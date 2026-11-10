لماذا تثير البرامج الرياضية كل هذا اللغط في مصر؟

لا تنتهي مباريات كرة القدم في مصر دائماً مع إطلاق صافرة الحكم، فثمة مباريات أخرى تتواصل داخل الاستوديوهات التلفزيونية، وتصل أحياناً إلى «معارك» كلامية يتبادل خلالها المذيعون وضيوفهم التصريحات والاتهامات، قبل أن تنتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتتحول إلى مادة للجدل والتفاعل بين المشجعين، أحياناً باهتمام يفوق ما جرى داخل الملعب نفسه. بهذا الشكل تبدو «معارك الاستوديوهات» وكأنها مباريات موازية، لا تخضع بالضرورة لقواعد التحليل الفني، بقدر ما تتغذى على الانحيازات الجماهيرية والمشادات والمنافسة على نسب المشاهدة، وهو مشهد أعادته إلى الواجهة وقائع متلاحقة شهدتها الساحة الإعلامية المصرية خلال الأيام الماضية، لتطرح مجدداً سؤالاً حول أسباب استمرار هذا اللغط، رغم تعدد الشكاوى وقرارات المنع والإيقاف.

وأحدث فصول الجدل، الثلاثاء، مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد أحمد حسام «ميدو»، مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»، بعد اعتراض النادي على انتقاداته لمجلس إدارته، خصوصاً فيما يتعلق بالأزمة المالية التي يمر بها النادي.

لكن ميدو نفسه لم يكن بعيداً عن قرارات المنع، إذ سبق أن قرر المجلس في يناير (كانون الثاني) الماضي منعه من الظهور الإعلامي لحين انتهاء التحقيق معه، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في أحد برامج «البودكاست»، عدها المجلس مسيئة ومشككة في إنجازات المنتخب المصري بين عامي 2006 و2010.

وفي اليوم نفسه الذي حُفظت فيه شكوى الزمالك، استدعى «الأعلى للإعلام» الممثل القانوني لقناة «تي إي إن»، على خلفية مخالفات رصدها في حلقة الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) من برنامج «البريمو»، التي قدمها محمد فاروق واستضاف خلالها لاعب الكرة السابق رضا عبد العال.

الإعلامي الرياضي هاني حتحوت (صفحته على «فيسبوك»)

ويرى الكاتب والناقد الرياضي المصري محمد البرمي أن تكرار هذه الوقائع لا يمكن فصله عن طبيعة المحتوى الذي باتت تقوم عليه بعض البرامج الرياضية، موضحاً أن «أغلب البرامج الرياضية، للأسف، أصبحت قائمة على صناعة (الترند) أياً كان، وبعضها يتعمد افتعال الخلافات مع لاعبين سابقين، أو طرح معلومات غير حقيقية أو غير معقولة، من باب الاختلاف وإثارة الجدل».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطق الذي بات يحكم هذا المشهد هو أنه كلما كنت قادراً على صناعة هذا الجدل، زاد سعرك، وأصبح لك وجود أكبر في القنوات»، معتبراً أن القدرة على جذب التفاعل أصبحت، في بعض الحالات، «أكثر أهمية من تقديم الأفكار الجادة والتحليلات المتخصصة».

كما شهد الشهر الحالي قراراً بمنع ظهور محمد حامد علي لمدة شهرين، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال استضافته في برنامج «أحمر وأبيض»، الذي يقدمه الإعلامي الرياضي هاني حتحوت على قناة «مودرن إم تي آي»، واعتبر المجلس أنها تضمنت «تجاوزات بحق صحافيين وإعلاميين واتهامات مرسلة دون سند».

واللافت أن المجلس أشاد بأداء حتحوت في إدارة الحوار والتصدي لتجاوزات ضيفه، بينما كان المذيع نفسه قد تعرض في أبريل (نيسان) الماضي لعقوبة المنع من الظهور لمدة 3 أسابيع، مع إلزام القناة بسداد 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 53.2 جنيه)، على خلفية شكوى تقدم بها النادي الأهلي بشأن محتوى برنامجه.

ولا تبدو هذه الوقائع استثناءً في سجل البرامج الرياضية المصرية، إذ شهد العام الحالي سلسلة من الأزمات التي طالت عدداً من أبرز مقدمي البرامج والمحللين واللاعبين السابقين. ففي يوليو (تموز) الماضي، وعلى خلفية مخالفات رصدها المجلس في الأداء الإعلامي المصاحب لمشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، أصدر حزمة من القرارات، تضمنت منع ظهور رضا عبد العال لمدة 4 أشهر، وتغريم قناة «تي إي إن» مبلغ 200 ألف جنيه، بسبب تجاوزات بثها برنامج «البريمو»، قبل أن يقرر المجلس تأجيل تنفيذ الجزاءات، ومنح المعنيين فرصة أخيرة.

مجدي عبد الغني مقدم برنامج «البلدوزر» (صفحته على «فيسبوك»)

ولم يكن رضا عبد العال وحده ضمن هذه القرارات، إذ شملت توجيه لفت نظر إلى تسعة من مقدمي البرامج والمحللين واللاعبين السابقين، بينهم مجدي عبد الغني، وباسم مرسي، وخالد الغندور، وأسامة حسن، ومحمد فاروق، وعفت نصار، وإسلام صادق، وأحمد جمال، وأحمد أسامة. وطالت قرارات منع الظهور بوسائل الإعلام المدير الفني للمنتخب المصري السابق حسام حسن على خلفية «حماية الحياة الخاصة، ومنع تداول الخلافات الأسرية».

وبعد نحو شهرين، عادت بعض هذه الأسماء إلى واجهة الجدل، حين تحولت حلقة من برنامج «البلدوزر»، الذي يقدمه مجدي عبد الغني على قناة «الشمس»، إلى مشادة بين ربيع ياسين وأسامة حسن، انتهت بمغادرة الأول الاستوديو.

وأعقبت الواقعة قرارات بإيقاف البرنامج، ومنع ظهور الضيفين لحين انتهاء التحقيقات.

ويربط البرمي تلك الظاهرة بطبيعة المنافسة الجماهيرية في كرة القدم المصرية، خصوصاً بين «الأهلي» و«الزمالك»، موضحاً أن «الهجوم على أحد الناديين أو التقليل من شأن لاعب بارز يكفي لإطلاق موجات من الهجوم والدفاع بين المشجعين، بما يضمن انتشار التصريحات وتداولها».

ويشير إلى أن هذا النمط «أسهم في ظهور شخصيات تحظى بحضور تلفزيوني رغم أن بعضها لا يمتلك تاريخاً رياضياً مؤثراً، لكنها تستطيع أداء الدور المطلوب في إثارة الجدل» معتبراً أن بعض المواجهات تكون، بحسب تقديره «مدفوعة أو متفقاً عليها أو متعمداً صناعتها بهدف تحقيق المشاهدات».

وتمنح منصات التواصل الاجتماعي هذه المواجهات عمراً إضافياً، بعد أن تتحول المشادة التي تستغرق دقائق داخل الاستوديو إلى عشرات المقاطع المتداولة والتعليقات المتلاحقة، وتستدعي ردوداً من لاعبين ومسؤولين ومشجعين، لتصبح الحلقة الواحدة مصدراً لسلسلة طويلة من الخلافات الجديدة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)

وترى الدكتورة مروة عبد الله السيد، أستاذ الإعلام بجامعة بني سويف أن جانباً من أزمة البرامج الرياضية في مصر يرتبط بإسناد مهمة تقديمها إلى لاعبي كرة قدم سابقين، لا يمتلك بعضهم التأهيل الإعلامي والمهارات المهنية اللازمة لإدارة الحوارات التلفزيونية، مشيرة إلى أن البرامج الرياضية «تُعد من أكثر البرامج إثارة للجدل وترقباً من جانب الجمهور، في ظل الشعبية الواسعة لكرة القدم، وهو ما يدفع القنوات إلى الاستعانة بنجوم اللعبة السابقين، للاستفادة من شهرتهم وقدرتهم على جذب المشاهدين».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الاختيارات تحكمها أيضاً اعتبارات اقتصادية وتسويقية، ترتبط بالمكاسب المادية وعائدات الإعلانات، إذ تتحول جماهيرية مقدم البرنامج إلى عنصر جذب للمعلنين، وتصبح المنافسة على نسب المشاهدة أحياناً أكثر أهمية من الالتزام بالمعايير المهنية».