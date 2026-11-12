عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

خطة مصرية لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي

السيسي وجَّه بتحديث البنية التحتية الرقمية لتيسير إجراءات السفر

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجتمعاً الخميس برئيس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسؤولين (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مجتمعاً الخميس برئيس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسؤولين (الرئاسة المصرية)
TT
TT

خطة مصرية لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجتمعاً الخميس برئيس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسؤولين (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مجتمعاً الخميس برئيس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسؤولين (الرئاسة المصرية)

تخطط الحكومة المصرية لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، ورفع كفاءة التشغيل، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة، وفقاً للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، الخميس، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني سامح الحفني، وعدد من المسؤولين، وشهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات، وفق إفادة لمتحدث الرئاسة محمد الشناوي.

وقال الحفني في الاجتماع إن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات. ونوه بأن «حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال عام 2025 - 2026 بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي».

ويوجد في مصر 23 مطاراً، وتستهدف الحكومة زيادة طاقاتها الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنوياً إلى 109.2 مليون بحلول عام 2030، وفق بيانات رسمية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنوياً في المرحلة الأولى وصولاً إلى 110 ملايين راكب سنوياً بعد عام 2041.

مسافرون داخل مطار القاهرة الدولي في فبراير الماضي (صفحة وزارة الطيران على «فيسبوك»)

وأكد السيسي «ضرورة إنشاء المبني وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية».

وحسب تقرير لمجلس الوزراء الشهر الجاري، سجل مطار القاهرة الدولي ارتفاعاً في إجمالي أعداد الركاب خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليصل إلى مليونين و781 ألفاً و163 راكباً عبر 19927 رحلة جوية.

وأوضح المتحدث الرئاسي، الخميس، أن السيسي تابع كذلك المشروعات المقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين، وسفنكس، والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنوياً إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أنه «جارٍ حالياً الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية».

ونوه بأن «المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع»، موضحاً أن «مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة».

مطار الغردقة الدولي (صفحة المطار على «فيسبوك»)

ووفق إفادة لمجلس الوزراء، مطلع الشهر الجاري، سجل مطار الغردقة في 31 أكتوبر الماضي «أعلى معدل تشغيل يومي بإجمالي 389 عملية إقلاع وهبوط، محققاً زيادة قدرها 31 حركة، مقارنةً برقمه القياسي السابق البالغ 358 حركة والمسجل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وبمعدل نمو بلغ 8.7 في المائة».

ويعد مطار الغردقة ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، واستقبل خلال السنة المالية 2024 - 2025 نحو 10.5 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 22 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حسب وزارة الطيران المدني.

ويشير الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إلى أن تحسين الخدمات في المطارات يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي وعلى المواد المالية التي تصب في الموازنة العامة للدولة، ومنها نشاط السياحة الذي يعتمد على المطارات.

وقال متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»: «المطارات تمثل قيمة اقتصادية كبيرة جداً، لأنها تساعد الأنشطة الاستثمارية سواء في حركة النقل أو التبادل التجاري. وهناك جانب آخر، وهو مشاركة القطاع الخاص مع الحكومي في إدارة وتشغيل المطارات».

وزير الطيران خلال زيارة لمطار العلمين في أغسطس الماضي (صفحة وزارة الطيران على «فيسبوك»)

وتعتمد مصر على السياحة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي، وتعمل على تنويع أنماط السياحة لجذب مزيد من السياح، بعد أن حققت رقماً قياسياً غير مسبوق العام الماضي بلغ 19 مليون سائح، وتطمح في الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

في غضون ذلك، شهد وزير الطيران المدني، الخميس، مراسم توقيع عقد إشغال واستغلال الأسواق الحرة بمبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، وأكد أن وزارته «تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي للأنشطة التجارية بالمطارات، من خلال التوسع في الفرص الاستثمارية وتوظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الشركات الوطنية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة استغلال الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل».

مواضيع
أخبار مصر عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

شمال افريقيا صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصيل الطماطم المصرية

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية، لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
شمال افريقيا

مصر: خطة تقشف حكومية تُثير مخاوف بشأن تداعياتها

لا تزال خطة التقشف الحكومية تثير مخاوف بشأن تداعياتها على إنتاجية قطاعات صناعية عدة في مصر.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
شمال افريقيا

هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

في وقت لم تنتهِ فيه تحقيقات الجهات القضائية في مصر بشكل نهائي بشأن حادث «قطار العيّاط»، ذهبت تلميحات لوجود شبهة «تخريب» تسبب في وقوع الحادث.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
شمال افريقيا

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

تتباين الرؤى في الأوساط السياسية الليبية بشأن دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
شمال افريقيا

ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

أفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر بأن محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي شمال افريقيا

تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
TT
TT

تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

تحركات رئاسية في الكونغو الديمقراطية تدفع نحو ولاية ثالثة، يقابلها رفض متصاعد من المعارضة، خصوصاً بعد إصدار رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي قانوناً يمهد الطريق لذلك.

وبدأ تشيسكيدي (62 عاماً) ولايته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2019، واستمرت حتى 2023، قبل انتخابه لولاية ثانية من 2024 إلى 2029، ويُفترض أن تنتهي وفق الدستور في نهاية عام 2028.

ويُقيد الدستور الحالي، الصادر عام 2006، الرئاسة بفترتين فقط، مدة كل منهما 5 سنوات، ما يعني عدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة؛ إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة أغلبية البرلمان وإجراء استفتاء شعبي، تسعى له الموالاة، وقد قوبل هذا المسار برفض واسع من المعارضة على مدار الأشهر الماضية.

غير أن تشيسيكيدي أصدر قانوناً يُسهل القواعد المتعلقة بإجراء استفتاء حول مسائل دستورية، وصدر بموجب مرسوم أُعلن عنه عبر التلفزيون الوطني، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّدت المعارضة بتلك الخطوة واعتبرتها «محاولة من الرئيس للتشبث بالسلطة».

وكان تشيسيكيدي قد صرّح خلال مؤتمر صحافي في أوائل مايو (أيار) الماضي بأنه «لا يسعَ للحصول على ولاية ثالثة»، لكنه أضاف: «إذا أراد الناس أن أتولى ولاية ثالثة، فسأقبل بذلك».

وفي يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، شهدت العاصمة كينشاسا ومدن أخرى مظاهرات دعت إليها المعارضة احتجاجاً على ما وصفته بـ«انقلاب دستوري».

المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «القانون يعد خطوة مؤثرة في مسار إعادة ترتيب القواعد الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أوجد آلية قانونية لتنظيم الاستفتاءات، وفتح إمكانية طرح دستور جديد في حالات الضرورة القصوى».

وتكمن أهميته السياسية في ما قد يتيحه للرئيس فيليكس تشيسيكيدي من إعادة صياغة قواعد التداول على السلطة، بما يثير احتمال تهيئة الظروف لترشحه لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2028، بحسب إسحاق.

غير أن «إقرار القانون يظل خطوة إجرائية، ولا يحسم إمكانية تعديل الدستور أو تجاوز القيود الرئاسية القائمة. وتتمثل المعضلة القانونية الأساسية في المادة 220 من الدستور، التي تحصّن عدد الولايات الرئاسية ومدتها من المراجعة الدستورية»، وفق إسحاق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التطورات تثير جدلاً قانونياً حول حدود السلطة التأسيسية الشعبية، وإمكانية اللجوء إلى دستور جديد لتجاوز القيود التي يفرضها الدستور الحالي».

ويتابع: «تبرز أهمية هذا التطور في احتمال انتقال المعارضة من حالة التباين التنظيمي والسياسي إلى بناء جبهة أكثر تنسيقاً، قادرة على ممارسة الضغط داخل المؤسسات وخارجها، خصوصاً في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وما رافقها من مواجهات مع قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم».

تشيسكيدي خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة في يونيو الماضي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في سبتمبر الماضى إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

وتكتسب تلك الأزمة الدستورية المحتملة خطورتها من تزامنها مع وضع أمني بالغ التعقيد، خصوصاً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات المسلحة مع حركة «23 مارس»، وتتسع التحديات المرتبطة بسيطرة الدولة على أراضيها، بحسب إسحاق.

ويقول: «في ظل هذه المعطيات، قد يؤدي انشغال القيادة السياسية بالصراع حول مستقبل الرئاسة إلى تشتيت الأولويات الحكومية، ويمنح الفاعلين المسلحين فرصة لاستثمار التباينات الداخلية وتعزيز مواقعهم التفاوضية والميدانية». كما أن تداخل الأزمة السياسية مع النزاع في الشرق «قد يفاقم صعوبات تنظيم الانتخابات المقبلة، ويزيد من تعقيد جهود استعادة سلطة الدولة في المناطق المتضررة».

ويضيف: «ليس هناك من حلول سوى التسوية السياسية القائمة على التوافق واحترام القواعد الدستورية لتجنب انتقال الخلاف حول مستقبل الرئاسة إلى أزمة أوسع تمس بنية الدولة ومؤسساتها».

مواضيع
أفريقيا الكونغو
العالم العربي شمال افريقيا

موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
TT
TT

موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)

أحالت النيابة العامة في العاصمة الموريتانية، اليوم الخميس، جميع المشمولين في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق، وطلبت إيداعهم السجن، وسط أنباء عن توجيه اتهامات بالإرهاب والابتزاز المالي إليهم.

ومن المنتظر أن يبتّ قاضي التحقيق طلب النيابة العامة، التي استمعت إلى الموقوفين لعدة ساعات، أمس الأربعاء، قبل أن تعيدهم إلى الشرطة في انتظار اكتمال المسطرة القضائية في حقهم.

وقالت مصادر محلية إن إحالة الموقوفين، الذين يزيد عددهم على 15 شخصاً، جاءت بعد انتهاء مرحلة البحث لدى الشرطة وعرض المعنيين على النيابة، في حين قالت صحيفة محلية إن النيابة قررت إحالة الموقوفين إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب. ولم يصدر أي تصريح رسمي من طرف النيابة حول الموضوع.

ومَثل أكثر من 15 موقوفاً، أمس الأربعاء، أمام النيابة العامة في قصر العدل بنواكشوط، وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من التوقيف لدى جهاز أمن الدولة، الذي تولّى التحقيق بسرية تامة، في حين شاركت شرطة الجرائم الاقتصادية في استجواب عدد من الموقوفين، خصوصاً العاملين في الوساطة العقارية وتحويل الأموال.

ومِن بين الموقوفين عدد من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، وخاصة المدون المعارض سيدي ولد أكماش، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، الذي أوقفت السلطات، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، اثنين من إخوته.

وكتب ولد أكماش، اليوم الخميس، عبر صفحته على «فيسبوك»، التي يتابعها قرابة نصف مليون متابع، أن النيابة العامة وجّهت له تهمة الإرهاب. وقال: «النيابة العامة تتهمني بالإرهاب.. وأنا المتهم الأول في هذا الملف من بين 24 شخصاً».

وبدأت التوقيفات في أواخر سبتمبر، وشملت أقارب مدونين معارضين مقيمين في الخارج، وصحافيين وعاملين في محالّ صرافة ووسطاء عقاريين. وقالت الحكومة آنذاك إن الملف يتعلق بـ«شبكة للابتزاز المالي» تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتُمول عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت».

ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين في الخارج. في حين وصف دفاع ثلاثة موقوفين احتجازهم، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بـ«الحبس التحكمي». وقال محامٍ لأسرة ولد أكماش إن المحامين مُنعوا من لقاء الموقوفين.

وبرّر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بأن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من هذا الحق، خلال الحراسة النظرية.

مواضيع
أخبار العالم العربي أخبار محاكمة الإرهاب موريتانيا أميركا
العالم العربي شمال افريقيا

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)
TT
TT

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك على هامش قمة قادة العالم للمناخ (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والعسكرية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين البلدين، وكذا الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية، فضلاً عن مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء أكد الرئيس التركي لرئيس حكومة «الوحدة» «استمرار دعم تركيا لاستقرار ليبيا»، وشدد على أن «أي مبادرة لا يتبناها الليبيون لن يكون لها صدى على أرض الواقع».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية وأنطونيو غوتيريش خلال لقائهما على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

وعلى هامش مشاركته في قمة قادة المناخ، التقى الدبيبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث ناقشا تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود البعثة الأممية لدعم الاستقرار.

وأكد الدبيبة استعداد حكومته لمواصلة التنسيق مع البعثة لإنجاح مهامها، مثمّناً جهود المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، كما رحّب بـ«اتفاق (4+4)»، داعياً إلى البناء على مخرجاته لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات. ووقع ممثلو حكومة الدبيبة و«القيادة العامة» في 30 أغسطس (آب) الماضي اتفاق «4+4» لتخطي الجمود السياسي، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهراً من خلال مؤسسات وسلطة تنفيذية موحدة.

كما شملت لقاءات الدبيبة في أنطاليا، الخميس، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تركزت حول تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهيل حركة المواطنين، إلى جانب التنسيق في الملفات الأمنية والحدودية.

وجدّد الدبيبة موقف بلاده الداعم لوحدة السودان، وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بمؤسساته الوطنية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

الدبيبة وغوتيريش في اجتماع على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

وكان الدبيبة قد شارك، الأربعاء، في افتتاح القمة التي تستضيفها أنطاليا يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي برئاسة إردوغان، وحضور غوتيريش، ومشاركة نحو 102 من القادة وكبار الممثلين عن 95 دولة و7 منظمات دولية، لبحث قضايا تمويل العمل المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الليبية - التركية زخماً متجدداً، بعدما صادق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق السابقة وأنقرة في عام 2019.

وتتكثف الاتصالات والمشاورات أخيراً بين طرفي النزاع في ليبيا ونظرائهم الأتراك، إذ التقى السفير التركي غوفين بيجينش، الأربعاء، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، الفريق أول صلاح الدين النمروش لبحث «تطوير العلاقات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

في حين وصل رئيس الأركان العامة التابع لـ«القيادة العامة» الفريق أول ركن خالد حفتر، الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

مواضيع
الأزمة الليبية أخبار تركيا أخبار ليبيا انتخابات ليبيا تركيا السودان