عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:57 دقيقه
العالم العربي الخليج

البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

دعوا إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT
TT

البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة العامة أحالت المتهمين على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة واتخاذها الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وجمع أموال لدعم نشاطها، وتخابر بعضهم مع إيران و«الحرس الثوري» الإيراني بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ونشر فكر ما سُمّي «ولاية الفقيه» الرامي إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني، من خلال الهيمنة على دُور العبادة واستغلالها، والتغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس خُطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم، والتضييق على المعارضين لذلك المنهج.

وأوضح أن النيابة استندت في الاتهام إلى أدلة من التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمّنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة، وما ضُبط لدى المتهمين من مبالغ مالية تناهز 935 ألف دينار، وجمع أموال دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة، إضافة إلى خُطب مسجلة تضمنت تحريضاً على تنفيذ أغراضها، وإقرارات بعض المتهمين في التحقيق.

وأشار إلى أن الجماعة تشكلت من متهمين منتسبين إلى ما يسمى المجلس العلمائي الذي جرى حله بحكم قضائي، وأن قياداتها تواصلت مع عناصر «الحرس الثوري» والاستخبارات الإيرانية لتلقّي التكليفات والتوجيهات وجمع الأموال لدعم نشاطها.

وأكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحيادية وموضوعية، وكفلت للمتهمين حقوقهم القانونية كافة، بما فيها حقوق الدفاع والاتصال بذويهم والرعاية الصحية، وأن المحاكمة جرت في حضور محاميي المتهمين المحبوسين جميعاً، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، في حين حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مُجرياتها.

وذكر أن الحكم ابتنى على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة والكاشفة عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.

مواضيع
الحرس الثوري الإيراني البحرين إيران

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

شؤون إقليمية صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة شروطها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عناصر من «حزب الحياة الحرة الكردستاني» خلال تدريب في أربيل شمال العراق يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)
شؤون إقليمية

«الحرس الثوري» يشتبك مع جماعة كردية معارضة قرب الحدود العراقية

قال «الحرس الثوري» إنه أحبط محاولة تسلل لمجموعة تابعة لحزب الحياة الحرة الكردستاني كانت تُخطط لتنفيذ أعمال «إرهابية» داخل الأراضي الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري في المنطقة (سنتكوم) p-circle
شؤون إقليمية

إيران تتمسك بشروطها... وأميركا تعزز موقفها العسكري

تتمسك طهران بموقفها التفاوضي، فيما تواصل واشنطن تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية أرشيفية لناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
شؤون إقليمية

«الحرس الثوري»: اشتعال نيران في ناقلتين بعدما اصطدمتا بألغام في هرمز

أفادت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» ‌الإيراني، الأحد، بأن ناقلتين ⁠تعرضتا لانفجارات، واشتعلت ⁠فيهما ‌النيران بعد ‌اصطدامهما بألغام ​بحرية ‌في ‌مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم (الأحد) p-circle
شؤون إقليمية

قاليباف: قواتنا المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
العالم العربي الخليج

البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT
TT

البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة العامة أحالت المتهمين على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة واتخاذها الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وجمع أموال لدعم نشاطها، وتخابر بعضهم مع إيران و«الحرس الثوري» الإيراني بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ونشر فكر ما سُمّي «ولاية الفقيه» الرامي إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني، من خلال الهيمنة على دُور العبادة واستغلالها، والتغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس خُطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم، والتضييق على المعارضين لذلك المنهج.

وأوضح أن النيابة استندت في الاتهام إلى أدلة من التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمّنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة، وما ضُبط لدى المتهمين من مبالغ مالية تناهز 935 ألف دينار، وجمع أموال دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة، إضافة إلى خُطب مسجلة تضمنت تحريضاً على تنفيذ أغراضها، وإقرارات بعض المتهمين في التحقيق.

وأشار إلى أن الجماعة تشكلت من متهمين منتسبين إلى ما يسمى المجلس العلمائي الذي جرى حله بحكم قضائي، وأن قياداتها تواصلت مع عناصر «الحرس الثوري» والاستخبارات الإيرانية لتلقّي التكليفات والتوجيهات وجمع الأموال لدعم نشاطها.

وأكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحيادية وموضوعية، وكفلت للمتهمين حقوقهم القانونية كافة، بما فيها حقوق الدفاع والاتصال بذويهم والرعاية الصحية، وأن المحاكمة جرت في حضور محاميي المتهمين المحبوسين جميعاً، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، في حين حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مُجرياتها.

وذكر أن الحكم ابتنى على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة والكاشفة عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.

مواضيع
الحرس الثوري الإيراني البحرين إيران
العالم العربي الخليج

تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT
TT

تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة وأخريَيْن بالمدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين؛ ما يكشف تناقض شعاراتها الدينية مع دورها الوظيفي في تنفيذ مخططات إقليمية تزعزع أمن المنطقة.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، فجر أمس (الأحد)، اعتراض وتدمير 3 مُسيَّرات في المنطقة الشرقية، وصاروخين باليستيين باتجاه الرياض.

إلى ذلك، أعلنت البحرين تصدي منظوماتها الدفاعية لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها، وسط إدانات خليجية وعربية وإسلامية واسعة وتأكيد التضامن الكامل مع المنامة.

من جهة أخرى، أكد مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إعادة تموضع القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب، عاداً إياها «خطوة عسكرية مدروسة» لحماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، والتهيئة لتحرير تعز.

اقرأ أيضاً

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

«التحالف» يعترض باليستيَّين و7 مسيّرات باتجاه السعودية

مواضيع
أخبار اليمن أولى اليمن
العالم العربي الخليج

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح أن ترقية وتعيين القضاة تدعم مسيرة تطوير المرفق العدلي، وتُسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام، بما يواكب التطوير المستمر للمنظومة العدلية، متمنياً التوفيق للقضاة في أداء مهامهم وإقامة العدل.

مواضيع
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان القضاء السعودية الخليج العربي العالم العربي