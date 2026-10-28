ملف صحافي مسجون يُجدّد التوتر بين الجزائر وباريس

عاد الصحافي الرياضي الفرنسي المسجون في الجزائر، كريستوف غليز، إلى دائرة الضوء خلال اليومين الأخيرين، بمناسبة إعلان مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية سابقاً، سيغولين رويال، عن زيارتها إياه في السجن، وطرح قضيته والمطالبة بالإفراج عنه في حفل الـ«بالون دور» العالمي، الذي نُظّم مساء الاثنين الماضي بلندن.

كشفت رويال عن زيارتها الصحافي في سجنه بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، خلال مشاركتها في مؤتمر عن فنون النقوش الصخرية، الذي نظم بمدينة جانت بجنوب البلاد، بين 20 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقالت رويال، التي تترأس «جمعية فرنسا - الجزائر»، خلال استضافتها الثلاثاء في «القناة الإخبارية الفرنسية الخاصة»، إنها تزوره «في كل مرة أذهب فيها إلى الجزائر... إنه بخير لأنه يتناول الطعام، لكن مدة سجنه طالت».

ويقضي غليز عقوبة بالسجن 7 سنوات في الجزائر منذ يونيو (حزيران) 2025.

سيغولين رويال مع الصحافي السجين كريستوف غليز (حسابها على إكس)

وعندما سُئلت عمّا إذا كان الإفراج عن الصحافي بات قريباً، أجابت سيغولين رويال: «لا يمكننا قول ذلك، لكن يجب أن نأمل هذا».

* انتقاد جمود العلاقات الثنائية

أوضحت رويال أن الصحافي الثلاثيني «لا يعارض النظام الجزائري»، في إشارة إلى جدل أثاره قطاع من الإعلام في بداية سجنه بشأن احتمال أن تكون مواقفه السياسية المفترضة من الحكومة الجزائرية هي سبب سجنه.

وتناولت رويال أزمة العلاقات الفرنسية - الجزائرية، التي لا تزال تراوح في مكانها، رغم محاولات عدة لإزالة التوتر جرت في فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الجزائر العاصمة. وقالت بهذا الخصوص: «هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن الدول التي تربطها بفرنسا مبادلات تجارية». وتابعت حديثها مستشهدة بألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي توجهت إلى الجزائر للحصول على النفط والغاز في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أبرمت عقوداً في قطاع الصناعة مع الجزائر.

الصحافي الفرنسي كريستوف غليز (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضافت رويال منتقدة: «الجميع يتفاهم مع الجزائر باستثناء فرنسا!»، واستشهدت في هذا السياق بمصنع «رينو» للسيارات في غرب الجزائر، الذي لا يزال مغلقاً، في حين أعلنت شركة «أوبل» الألمانية، التابعة لمجموعة «ستيلانتيس»، عن مشروع لإنشاء مصنع في الجزائر. وتساءلت: «هل هذا تصرف ذكي؟!».

يذكر أن رويال وصلت إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، حيث ترشحت عن الحزب «الاشتراكي». وسعت إلى الترشح باسم حزبها للانتخابات المقررة العام المقبل، لكنها خسرت المنافسة في الاقتراع التمهيدي الذي نظمه الحزب.

وتسعى رويال منذ أشهر لانتزاع موافقة السلطات العليا في الجزائر على الإفراج عن غليز، وسبق أن التمست من الرئيس عبد المجيد تبون عفواً رئاسياً. كما يعود لها الفضل في نقله من سجن «تيزي ووزو»، الذي يبعد نحو 110 كيلومترات عن العاصمة، إلى سجن «القليعة» بالضاحية الغربية للعاصمة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في خطوة أوحت بقرب الإفراج عنه.

* خلفيات احتجاز غليز

تجدّد حضور كريستوف غليز في النقاش بمناسبة حفل «الكرة الذهبية»، الذي أُقيم في لندن مساء الاثنين الماضي، في لفتة خاصة تكريماً له.

فقبل الإعلان عن «أسماء (أفضل لاعب لكرة القدم خلال العام)»، وأمام ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون حول العالم، عبّرت مقدمة الحفل، كيت سكوت، والنجم الفرنسي السابق تييري هنري، عن دعمهما الصحافي الرياضي.

ووفقاً للموقع الرسمي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، فقد سعت هذه اللحظة الرمزية إلى تحويل أحد أكثر الأحداث مشاهدة في عالم كرة القدم إلى مناسبة للمطالبة بالإفراج عن كريستوف غليز، والدفاع عن حرية الصحافة.

حضور الصحافي غليز رمزياً في حفل «الكرة الذهبية» (مراسلون بلا حدود)

وغليز صحافي رياضي مستقل، تعاون مع مجلة «سو فوت» ومجموعة «سو برس» الإعلامية، التي تضم أيضاً مجلة «سوسيتي». ويركز عمله على الصحافة الرياضية، لا سيما تغطية الأندية وكرة القدم في فرنسا والخارج.

وفي مايو (أيار) 2024، سافر إلى الجزائر لإعداد تقرير صحافي عن نادي «شبيبة القبائل» العريق، بمدينة تيزي ووزو. وخلال إقامته بالمنطقة، أُلقي القبض عليه في 28 مايو (أيار)، قبل أن يخضع للرقابة القضائية لنحو عام.

وتجاوزت القضية إطار التغطية الصحافية الرياضية، بعدما وُجهت إلى غليز اتهامات تتعلق بـ«الإشادة بالإرهاب»، و«حيازة منشورات لأغراض دعائية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية»، وفق صحافيين حضروا جلسة محاكمته التي جرت في 29 يونيو (حزيران) 2025، وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات، وهو الحكم الذي أُيّد في مرحلة الاستئناف بنهاية العام نفسه.

ووفق التقارير المنشورة، فإن القضية ترتبط بمقابلات أجراها غليز مع شخصيات لها صلات بـ«حركة تقرير مصير منطقة القبائل»، وهي حركة تصنفها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية منذ عام 2021، ورئيسها فرحات مهني يقيم في فرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

وزير الداخلية الفرنسي مع نظيره الجزائري خلال زيارته الجزائر في فبراير 2026 (الداخلية الجزائرية)

وتذهب تقديرات في الأوساط السياسية الفرنسية إلى أن كريستوف غليز بات ورقة ضغط في مسار العلاقات بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، في قضية يُربط تطورها بملف موظف قنصلي جزائري موقوف لدى القضاء الفرنسي منذ نحو عام ونصف، للاشتباه في تورطه في اختطاف يوتيوبر جزائري؛ يقيم في فرنسا، تطالب الجزائر بتسليمه. ويرى أصحاب هذا الطرح أن رفض القضاء الفرنسي الإفراج عن الموظف القنصلي أسهم في تشدد الموقف الجزائري بشأن قضية غليز، واستمرار احتجازه.