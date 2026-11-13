«فطر بري غامض» يثير قلق الليبيين ويستنفر السلطات الصحية

أثار فطر بري غامض، يُعرف محلياً في شرق ليبيا باسم «زل الكلب»، حالة من القلق والاستنفار الصحي على مدار الـ24 ساعة الماضية، بعدما ارتبط بتسمم 25 شخصاً في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر، ووفاة فتاة تبلغ 17 عاماً إثر إصابتها بفشل حاد في وظائف الكبد.

وأعادت الواقعة، التي تزامنت مع موسم ظهور الفطريات عقب هطول الأمطار، تسليط الضوء على مخاطر جمع الفطر البري وتناوله، في ظل صعوبة التمييز بين أنواعه السامة والصالحة للاستهلاك، وفق تحذيرات وزارة الصحة و«مركز البحوث الزراعية».

وبدأت الواقعة، الخميس، عندما استقبل «مركز البيضاء الطبي» 25 مصاباً بأعراض تسمم عقب تناول الفطر البري. وغادر 17 منهم المركز بعد تحسن أوضاعهم واستقرار حالتهم الصحية، في حين بقي ثمانية تحت الرعاية الطبية، بينهم حالتان في العناية الفائقة للأطفال، وست حالات في مركز العناية الباطنة.

وعلى وقع هذه التطورات، أصدر نائب القائد العام للجيش الوطني ونجله الفريق أول صدام حفتر تعليمات باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير العلاج والترياق للمصابين بحالات التسمم، وتأمين إسعاف طائر بشكل فوري لنقل الحالات الحرجة إلى الخارج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بحسب وسائل إعلام محلية الجمعة.

صدام حفتر أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير العلاج والترياق للمصابين بحالات التسمم (أ.ف.ب)

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة رفع درجة الاستنفار ومتابعة الحالات المصابة، ودعت إلى التوجه فوراً إلى أقرب قسم للطوارئ عند الاشتباه في تناول فطر سام، من دون انتظار ظهور الأعراض، محذرة من محاولة إحداث القيء أو اللجوء إلى العلاجات المنزلية والوصفات الشعبية. كما شددت على تجنب جمع الفطريات من المناطق القريبة من الطرق، ومصادر التلوث والمخلفات، أو الأراضي التي تعرضت للمبيدات والمواد الكيميائية.

وفي تحذير مبكر قبل وفاة الفتاة، نبهت وزارة الصحة إلى أن بعض أنواع الفطر تحتوي على مركبات تستهدف أعضاء حيوية، خصوصاً الكبد والكلى، وقد تؤدي إلى فشل كبدي حاد ومضاعفات تهدد الحياة. ونصحت الوزارة بالاحتفاظ بعينة من الفطر أو صورة له، إن أمكن، وإبلاغ الفريق الطبي بوقت تناوله والكمية التقريبية للمساعدة في تحديد طبيعة التسمم، واختيار العلاج المناسب.

وفي موازاة الإجراءات الصحية، نفذت دوريات «جهاز الحرس البلدي» في البيضاء جولات تفتيشية بالأسواق، أسفرت عن ضبط كميات من الفطر وسحبها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الليبية» عن مدير فرع الجهاز في المدينة محمد عبد المجيد المبروك.

وتتجاوز خطورة الفطريات البرية احتواء بعض أنواعها على مركبات سامة، إلى التشابه الشكلي بينها وبين أنواع أخرى صالحة للأكل، وهو ما يجعل الاعتماد على المظهر الخارجي وحده وسيلة غير مأمونة لتحديد صلاحيتها، وفق توضيحات «مركز البحوث الزراعية» في شرق ليبيا.

وتزداد هذه المخاطر مع انتشار الفطريات في الغابات والمناطق الطبيعية، عقب هطول الأمطار، وقد يصعب على غير المتخصصين التمييز بين الأنواع المختلفة. ودعا «المركز» إلى الامتناع عن جمع الفطر البري وتناوله، والاقتصار على المنتجات الغذائية المعروفة، والخاضعة للرقابة الصحية.

وتقول الأستاذة المساعدة بـ«مركز البحوث الزراعية والحيوانية» أسماء المبروك، إن الخصائص الشكلية تدخل ضمن وسائل التصنيف العلمي للفطريات، لكنها لا تصلح كاختبارات منزلية للتمييز بين الأنواع الصالحة للأكل والسامة، بسبب التشابه بينها.

رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا أسامة حماد (الصفحة الرسمية للحكومة)

وشددت المبروك في إفادة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة على ضرورة الاستعانة بالمختصين، محذرة من الاعتماد على اللون، أو الرائحة، أو طول الساق، أو التغيرات التي تطرأ على الفطر عند قطعه أو خدشه. ونبهت وزارة الصحة كذلك إلى أن تناول الفطر من جانب الحيوانات أو الحشرات لا يعني بالضرورة أنه آمن للإنسان، خلافاً لمعتقدات شعبية متداولة، كما أن الطهي أو الغلي أو التجفيف لا يضمن بالضرورة التخلص من السموم الموجودة في بعض أنواعه.

ولم تقتصر التحذيرات على وسائل التعرف التقليدية؛ إذ حذر «مركز البحوث الزراعية» من الاعتماد على الصور والتطبيقات الذكية والمنشورات المتداولة، باعتبارها وسائل كافية لتحديد أنواع الفطر البري وسلامتها، مؤكداً أن التعرف العلمي عليها يتطلب خبرة متخصصة.