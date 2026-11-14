صدقي: الجاهزية والالتزام معيارا الاختيار في الأولمبي المصري

أكد حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، أن الجاهزية الفنية والبدنية والالتزام سيكونان المعيارين الأساسيين لاختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الاستمرار في صفوف الفريق سيكون من نصيب الأكثر جاهزية والأفضل أداءً وتأثيراً داخل الملعب.

وأعرب صدقي -في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، السبت- عن تفاؤله بمستوى اللاعبين بعد مرور 5 أيام على انطلاق المعسكر الأول للمنتخب بمركز المنتخبات الوطنية؛ مشيراً إلى أن الروح التي أظهرها اللاعبون، وإصرارهم على إثبات قدراتهم، وكسب ثقة الجهاز الفني، تعزز التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير الفني أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم، مؤكداً أن الاختيار سيعتمد على ما يقدمونه من مستويات فنية وبدنية ومدى التزامهم خلال فترة الإعداد.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الياباني ودياً الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج التحضير لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها مصر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجليس 2028).

ويضم الجهاز الفني للمنتخب أحمد حسن مديراً إدارياً، وعادل مصطفى مدرباً عاماً، وأحمد عز مدرباً مساعداً، وعصام الحضري مدرباً لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد مخططاً للأحمال.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن إعداد المنتخب الأولمبي يحظى بمتابعة شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، في إطار خطة مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة لبناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.