، فيما بلغ متوسط سعر رسمي قدره 6.4 دينار، بما يعكس اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي و«الموازي».
وإجمالاً، يرصد الخبير الاقتصادي الليبي، خالد الكاديكي، تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للدينار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السلع التي كان الليبيون يشترونها بدينار واحد عام 2010، باتت تكلف نحو عشرة دنانير حالياً، في انعكاس واضح لحجم التراجع الذي أصاب قيمة العملة المحلية، وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم»، مقدّراً أن الرواتب التي كانت تبلغ 350 ديناراً في ذلك الوقت، ينبغي أن تصل إلى نحو 3500 دينار حالياً لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، والحفاظ على مستوى مماثل من القدرة الشرائية.
وتوقع الكاديكي استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي، مع اقتراب انتهاء السنة المالية، لافتاً إلى أن تداعيات الإنفاق العام واختلالات سوق النقد الأجنبي ستظل تلقي بظلالها على الأسواق، وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.
وتتزايد وتيرة الانتقادات للأداء الحكومي في هذا الملف، عبر وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل ليبية، في بلد تتقاسمه حكومتان: إحداهما «الوحدة» في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى وهي «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حماد في شرق البلاد وتسيطر على أجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي مواجهة هذه التحديات التضخمية القاسية، تعمل لجنة خبراء شكّلها مجلس النواب على إعداد جدول موحد للرواتب، ضمن حزمة مقترحات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، تشمل أيضاً رفع الدعم عن المحروقات، وإحلال الدعم النقدي المباشر للمواطنين محله.
ويأتي ذلك في وقت يُعد فيه سعر البنزين في ليبيا من بين الأدنى عالمياً، إذ لا يتجاوز 15 قرشاً للتر (نحو 2.3 سنت أميركي)، وسط إقرارات رسمية من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين باتساع عمليات تهريب الوقود، وما تسببه من استنزاف للموارد العامة.
من جهته، يحذر الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود من أن رفع الدعم عن البنزين سيضاعف تكلفة التنقل بصورة كبيرة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن تأثير القرار لن يتوقف عند أصحاب السيارات؛ لأن الوقود يدخل في تكاليف نقل السلع وتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، ما قد ينعكس على أسعار الغذاء والمنتجات الأساسية، عاداً أن تخفيف العبء عن الموازنة العامة قد يقابله تحميل المستهلكين تكاليف إضافية في حياتهم اليومية.
كما شكك يخلف في أن يؤدي رفع الدعم وحده إلى إنهاء تهريب الوقود، موضحاً أن «استمرار وجود فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، حتى بعد تعديل سعر الصرف، قد يبقي عمليات التهريب مجدية اقتصادياً، ما لم تترافق الإجراءات مع رقابة فعالة على الحدود وشبكات التوزيع».
ويضع مسعود «مكافحة الفساد وضبط الاعتمادات التجارية ومستندات التحصيل، إلى جانب الحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، ضمن الشروط الأساسية لأي إصلاح اقتصادي جاد»، محذراً من أن «استمرار الاختلالات الرقابية والمؤسسية سيحد من قدرة أي إجراءات نقدية أو مالية على حل مشكلات التضخم، وتخفيف الضغوط عن كاهل الليبيين».