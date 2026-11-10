ودية القادسية والرفاع... المباراة الأولى على ملعب «أرامكو»

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ملعب «أرامكو» يستعد لاحتضان أول مباراة كروية في تاريخه، إذ يتجه نادي القادسية لخوض مواجهة ودية أمام فريق الرفاع البحريني، من دون جماهير في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج متكامل تسعى من خلاله إدارة «أرامكو» إلى استضافة ثلاث مباريات قبل نهاية العام الحالي، بهدف الوقوف على جاهزية جميع المرافق والخدمات اللوجستية. وتتضمن الخطة إقامة المباراة الودية الافتتاحية، ثم استضافة مواجهة ثانية تجمع القادسية والهلال ضمن منافسات دوري جوي السعودي «تحت 21 سنة»، وستقام من دون جماهير أيضاً.

​وفي حال استكمال جميع الخطوات التجريبية واختبار الجاهزية وإبلاغ الجهات الرسمية بجاهزية المنشأة لاستضافة المباريات الرسمية والدورية، من المتوقع أن تكون مباراة القادسية والفيحاء بدوري المحترفين السعودي هي المواجهة الرسمية الأولى على الملعب وستكون بسعة جماهيرية منخفضة.