مصر تعوّل على دعم دولي وإقليمي لدفع الحل السياسي في السودان

دعت مصر إلى ضرورة دفع الحلول السياسية للأزمة السودانية، بما يساهم في إنهاء الحرب، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة «بذل كافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي للدفع بالحل السياسي للحرب الداخلية».

وجاءت تأكيدات الرئيس المصري، خلال لقاء ثنائي مع رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على هامش أعمال «الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام» للاتحاد الأفريقي... وحسب إفادة للرئاسة المصرية، أكّد السيسي «ثوابت موقف بلاده الداعم للسودان والشعب السوداني».

ومنذ بداية الحرب الداخلية في السودان، منتصف أبريل (نيسان) 2023، تقف مصر داعمة للمؤسسات الشرعية في السودان، وعلى رأسها الجيش، وتدعو إلى ضرورة وقف الحرب والبدء في عملية سياسية شاملة، تجمع مختلف مكونات المجتمع السوداني.

وشدّد السيسي، في محادثاته مع البرهان، على «استمرار جهود مصر، على المستويين الإقليمي والدولي، للدفع بالحل السياسي للأزمة، وللمساهمة في إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني»، وقال إن «ذلك سيتيح للسودان استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو إعادة الإعمار والتنمية»، حسب بيان الرئاسة المصرية.

ومنذ بداية الحرب السودانية، انخرطت مصر في أكثر من مبادرة لوقف الحرب، حيث دعمت مسار «مفاوضات جدة»، بين طرفي الحرب؛ «الدعم السريع»، والجيش السوداني، كما استضافت في يوليو (تموز) 2023، قمة دول جوار السودان، لدفع حلول سياسية للأزمة، كما عقدت في يوليو 2024، مؤتمراً للقوى السياسية السودانية، بهدف وضع خريطة طريق سياسية تمهد لحوار سوداني - سوداني، ينهي أزمة الانقسام الداخلي.

وثمّن رئيس «مجلس السيادة» السوداني المواقف المصرية الداعمة للسودان، وأشاد بـ«الدعم السياسي والإنساني»، إلى جانب «استضافة أعداد كبيرة من السودانيين، الذين اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحرب»، حسب الرئاسة المصرية.

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني إلى المدن المصرية، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات.

وعلى صعيد التسوية السياسية، شدّد البرهان على أهمية «عدم المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وبين الميليشيات المتمردة أو الكيانات الموازية»، وأشاد في هذا الصدد بـ«الموقف المصري الواضح والثابت في هذا الشأن».

وتصنف مصر «الدعم السريع» باعتباره «ميليشيا مسلحة»، وفي أكثر من مناسبة رفضت اتهامات بأنها تتدخل في الحرب الداخلية بالسودان.

على الصعيد الثنائي، تناولت مباحثات السيسي والبرهان «سبل تعزيز العلاقات بين البلدين»، وأكد الرئيس المصري على «حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم للسودانيين في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات الشعبين نحو التنمية».

وبحسب البيان المشترك، الصادر عقب جلسة محادثات جمعت رئيسي الوزراء؛ المصري مصطفى مدبولي، والسوداني كامل إدريس، في شهر فبراير (شباط) الماضي، فقد «رحّب الجانب المصري بطلب الجانب السوداني الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مدينة إدارية جديدة، وذلك على غرار التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال، ودعماً لجهود إعادة الإعمار في جمهورية السودان الشقيقة».