انطلاقة علي ماهر النارية مع «الفراعنة» تبهج المصريين

سادت حالة من الارتياح الشديد في الأوساط الرياضية المصرية بعد الفوز الذي حقَّقه منتخب الفراعنة على نظيره المالاوي واكتساحه بخماسية نظيفة، في مباراة ارتدى فيها اللاعبون قفاز الإجادة وتخلصوا من أبرز العيوب التي لاحقتهم في مباراتهم الأخيرة أمام أنغولا، مثل البطء الشديد في التمرير، وعدم الخروج الصحيح بالكرة، وارتباك خط الدفاع.

ووصف نقاد رياضيون ومتابعون المباراة، التي أُقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2026 - 2027، بأنها تعد بمثابة «بداية مبهرة» للمدير الفني الجديد على ماهر، الذي تسلم المسؤولية منذ أيام، إثر رحيل المدير الفني السابق حسام حسن، والذي اتسمت الفترة الأخيرة من قيادته للمنتخب بجدل واسع حول ما قيل عن دخوله في أزمات مع بعض نجوم الفريق.

وعدَّ الناقد الرياضي مصطفى صابر الظهور المميز لمنتخب مصر في أول تجربة مع علي ماهر بمثابة «نتيجة طبيعة لحالة الهدوء والارتياح النفسي التي تميَّز بها معسكر الإعداد للمباراة، وهو ما منح اللاعبين مساحة أكبر للتركيز والتعبير عن إمكاناتهم، كما ظهرت لمسة ماهر الفنية في التنظيم داخل الملعب، والضغط على المنافس، وسرعة التَّحوُّل الهجومي، إلى جانب الروح الجماعية والرغبة في إثبات الذات من جانب اللاعبين أمام الجهاز الفني الجديد».

وأضاف صابر لـ«الشرق الأوسط» أن «الفوز بخماسية نظيفة على مالاوي بداية قوية ومثالية»، وتابع أن «تلك البداية بحاجة إلى الاستمرارية أمام منافسين أقوى حتى نستطيع الحكم على التجربة بشكل حقيقي».

روح جديدة تسود المنتخب (الاتحاد المصري لكرة القدم)

كما جمعت المباراة بين غزارة الأهداف والأداء الممتع، حيث برزت المهارة الفردية للاعبين بالتوازي مع الخطط التكتيكية الجماعية، ورغم تواضع المستوى الفني لفريق مالاوي، فإن الشكل الذي ظهر عليه المنتخب المصري حمل مؤشراً إيجابياً، وبعث برسالة قوية للمنافسين المحتملين مستقبلاً.

ولفت الناقد الرياضي محمد البرمي إلى أن «علي ماهر مدرب يلعب كرة هجومية، ويهتم بالأداء الجمالي، ولديه أفكار هجومية واضحة بالمقارنة بحسام حسن، وربما هذا هو السبب في ظهور المنتخب بهذا الشكل، إذ كانت غالبية التغييرات هجومية رغم أن المنتخب كان متقدماً بـ3 أهداف، وكل مَن شارك أسهم في تغيير النتيجة سواء إبراهيم عادل بالصناعة، أو حمزة عبد الكريم بحصوله على ركلة جزاء».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «تجارب علي ماهر في كل الفرق التي درَّبها كانت ذات طابع هجومي وهو ما انعكس على المنتخب، فضلاً عن أن اللاعبين كانوا أكثر هدوءاً، بعكس فترة حسام، ربما لطبيعة الأخير العصبية والعنيفة في كثير من الأمور، كما كان التوتر السمة الأبرز في طريقة تعامله مع كثير من اللاعبين»، على حد تعبيره.

وشدَّد البرمي على أنه «من المبكر للغاية الحديث عن تقييم نهائي للفراعنة حتى قيادة ماهر، حيث لا يزال الرجل يستكشف الأمور ويستهل الرحلة»، مشيراً إلى أن «الشيء الوحيد المؤكد هو أننا إزاء مؤشر قوي على مدرب جيد يمتلك أدواته ويجيد التعامل بذكاء مع النجوم ويوازن في علاقته بجمهور كل من الأهلي والزمالك، رغم انتمائه سابقاً لاعباً إلى القلعة الحمراء، لكنه يحتفظ بعلاقة جيدة مع جمهور الفارس الأبيض الذي كان قريباً من تدريبه في وقت من الأوقات».