مصر تشدد على رفض استهداف المنشآت الصحية في غزة

أكدت مصر «رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة»، وعدّته «انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع».

وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية، مساء الخميس، القصف الإسرائيلي الذي استهدف «مجمع ناصر الطبي» بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بينهم أطفال وطواقم طبية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالأقسام الطبية بالمجمع.

وشددت مصر على «ضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني».

كما دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ «خطة السلام»، وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وجددت القاهرة مراراً التأكيد على أهمية الحفاظ على مقومات الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات السلطة. وتتطلع إلى تضافر الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما تشدد باستمرار على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام في قطاع غزة. وتتضمن «خطة ترمب» 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

«الهلال المصري» استقبل الخميس دفعة جديدة من الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج عبر معبر رفح (صفحة الهلال الأحمر على «فيسبوك»)

إلى ذلك، استقبل «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، الدفعة الـ100 من الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج عبر معبر رفح، كما ودّع «الهلال» المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتَي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

ووفق إفادة لـ«الهلال المصري»، مساء الخميس، رافقت فرق «الهلال» الموجودة داخل مركزَي الخدمات الإنسانية بصالتَي الوصول والمغادرة، الفلسطينيين خلال مختلف مراحل العبور، لتقديم الدعم والمساندة لهم منذ لحظة الوصول حتى المغادرة. وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

وأكد «الهلال المصري» وجوده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، دعماً لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم.

مصر دفعت الخميس بشاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة (صفحة الهلال الأحمر المصري على «فيسبوك»)

في غضون ذلك، وجّه «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم «311» محمّلة بشحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع لمواصلة دعم الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في فصل الشتاء. وشملت القافلة «311» أكثر من 2378 طناً من المساعدات المتنوعة، وأكثر من 1424 طناً من السلال الغذائية والدقيق، وما يتجاوز 415 طناً من المستلزمات الإغاثية والطبية والأدوية العلاجية، وأكثر من 539 طناً من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

كما دفع «الهلال المصري» بإمدادات الشتاء الأساسية إلى القطاع، والتي شملت أكثر من 3070 خيمة، و20400 بطانية، وما يتجاوز 57600 قطعة ملابس شتوية، وذلك في إطار جهوده الإغاثية لمساندة أهالي غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.