البحرين تعترض 3 صواريخ ومسيّرات استهدفت أعياناً مدنية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة التي استهدفت الأعيان المدنية في المملكة، مؤكدة أن جميع الوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن إيران «تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين»، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي نجحت، بفضل جاهزيتها القتالية العالية، في التعامل مع التهديدات الجوية وتحييدها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة.

وأكدت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع أي مخلفات قد تنتج عن عمليات الاعتراض، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة.

وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يمثّل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني»، مؤكدة استمرار جميع الأسلحة والوحدات في أداء مهامها الدفاعية لحماية المملكة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق صفارات الإنذار، وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، في ظل التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد.