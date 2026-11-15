«حزب الله» يضع شروطاً للحوار اللبناني وتقديرات إسرائيلية بانضمامه للحرب

أعلن «حزب الله» شروطه للمشاركة في الحوار الداخلي اللبناني الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون، محدداً مرجعياته ومنطلقاته، وفي مقدمتها وثيقة الوفاق الوطني، والتمسك بشرعية المقاومة، في وقت تتحدث فيه إسرائيل عن تحضيرات يجريها الحزب لاحتمال انخراطه في أي مواجهة مقبلة بين إسرائيل وإيران.

ويأتي ذلك في ظل ترقب لبناني حذر لمسار التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على لبنان، بينما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة إلى حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، محذراً من تعدد المرجعيات في القضايا المصيرية.

تقديرات إسرائيلية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات العسكرية تشير إلى أن احتمال انضمام «حزب الله» في أي حرب جديدة بين إسرائيل وإيران «مرتفع جداً»، سواء فور اندلاعها أو بعد وقت قصير، مرجّحة أن يستأنف الحزب في هذه الحالة هجماته على بلدات شمال إسرائيل.

وبحسب الإذاعة، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تجدد القتال على الجبهة الشمالية إذا استؤنفت المواجهة مع إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل رصدت أخيراً أنشطة قالت إن الحزب ينفذها لتعزيز قدراته العسكرية خلف ما سمّته «الخط الأصفر» في لبنان.

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ونقلت الإذاعة عن تقديرات عسكرية أن «حزب الله يمتلك آلاف المسيّرات المتفجرة، من بينها مسيّرات تعمل بالألياف الضوئية، وقد درّب عشرات المشغّلين على استخدامها، ويعمل على زيادة مداها الذي يتراوح حالياً بين 10 و15 كيلومتراً».

وأضافت أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الحزب لا يزال يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة صاروخية، معظمها موجّه لاستهداف مناطق شمال إسرائيل.

«حزب الله» يضع شروطاً للحوار

وفي ظل هذه الأجواء، برز موقف «حزب الله» الذي وضع شروطاً للحوار الداخلي؛ إذ أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن الحزب منفتح على الحوار مع مختلف الأطراف، لكنه ربطه بقواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور والقوانين اللبنانية.

وقال فضل الله: «إننا أهل الحوار، ونخوضه مع كل حريص على بلدنا، حتى من موقع الاختلاف معه؛ لأن الحوار يكون بين المختلفين من أجل الاتفاق على كيفية مقاربة الملفات الداخلية، ولكن وفق قواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وموجبات الدستور والقوانين اللبنانية».

النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله (رويترز)

وشدد على أن وثيقة الوفاق الوطني «وضعت بنداً واضحاً يقضي بالعمل على تحرير الأراضي المحتلة بالوسائل كافة، والمقاومة واحدة من أهم هذه الوسائل»، معتبراً أنها تستمد شرعيتها من حقها الإنساني في الدفاع عن البلد والشعب، فضلاً عما كرّسته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1990 لجهة حق المقاومة في الدفاع عن لبنان، وتحرير أرضه.

وأضاف أن «الحكومة الحالية تحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن النفس، و(حزب الله) جزء أساسي من لبنان».

أسس استقرار الدولة

وفي مقابل موقف الحزب، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، على ضرورة «الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت»، محذراً من استمرار القلق في الجنوب بفعل الضربات والتحركات العسكرية الإسرائيلية والمخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق الجنوبية.

وأكد أن «حصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها»، مشدداً على أن «وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن من أن يبقى مصيره موزعاً بين قرارات متعددة».

البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

ورأى الراعي أن المفاوضات والمساعي السياسية والدبلوماسية تبقى أمام امتحان النتائج، مؤكداً أن المطلوب منها وقف الاعتداءات، وتثبيت الاستقرار، وحماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب.

كما أعرب عن قلقه من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان، داعياً إلى الالتفاف الوطني حول الجيش، ودعم قدراته، ومشدداً على ضرورة انتظام المؤسسات، ومعالجة الخلافات السياسية داخلها.