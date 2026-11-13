مؤشرات على تمهيد إسرائيلي للعمل في «سوفا 53» بمنطقة حوض اليرموك

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، الجمعة، في «وادي سيحان» بريف درعا الغربي، جنوب سوريا، وباشرت تأهيل وتوسعة طريق قديم يمتد من «مرصد سيحان العسكري» في الجولان المحتل إلى أطراف نهر الرقاد، في منطقة حوض اليرموك بالقرب من بلدة عابدين.

وأوضح الإعلامي إبراهيم الفنيش، وهو من أبناء جنوب سوريا، أن قوات الاحتلال أنشأت، منذ إسقاط النظام السابق، نحو 10 طرق جديدة، في إطار اعتداءاتها الرامية إلى تسهيل تحركات قواتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية.

من ريف القنيطرة جنوب سوريا حيث أقام الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية جديدة وحفر سواتر (مواقع التواصل)

ورجّح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون للأمر علاقة بمشروع «خط سوفا 53»، الذي يقيمه الاحتلال في المنطقة العازلة السورية المحاذية لخط وقف إطلاق النار، بهدف تسهيل توغل قواته في بلدات وقرى منطقة حوض اليرموك وأراضيها الزراعية.

وأشار إلى أن التوغّل في هذه المنطقة يتم انطلاقاً من «قاعدة ثكنة الجزيرة»، التي أنشأها الاحتلال عقب سقوط نظام الأسد، ومن بوابة «أبو الغيثار» الواقعة على الشريط الشائك.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروع «خط سوفا 53» منتصف عام 2022 داخل المنطقة العازلة في الجانب السوري، وهو محاذٍ لخط فك الاشتباك الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية عام 1974. ويمتد على طول 70 كيلومتراً من أطراف بلدة حضر باتجاه قرى جباثا الخشب، والحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، والقحطانية، ورويحينة، وبئر عجم، وبريقة في الريف الأوسط، والعشة جنوب المحافظة، وصولاً إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وفي الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ الإسرائيليون العمل في تنفيذ المشروع بأراضي القطاع الجنوبي من ريف محافظة القنيطرة الواقعة في المنطقة العازلة السورية المحاذية للجولان المحتل، بعد إنجازه في القطاعين الشمالي والأوسط، والاستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية.

أحد جنود «حفظ السلام» التابعين للأمم المتحدة عند معبر القنيطرة الحدودي الوحيد بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

ويتضمن المشروع شق طريق بعرض 8 أمتار، محصَّناً بسواتر ترابية يبلغ ارتفاعها 5 أمتار، ومزوداً بنقاط مراقبة وخنادق على طول مساره، وذلك بحجة «منع أي تهديد محتمل من إيران وأذرعها في المنطقة».

ويأتي ذلك في سياق تصعيد قوات الاحتلال اعتداءاتها وتوغلاتها وانتهاكاتها الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، المشرفتين على خط وقف إطلاق النار، وهي اعتداءات رفعت من وتيرتها، وباتت شبه يومية منذ إسقاط النظام السابق أواخر عام 2024.

وعرض موقع «تجمع أحرار حوران» مقطع فيديو يتضمن مشاهد توثّق أعمال حفر وتجريف في منطقة «وادي سيحان» بريف درعا الغربي، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل على تأهيل طريق قديم بالقرب من مرصدها العسكري (مرصد سيحان)، الواقع على الشريط الحدودي في الجولان السوري المحتل، وصولاً إلى أطراف نهر الرقاد بالقرب من بلدة عابدين، من خلال تسوية الطريق وتوسعته وتجهيزه للاستخدام.

بوابة حديدية نصبها الإسرائيليون على طريق الحميدية - الصمدانية الغربية في القنيطرة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

معتقلون...

على خط موازٍ، نفذ أهالي المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية، من أبناء القنيطرة وريف درعا الغربي ‏وريف دمشق، وقفة احتجاجية جديدة أمام مركز قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض ‏الاشتباك (الأندوف) في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي.‏

وذكر حسن الأحمد، والد المعتقل صدام الأحمد، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفداً من المشاركين في الوقفة اجتمع مع ضباط من «الأندوف»، وسلمهم قائمة مطالب، بينها العمل على الإفراج عن أبنائهم وذويهم.

وذكر أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤول في مقر بعثة الأمم المتحدة في دمشق بعد انتهاء الوقفة، وعد فيه بنقل مطالب أهالي المعتقلين إلى الأمم المتحدة في نيويورك، واتصالاً آخر من مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الاحمر - مكتب الحماية الدولية، وعد فيه أيضاً بمساعدة أهالي المعتقلين من أجل الإفراج عنهم.

وقفة لأهالي المعتقلين في سجون إسرائيل أمام مقر «الأندوف» بالقنيطرة (أرشيفية-تجمع أحرار حوران)

وهذه الوقفة هي الثامنة من نوعها لأهالي المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية، أمام مركز قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض ‏الاشتباك في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي. كما نفذوا 3 وقفات مماثلة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بدمشق، ومثلها أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين.

‏ وتُشير بيانات مسؤولين في الحكومة السورية ومحققين مدعومين من الأمم المتحدة، حسب وكالة «أسوشييتد برس»، إلى اعتقال إسرائيل 49 سورياً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، أُفرج عن 16 منهم خلال العام الماضي.