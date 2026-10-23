«الخارجية» المصرية لـ«الشرق الأوسط»: لم نلاحظ ما يعيق عمل السفارة الهولندية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن بلاده لم تلاحظ ما يعيق عمل السفارة الهولندية بالقاهرة، وذلك تعقيباً على القرار الصادر عن السفارة بشأن قرار وقفها استقبال الجمهور «حتى إشعار آخر».

وقال السفير نادر زكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات التنظيمية المؤقتة التي تتخذها بعض البعثات الدبلوماسية لتعليق استقبال الجمهور لفترات محددة، تعدّ أمراً اعتيادياً، ولا تعكس وجود أي معوقات تؤثر في سير العمل داخل السفارة، ولم نلاحظ بالنسبة لسفارة هولندا ما يعيق عملها».

وأوضح أن «مصر تلتزم التزاماً كاملاً بتوفير أقصى درجات الرعاية والحماية لكل السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة على أراضيها، وذلك وفقاً للاتفاقات والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي»، لافتاً إلى أنه «جرى منذ نحو أسبوع اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الهولندي توم بيريندسن، وتطرق لأهمية حماية السفارات في ضوء ما واجهته سفارتنا هناك».

وأكد زكي أن مستوى التأمين والرعاية المتاحة للبعثات الدبلوماسية في القاهرة يفوق نظيره في العديد من العواصم الأخرى، وأن السفارات تمارس مهامها واختصاصاتها بحرية تامة دون أي معوقات «بخلاف ما يتم مع بعض سفاراتنا».

المتحدث باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي (صفحته على «فيسبوك»)

والخميس، قالت سفارة هولندا، في بيان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «كإجراء احترازي، تم إغلاق مبنى السفارة الهولندية بالقاهرة للجمهور حتى إشعار آخر»، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الهولندية اتخذت القرار في «ضوء المظاهرات التي تنظم أمام مبنى السفارة».

وأوضحت أنه «سيتم التواصل مع أصحاب المواعيد المسبقة، أو إخطارهم في أقرب وقت ممكن بشأن إعادة جدولة مواعيدهم».

ونبهت إلى أن «هذا الإغلاق المؤقت لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها» إحدى الشركات بالقاهرة.

وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان آنذاك، أن الوزير بدر عبد العاطي بحث هاتفياً مع نظيره الهولندي توم بيريندسن، أهمية توفير الحماية اللازمة للسفارة المصرية في لاهاي، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ومبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد أيام من تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شخصاً مناوئاً يرفع لافتات مسيئة ضد السلطات المصرية، بحضور عناصر من الشرطة الهولندية.

كما تناول الاتصال توقيف السلطات الهولندية مواطناً مصرياً؛ إذ طلب عبد العاطي معرفة ملابسات الواقعة وسرعة الإفراج عنه، وفق البيان.

وقبل نحو أسبوع، نظم عشرات المصريين، وقفة احتجاجية أمام السفارة الهولندية في القاهرة، للمطالبة بإطلاق سراح أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (غير رسمي)، عقب توقيفه في هولندا.

وناصر من أبرز الوجوه التي ترفض رفع لافتات مسيئة أمام سفارات بلاده في الخارج.