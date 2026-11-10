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ودية القادسية والرفاع... المباراة الأولى على ملعب «أرامكو»

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه (الشرق الأوسط)
أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه (الشرق الأوسط)
TT
TT

ودية القادسية والرفاع... المباراة الأولى على ملعب «أرامكو»

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه (الشرق الأوسط)
أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه (الشرق الأوسط)

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه، إذ يتجه نادي القادسية لخوض مواجهة ودية أمام فريق الرفاع البحريني، من دون جماهير في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج متكامل تسعى من خلاله إدارة «أرامكو» إلى استضافة ثلاث مباريات قبل نهاية العام الحالي، بهدف الوقوف على جاهزية جميع المرافق والخدمات اللوجستية. وتتضمن الخطة إقامة المباراة الودية الافتتاحية، ثم استضافة مواجهة ثانية تجمع القادسية والهلال ضمن منافسات دوري جوي السعودي «تحت 21 سنة»، وستقام من دون جماهير أيضاً.

​وفي حال استكمال جميع الخطوات التجريبية واختبار الجاهزية وإبلاغ الجهات الرسمية بجاهزية المنشأة لاستضافة المباريات الرسمية والدورية، من المتوقع أن تكون مباراة القادسية والفيحاء بدوري المحترفين السعودي هي المواجهة الرسمية الأولى على الملعب وستكون بسعة جماهيرية منخفضة.

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الرياضة رياضة عربية

ودية القادسية والرفاع... المباراة الأولى على ملعب «أرامكو»

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه (الشرق الأوسط)
أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه (الشرق الأوسط)
TT
TT

ودية القادسية والرفاع... المباراة الأولى على ملعب «أرامكو»

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه (الشرق الأوسط)
أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه (الشرق الأوسط)

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه، إذ يتجه نادي القادسية لخوض مواجهة ودية أمام فريق الرفاع البحريني، من دون جماهير في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج متكامل تسعى من خلاله إدارة «أرامكو» إلى استضافة ثلاث مباريات قبل نهاية العام الحالي، بهدف الوقوف على جاهزية جميع المرافق والخدمات اللوجستية. وتتضمن الخطة إقامة المباراة الودية الافتتاحية، ثم استضافة مواجهة ثانية تجمع القادسية والهلال ضمن منافسات دوري جوي السعودي «تحت 21 سنة»، وستقام من دون جماهير أيضاً.

​وفي حال استكمال جميع الخطوات التجريبية واختبار الجاهزية وإبلاغ الجهات الرسمية بجاهزية المنشأة لاستضافة المباريات الرسمية والدورية، من المتوقع أن تكون مباراة القادسية والفيحاء بدوري المحترفين السعودي هي المواجهة الرسمية الأولى على الملعب وستكون بسعة جماهيرية منخفضة.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة عربية

غياب بلومي وحجام عن تشكيلة الجزائر

الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
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غياب بلومي وحجام عن تشكيلة الجزائر

الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، غياب محمد البشير بلومي وجوان حجام عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهة توجو، لينضما إلى الحارس عبد اللطيف رمضان الذي أُعفي من الوجود في المعسكر بسبب وفاة والده الأحد.

وجلس حجام مدافع برايتون على مقاعد البدلاء في فوز فريقه 2 - صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، وغاب المهاجم بلومي عن خسارة فريقه هال سيتي 1 - صفر من مضيّفه آرسنال حامل اللقب السبت.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان إن المدرب إبراهيم حمداني قرر استدعاء المدافع فاهم بن عيسى يحيى لاعب مونتوفا المنافس في دوري الدرجة الثاني الإيطالي، لتعويض غياب حجام.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق الاثنين أن الحارس ريان يسلي لاعب أولمبيك أقبو سيحل محل عبد اللطيف رمضان.

وتلعب الجزائر ضد توغو يومي 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بأربع نقاط من مباراتين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو فيما تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.

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المستوري يغادر معسكر تونس للإصابة... وقديدة يعوضه

حازم المستوري (نادي دينامو ماخاتشكالا)
حازم المستوري (نادي دينامو ماخاتشكالا)
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المستوري يغادر معسكر تونس للإصابة... وقديدة يعوضه

حازم المستوري (نادي دينامو ماخاتشكالا)
حازم المستوري (نادي دينامو ماخاتشكالا)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الاثنين، مغادرة المهاجم حازم المستوري معسكر المنتخب الوطني بسبب الإصابة، واستدعاء الصادق قديدة لتعويضه، حيث من المقرر أن يلتحق بزملائه، الثلاثاء، استعداداً لمواجهتي ليبيا في 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن الفحوصات الطبية التي خضع لها المستوري، لاعب دينامو ماخاتشكالا الروسي، أثبتت تعرضه لإصابة ستحرمه من المشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب أمام ليبيا؛ ما دفع الجهاز الفني إلى السماح له بمغادرة المعسكر.

وكان المنتخب التونسي قد استهل، مساء الاثنين، تحضيراته للمواجهة بإجراء أول حصة تدريبية على الملعب الفرعي لملعب الطيب المهيري في صفاقس، بمشاركة 22 لاعباً.

ومن المنتظر أن يكتمل التحاق بقية اللاعبين المحترفين في الخارج، مساء الاثنين، على أن يخوض المنتخب تدريبه الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء بمشاركة جميع اللاعبين.

في المقابل، يصل وفد المنتخب الليبي إلى مطار صفاقس الدولي، الثلاثاء، على أن يجري حصتين تدريبيتين في مدينة صفاقس قبل مواجهة المنتخبين يوم الجمعة المقبل.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، بعد تعادلين أمام أوغندا وبوتسوانا، بينما تتصدر أوغندا الترتيب بأربع نقاط، ويملك المنتخب الليبي نقطة واحدة.

ويستضيف المنتخب التونسي نظيره الليبي يوم 13 نوفمبر بملعب الطيب المهيري بصفاقس، قبل أن يتجدد اللقاء يوم 17 من الشهر نفسه في طرابلس.

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