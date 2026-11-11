مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

أعلن سيراميكا كليوباترا المصري، الأربعاء، تعيين مؤمن سليمان مدرباً للفريق، ليخلف علي ماهر الذي غادر منصبه لتولي تدريب منتخب مصر.

وحل ماهر محل حسام حسن الذي قاد مصر إلى دور 16 في كأس العالم الماضية، فيما سيخوض سليمان تجربته الأولى في الدوري المصري منذ عام 2019 مع النجوم.

وكانت آخر تجارب سليمان (52 عاماً) مع نادي الكرمة العراقي، وسبق له تدريب سموحة ومصر للمقاصة والسويس بتروجت والزمالك في الدوري المصري.

وفاز سليمان بثلاثة ألقاب في الدوري العراقي مع الشرطة، وقاد الزمالك للفوز بكأس مصر وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع في الدوري وله 18 نقطة بعد ثماني مباريات.