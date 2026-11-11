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الرياضة رياضة عربية

مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
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مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)

أعلن سيراميكا كليوباترا المصري، الأربعاء، تعيين مؤمن سليمان مدرباً للفريق، ليخلف علي ماهر الذي غادر منصبه لتولي تدريب منتخب مصر.

وحل ماهر محل حسام حسن الذي قاد مصر إلى دور 16 في كأس العالم الماضية، فيما سيخوض سليمان تجربته الأولى في الدوري المصري منذ عام 2019 مع النجوم.

وكانت آخر تجارب سليمان (52 عاماً) مع نادي الكرمة العراقي، وسبق له تدريب سموحة ومصر للمقاصة والسويس بتروجت والزمالك في الدوري المصري.

وفاز سليمان بثلاثة ألقاب في الدوري العراقي مع الشرطة، وقاد الزمالك للفوز بكأس مصر وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع في الدوري وله 18 نقطة بعد ثماني مباريات.

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مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
TT
TT

مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)

أعلن سيراميكا كليوباترا المصري، الأربعاء، تعيين مؤمن سليمان مدرباً للفريق، ليخلف علي ماهر الذي غادر منصبه لتولي تدريب منتخب مصر.

وحل ماهر محل حسام حسن الذي قاد مصر إلى دور 16 في كأس العالم الماضية، فيما سيخوض سليمان تجربته الأولى في الدوري المصري منذ عام 2019 مع النجوم.

وكانت آخر تجارب سليمان (52 عاماً) مع نادي الكرمة العراقي، وسبق له تدريب سموحة ومصر للمقاصة والسويس بتروجت والزمالك في الدوري المصري.

وفاز سليمان بثلاثة ألقاب في الدوري العراقي مع الشرطة، وقاد الزمالك للفوز بكأس مصر وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع في الدوري وله 18 نقطة بعد ثماني مباريات.

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رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

سيدات الجيش الملكي المغربي إلى نهائي «أبطال أفريقيا»

سيدات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
سيدات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
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سيدات الجيش الملكي المغربي إلى نهائي «أبطال أفريقيا»

سيدات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
سيدات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

تأهل نادي الجيش الملكي المغربي؛ حاملُ لقب «دوري أبطال أفريقيا للسيدات» لكرة القدم، إلى المباراة النهائية من نسخة العام الحالي بالفوز 1 - 0 على ليكي إف سي الكاميروني في الدور ما قبل النهائي، الأربعاء.

وسجلت غزلان شاباك الهدف الوحيد للفريق المغربي في الدقيقة الـ48 من المباراة التي أُقيمت في «استاد هيئة قناة السويس» بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وبذلك يتأهل الفريق المغربي إلى المباراة النهائية لرابع مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وينتظر الفريقُ المغربي بالنهائي الفائزَ من المباراة الثانية في الدور ما قبل النهائي؛ بين فريقَي صن داونز الجنوب أفريقي وكاويمبي ليديز الأوغندي.

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دوري أبطال أفريقيا مصر
الرياضة رياضة عربية

محمد صلاح يلتقي لاعبي منتخب الشباب المصري

محمد صلاح حرص على تقديم النصائح للاعبي منتخب الشباب (الاتحاد المصري)
محمد صلاح حرص على تقديم النصائح للاعبي منتخب الشباب (الاتحاد المصري)
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محمد صلاح يلتقي لاعبي منتخب الشباب المصري

محمد صلاح حرص على تقديم النصائح للاعبي منتخب الشباب (الاتحاد المصري)
محمد صلاح حرص على تقديم النصائح للاعبي منتخب الشباب (الاتحاد المصري)

حرص محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم طرابزون سبور التركي، على الالتقاء بلاعبي منتخب الفراعنة للشباب مواليد 2007 وجهازهم الفني، لتقديم النصائح لهم خلال المرحلة المقبلة من مشوارهم الدولي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن صلاح عقد جلسة مع لاعبي منتخب الشباب، تحدث خلالها عن عدد من الأمور المتعلقة بمسيرتهم الكروية، وقدم لهم مجموعة من النصائح التي تساعدهم على مواصلة التطور واكتساب الخبرات خلال مشاركاتهم الدولية.

منتخب مصر للشباب يستعد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية (الاتحاد المصري)

وأضاف أن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، وأعضاء جهازه المعاون، استقبلوا قائد المنتخب الأول، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين وتبادل الحديث معهم بشأن مشوارهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الاتحاد المصري أن الجلسة شهدت حديثاً ودياً بين صلاح واللاعبين، في إطار حرص قائد المنتخب الأول على دعم العناصر الشابة ونقل خبراته الدولية إليهم.

ووجه وائل رياض وأعضاء جهازه الفني ولاعبو منتخب الشباب الشكر إلى محمد صلاح على مبادرته، مؤكدين أهمية هذه الزيارة وأثرها الإيجابي في تحفيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

أحد اللاعبين الشباب التقط صورة خاصة مع نجم الكرة المصرية محمد صلاح (الاتحاد المصري)

يشار إلى أن منتخب مصر للشباب يستعد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، التي تقام بغانا في العام المقبل، في حين يستعد صلاح للمشاركة مع المنتخب الأول لمواجهتَي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بأوغندا وتنزانيا وكينيا.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب أنغولا، المتساوي معه في رصيد النقاط، في حين يوجد منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويقبع منتخب جنوب السودان في قاع الترتيب بلا نقاط.

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