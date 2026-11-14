بلال إردوغان يختتم زيارته إلى لبنان بتفقد «القرى التركمانية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341201-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
بلال إردوغان يختتم زيارته إلى لبنان بتفقد «القرى التركمانية»
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل بلال إردوغان نجل الرئيس التركي (رئاسة الحكومة اللبنانية)
اختتم بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، زيارته إلى لبنان، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وذلك بعد جولة له في شمال لبنان، التقى فيها لبنانيين من أصول تركمانية، وقال على هامشها إن «اتفاق مكة» سيحمي كل المنطقة بما فيها لبنان.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس سلام استقبل رئيس مجلس أمناء «مؤسسة نشر العلم» التركية، نجم الدين بلال إردوغان، ورئيس معهد يونس إمره البروفسور سليم أرغون. وأطلع إردوغان الرئيس سلام على أهداف زيارته إلى لبنان واللقاءات التي أجراها في عدد من المناطق اللبنانية، ونقل إليه تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون التربوي والثقافي والأكاديمي، وفي عدد من المشاريع والمبادرات في المجالات الاجتماعية، إضافة إلى استعراض آخر التطورات في لبنان والمنطقة، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية، لافتة إلى أن سلام شكر تركيا على المساعدات التي قدّمتها للبنان.
جولة على القرى التركمانية
وخصص إردوغان اليوم الثالث من زيارته إلى لبنان لزيارة قرى يسكنها لبنانيون من أصول تركمانية في منطقة عكار في شمال لبنان، واستهلها من بلدة الكواشرة، إذ استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في دار إفتاء عكار، إردوغان الذي قال: «نتمنى للبنان دائماً الاستقرار والخير والازدهار، وأن يستعيد دوره ومكانته، لأن ما يجمع الشعبين اللبناني والتركي هو تاريخ من المحبة والتواصل والعلاقات الإنسانية المتينة»، آملاً أن «تكون هذه الزيارة مناسبة لتعزيز التواصل بين الأتراك وأهلنا في لبنان، وفتح آفاق جديدة للتوأمة والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعمل المشترك، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين».
كما أعرب إردوغان عن تطلعه إلى أن «تحمل التطورات في المنطقة، وخصوصاً في سوريا، الخير والسلام والاستقرار، وأن تنعكس إيجاباً على لبنان والمنطقة بأكملها»، متمنياً أن تشكّل الزيارة «خطوة مباركة تعزّز الصداقة بين الشعب التركي والشعب اللبناني، وتؤسس لمزيد من التعاون والنجاح في المرحلة المقبلة».
وعلى هامش اللقاءات، أكد إردوغان في تصريح لقناة «الجديد» المحلية، أن «اتفاق مكة سيحمي كل المنطقة بما فيها لبنان».
ترحيب شعبي
وأقيمت استقبالات شعبية لإردوغان في بلدات شمال لبنان، واستُقبل بالطبول والفرق الفولكلورية التي قدّمت عروضاً من التراث التركي الكواشرة، كما رُفعت الأعلام التركية في بلدة الدوسة، واختتم إردوغان جولته في بلدة عيدمون ذات الامتداد التركي، حيث كان في استقباله النائبان محمد سليمان وجيمي جبور، ورئيس البلدية كمال مقصود، إلى جانب حشد من الفعاليات والأهالي. وتخلّل الاستقبال تقديم لوحات فنية تراثية وهدايا تذكارية، كما تفقد إردوغان عدداً من المشاريع في البلدة.
تعادل العراق ولبنان سلباً، الجمعة، في افتتاح بطولة البصرة الدولية الودية لكرة القدم، الجمعة على ملعب البصرة الدولي.
«الشرق الأوسط» (البصرة (العراق))
آيزنكوت يعطي الأولية لـ«الحريديم»... وإلغاء قوانين متعلقة بـ«القضاء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341202-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
آيزنكوت يعطي الأولية لـ«الحريديم»... وإلغاء قوانين متعلقة بـ«القضاء»
غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
قرَّر زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة في إسرائيل، إعطاء الأولوية لتشكيل ائتلاف مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) من أجل تشكيل حكومة كاملة ينضمون إليها، متبنياً بذلك الاستراتيجية التي يدعو إليها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض الاعتماد على الأحزاب العربية.
وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن آيزنكوت يبذل جهوداً للتَّحرُّك نحو تشكيل «حكومة تغيير» مع الأحزاب الحريدية رغم انعدام الثقة المتبادل.
وبحسب القناة فإن الاتصالات بين «كتلة التغيير» والأحزاب الحريدية (اليهود المتدينون المتشددون) تجري منذ أيام، وذلك بعد أن اتخذ آيزنكوت قراراً يقضي بضرورة المضي، في المرحلة الأولى على الأقل، نحو تشكيل حكومة «تغيير» بمشاركة الأحزاب الحريدية.
وأكدت القناة أن هذا المسار يتخذ الجدية اللازمة، لكن ثمة فجوات بين الطرفين، سواء على مستوى الخلافات الجوهرية أو الثقة، ويصعب ردم الفجوات المتعلقة بالثقة على وجه الخصوص، إذ تخشى «كتلة التغيير» أن يتم نشر التفاهمات إلى العلن، فيتراجع الحريديم ويعودوا في اللحظة الأخيرة إلى أحضان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما قد يقود إلى انتخابات جديدة تتكبَّد فيها الكتلة خسائر سياسية فادحة، بينما يخشى الحريديم أن يجدوا أنفسهم في «سجن» داخل حكومة لا تلتزم بالتفاهمات المبرمة، متذرعة بحجج قانونية، وألا يكون في وسعهم إسقاطها لعدم توافر 61 صوتاً لذلك، خلافاً لما كان عليه الوضع في الحكومة السابقة.
وكلف الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد الماضي، آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 نائباً خلال المشاورات التي أجراها في ديوان الرئاسة، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، وتبقى أمامه 3 أسابيع أخرى.
وكان يفترض أن يذهب آيزنكوت إلى حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، لكن نصف «تحالف التغيير» على الأقل، بقيادة ليبرمان، أبلغ آيزنكوت فعلياً بأن خطته الطارئة لتشكيل حكومة من 48 مقعداً غير مقبولة ولن تُنفَّذ، ودفع باتجاه اتفاق مع الحريديم حتى لو كلف تنازلات معينة.
ويحتاج آيزنكوت إلى كل المقاعد مع الأحزاب الحريدية، إذا أراد «حكومة تغيير» للوصول إلى 61 مقعداً، وهما حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، الذي يمتلك 7 مقاعد في الكنيست، وحزب «شاس» الذي يملك 6 مقاعد.
ويعمل ليبرمان، شريك آيزنكوت الرئيسي، على تشكيل هذه الحكومة.
وكان «يهدوت هتوراه» قد باشر فعلاً في استكشاف صفقة مع كتلة آيزنكوت، حيث أقرَّ مسؤولو الحزب بإجراء اتصالات أولية، ووضعوا مطالب بشأن التجنيد الإجباري، وتمويل التعليم، وقضايا الدين والدولة.
وعلى النقيض من ذلك، أكد «شاس» علناً دعمه لنتنياهو، وقال إنه لا يتفاوض مع أي كتلة منافسة، مما يعقِّد جهود آيزنكوت.
وقال تقرير نشرته القناة «13» الإسرائيلية إن نقاشاً يدور داخل «يهدوت هتوراه» حول ما إذا كان ينبغي الانضمام إلى حكومة بقيادة آيزنكوت حتى دون الحصول أولاً على إعفاء عسكري مضمون لطلاب المدارس الدينية اليهودية.
وبحسب التقرير، يسعى ممثلو الحريديم، كترتيب مؤقت، إلى وقف التجنيد الإلزامي لطلاب المدارس الدينية لمدة عام واحد، إلى جانب تجميد الاعتقالات خلال تلك الفترة وإلغاء العقوبات المفروضة على المتهرِّبين من التجنيد من الحريديم.
وقالت «القناة 13» إن المطالب تواجه عقبات قانونية كبيرة، وهي قضية ظهرت أيضاً في المشاورات بين أعضاء الكتلة المناهضة لنتنياهو والفرق القانونية ذات الخبرة في التقاضي أمام المحكمة العليا.
دعوة «الليكود» للتفاوض
وبالتوازي مع التَّقدُّم المحرز نحو الحريديم، يعتزم آيزنكوت دعوة «الليكود» و«الصهيونية الدينية» إلى اجتماعات تفاوضية لتشكيل حكومة موسعة، لكن لا توجد آمال كبيرة في هذا المسار، ولا يخطط آيزنكوت لمفاوضات مع حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير.
وذكرت «القناة 12» أن «يشار» يعتزم لقاء ممثلين عن «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه من شأن المحادثات المخطَّط لها أن تعيد إحياء الاتصالات التي انهارت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما ألغى «يشار» اجتماعاً مقرراً مع ممثلي حزب «الليكود»؛ بسبب خطاب نتنياهو المثير للانقسام في حفل افتتاح الكنيست السادس والعشرين، والذي اتهم فيه الأحزاب العربية بالعمل على تدمير إسرائيل.
مع ذلك، فقد تعهَّد آيزنكوت بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو. ويصرُّ رئيس الوزراء المكلف على أنه سيقود أي حكومة «وحدة وطنية»، مما يجعل مثل هذا السيناريو مستبعداً للغاية.
ويوجد أمام آيزنكوت خيار آخر إذا لم ينجح في جلب كل «الحريديم»، ولم يعد إلى حكومة أقلية تستند إلى العرب، وهو الذهاب إلى حكومة أقلية مع «يهدوت هتوراه».
وقالت هيئة البث الرسمية (كان) إن رؤساء الأحزاب العربية ومسؤولين في «يهدوت هتوراه» يتبادلون المعلومات بشأن الاتصالات التي يجرونها مع «كتلة التغيير» خلال الأيام الأخيرة، في إطار تنسيق المواقف والمطالب المطروحة على طاولة المفاوضات.
ولا يستبعد «يهدوت هتوراه» دعم مطلب «القائمة المشتركة» العربية تجميد قانون يفرض قيوداً على البناء غير المرخّص.
وفي هذه المرحلة، لم يُطلب من الأحزاب العربية تقديم أي مساعدة للحريديم في معارضتهم لقانون التجنيد. ويرى محللون سياسيون أن التنسيق بين الطرفين قد يصعِّب على كتلة آيزنكوت إدارة المفاوضات، في حال تقدَّمت الأحزاب العربية والحريدية بمطالب مشتركة.
وكان آيزنكوت أكد، الجمعة، أنه «يحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء». وقال: «يسرّني أن أُبلغكم بأننا نحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء، وفي الوقت نفسه نعمل على استنفاد جميع السبل المتاحة، والتي أسعى إليها بكلّ إخلاص ورغبة جادّة لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة ومُثمرة، تحت قيادتي، فلا بديل عن ذلك».
وأعلن آيزنكوت أيضاً «البدء بالإجراءات التشريعية لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب إلغاء القوانين التي أضرَّت بالديمقراطية... قد ولّى زمن الحكومة السابقة التي كانت تستغل الوضع لصالحها. سيعود الكنيست مرة أخرى بيتاً للشعب».
وقالت «القناة 12» إن القانونَين اللذين ستعطي الكتلة الأولوية لإلغائهما هما: القانون الذي يضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة؛ والقانون الذي يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة. وتأمل كتلة التغيير أن تتمكَّن من إلغائهما قبل انتهاء فترة التكليف الممنوحة لآيزنكوت.
بلال إردوغان يختتم زيارته إلى لبنان بتفقد «القرى التركمانية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341201-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
بلال إردوغان يختتم زيارته إلى لبنان بتفقد «القرى التركمانية»
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل بلال إردوغان نجل الرئيس التركي (رئاسة الحكومة اللبنانية)
اختتم بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، زيارته إلى لبنان، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وذلك بعد جولة له في شمال لبنان، التقى فيها لبنانيين من أصول تركمانية، وقال على هامشها إن «اتفاق مكة» سيحمي كل المنطقة بما فيها لبنان.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس سلام استقبل رئيس مجلس أمناء «مؤسسة نشر العلم» التركية، نجم الدين بلال إردوغان، ورئيس معهد يونس إمره البروفسور سليم أرغون. وأطلع إردوغان الرئيس سلام على أهداف زيارته إلى لبنان واللقاءات التي أجراها في عدد من المناطق اللبنانية، ونقل إليه تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون التربوي والثقافي والأكاديمي، وفي عدد من المشاريع والمبادرات في المجالات الاجتماعية، إضافة إلى استعراض آخر التطورات في لبنان والمنطقة، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية، لافتة إلى أن سلام شكر تركيا على المساعدات التي قدّمتها للبنان.
جولة على القرى التركمانية
وخصص إردوغان اليوم الثالث من زيارته إلى لبنان لزيارة قرى يسكنها لبنانيون من أصول تركمانية في منطقة عكار في شمال لبنان، واستهلها من بلدة الكواشرة، إذ استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في دار إفتاء عكار، إردوغان الذي قال: «نتمنى للبنان دائماً الاستقرار والخير والازدهار، وأن يستعيد دوره ومكانته، لأن ما يجمع الشعبين اللبناني والتركي هو تاريخ من المحبة والتواصل والعلاقات الإنسانية المتينة»، آملاً أن «تكون هذه الزيارة مناسبة لتعزيز التواصل بين الأتراك وأهلنا في لبنان، وفتح آفاق جديدة للتوأمة والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعمل المشترك، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين».
كما أعرب إردوغان عن تطلعه إلى أن «تحمل التطورات في المنطقة، وخصوصاً في سوريا، الخير والسلام والاستقرار، وأن تنعكس إيجاباً على لبنان والمنطقة بأكملها»، متمنياً أن تشكّل الزيارة «خطوة مباركة تعزّز الصداقة بين الشعب التركي والشعب اللبناني، وتؤسس لمزيد من التعاون والنجاح في المرحلة المقبلة».
وعلى هامش اللقاءات، أكد إردوغان في تصريح لقناة «الجديد» المحلية، أن «اتفاق مكة سيحمي كل المنطقة بما فيها لبنان».
ترحيب شعبي
وأقيمت استقبالات شعبية لإردوغان في بلدات شمال لبنان، واستُقبل بالطبول والفرق الفولكلورية التي قدّمت عروضاً من التراث التركي الكواشرة، كما رُفعت الأعلام التركية في بلدة الدوسة، واختتم إردوغان جولته في بلدة عيدمون ذات الامتداد التركي، حيث كان في استقباله النائبان محمد سليمان وجيمي جبور، ورئيس البلدية كمال مقصود، إلى جانب حشد من الفعاليات والأهالي. وتخلّل الاستقبال تقديم لوحات فنية تراثية وهدايا تذكارية، كما تفقد إردوغان عدداً من المشاريع في البلدة.
إسرائيل تصعّد انتهاكاتها في جنوب سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341175-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)
تستمر القوات الإسرائيلية في رفع وتيرة تصعيدها وانتهاكاتها بحق الأهالي في جنوب سوريا. وفي هذا السياق، نفّذت، منتصف ليل الجمعة - السبت، عملية توغل في بلدة «جباثا الخشب» بريف القنيطرة الشمالي، داهمت خلالها عشرات المنازل، وخلعت أبواب عدد منها، وحطمت أثاثها، فضلاً عن اعتقال 3 أشخاص أفرجت عنهم لاحقاً. وأثارت هذه العملية الرعب في نفوس الأهالي، فيما وصفها مصدر محلي بـ«الوحشية».
وذكر رئيس بلدية «جباثا الخشب»، طارق مريود «أن قوة من جيش الاحتلال مؤلفة من نحو 9 سيارات عسكرية، على متنها ما يُقارب 50 جندياً، توغلت في البلدة عند الساعة العاشرة من ليل الجمعة، واستمرت العملية حتى الساعة الواحدة والنصف من فجر السبت».
وأوضح مريود لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التوغل بدأت في القسم الشرقي من البلدة؛ «حيث أقدم جنود الاحتلال على مداهمة المنازل وخلع بوابات بيوت غير مسكونة وتحطيم أبوابها ونوافذها وأثاثها، ما تسبب في حالة من الخوف والرعب والهلع بين الأهالي، خصوصاً الأطفال والنساء»، مشيراً إلى أنه لم يستطع أحد الخروج من منزله، واصفاً المشهد بـ«الكارثي».
وبينما أفادت عدة مصادر محلية في البلدة بأن عملية التوغل والمداهمات امتدت إلى قسمها الغربي، وصف مصدر لـ«الشرق الأوسط» مبررات العملية بأنها «ذرائع مختلقة»، مشيراً إلى أن ذلك اتضح من طبيعة الأسئلة التي وجّهها جنود الاحتلال إلى الأشخاص الثلاثة الذين اعتُقلوا، والتي تمحورت حول معلومات عن أشخاص تصفهم القوات الإسرائيلية بالمطلوبين، وأسلحة، وتجار سلاح، ومؤيدين للدولة. وأكد المصدر أنه «لا يوجد إرهابيون في (جباثا الخشب)، ولا أي نشاط مسلح، وأهاليها يعملون في الزراعة وتربية الماشية».
المصدر ذاته أوضح «أن الأشخاص الثلاثة الذين جرى اعتقالهم اقتادتهم قوة الاحتلال إلى قاعدتها في محمية البلدة؛ حيث تعرضوا للإهانة والضرب. وأُفرج عن اثنين منهم فجر السبت، ثم أُطلق سراح الثالث صباحاً، وهو موظف في بلدية البلدة، في حين أن وضعه الصحي سيئ للغاية جرّاء الضرب الذي تعرض له».
وعدّ المصدر «أن ما قام به أفراد قوات الاحتلال في البلدة هو عملية تخريب متعمدة؛ حيث داهموا نحو 20 منزلاً وخلعوا بوابات عدد منها، وعبثوا بمحتوياتها، كما كسروا واجهتي محلين تجاريين»، مضيفاً: «هذه أول مرة يتوغلون بهذه الوحشية».
وأشار إلى أن الأهالي يطالبون الحكومة والمجتمع الدولي بـ«وضع حد لهذه التوغلات والاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستمرة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وترفع من وتيرتها بشكل يومي».
من جهته، ذكر «تلفزيون سوريا»، أن قوات الاحتلال استخدمت عدداً من الأهالي دروعاً بشرية «وأن جنود الاحتلال وضعوا أسلحتهم خلف المواطنين واقتادوهم إلى بيوت أشخاص من القرية وصفوهم بالمطلوبين».
ووصلت صباح السبت وحدة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) إلى «جباثا الخشب» لتوثيق الأضرار ومعاينة عمليات التخريب والمداهمات التي طالت منازل المدنيين والمحال التجارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
وفي تصريحات لـ«تلفزيون سوريا»، قال مختار البلدة محمد مازن مريود: «في كل مرة يحصل فيها توغل نقوم بإبلاغ قوات (الأندوف)، لكنها لم تُقدم أي شيء ملموس للأهالي، واكتفى الوفد اليوم (السبت) بإخبارنا أن دوره يقتصر على مراقبة الخروق ورفعها للأمم المتحدة، مع وعود بتسيير دوريات ليلية مستمرة».
تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد قوات الاحتلال اعتداءاتها وتوغلاتها وانتهاكاتها الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، المشرفتين على خط وقف إطلاق النار، وكذلك في القسم الجنوبي الغربي من محافظة ريف دمشق، وهي اعتداءات رفعت من وتيرتها، وباتت شبه يومية منذ إسقاط النظام السابق أواخر عام 2024.
وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد توغلت الجمعة في «وادي سيحان» بريف درعا الغربي، جنوب سوريا، وباشرت تأهيل وتوسعة طريق قديم يمتد من «مرصد سيحان العسكري» في الجولان المحتل إلى أطراف نهر الرقاد، في منطقة حوض اليرموك بالقرب من بلدة عابدين.