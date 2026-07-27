قوات خليجية تجري مناورات عسكرية باسم «درع البحرين»

أعلنت «قوة دفاع البحرين»، الاثنين، أنها ستجري التمرين المشترك «درع البحرين» بمشاركة وحدات من القوات المسلحة بدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وقالت «قوة دفاع البحرين» إن التمرين سيجري من الثلاثاء إلى الخميس؛ بهدف تعزيز العمل العسكري المشترك بين دول المجلس، وتبادل الخبرات، وتقييم منظومات العمل العسكري المشترك.

وأوضحت «قوة الدفاع» في بيان أن «مشاركة القوات المسلحة بـ(دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تجسد اهتمام (قوة الدفاع) في تنفيذ التمارين المشتركة للارتقاء بمستويات الأداء القتالي؛ مما يساهم في اكتساب مزيد من الخبرة الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات المشتركة».

وأضاف البيان أن التمرين «يسهم أيضاً في خلق بيئة عمل لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة في التمرين، والعمل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري المشترك لمواجهة مختلف التحديات».