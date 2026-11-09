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غياب بلومي وحجام عن تشكيلة الجزائر

الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
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غياب بلومي وحجام عن تشكيلة الجزائر

الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، غياب محمد البشير بلومي وجوان حجام عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهة توجو، لينضما إلى الحارس عبد اللطيف رمضان الذي أُعفي من الوجود في المعسكر بسبب وفاة والده الأحد.

وجلس حجام مدافع برايتون على مقاعد البدلاء في فوز فريقه 2 - صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، وغاب المهاجم بلومي عن خسارة فريقه هال سيتي 1 - صفر من مضيّفه آرسنال حامل اللقب السبت.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان إن المدرب إبراهيم حمداني قرر استدعاء المدافع فاهم بن عيسى يحيى لاعب مونتوفا المنافس في دوري الدرجة الثاني الإيطالي، لتعويض غياب حجام.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق الاثنين أن الحارس ريان يسلي لاعب أولمبيك أقبو سيحل محل عبد اللطيف رمضان.

وتلعب الجزائر ضد توغو يومي 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بأربع نقاط من مباراتين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو فيما تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.

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الرياضة رياضة عربية

غياب بلومي وحجام عن تشكيلة الجزائر

الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
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غياب بلومي وحجام عن تشكيلة الجزائر

الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)
الجزائري محمد البشير بلومي (يسار) لاعب هال سيتي (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، غياب محمد البشير بلومي وجوان حجام عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهة توجو، لينضما إلى الحارس عبد اللطيف رمضان الذي أُعفي من الوجود في المعسكر بسبب وفاة والده الأحد.

وجلس حجام مدافع برايتون على مقاعد البدلاء في فوز فريقه 2 - صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، وغاب المهاجم بلومي عن خسارة فريقه هال سيتي 1 - صفر من مضيّفه آرسنال حامل اللقب السبت.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان إن المدرب إبراهيم حمداني قرر استدعاء المدافع فاهم بن عيسى يحيى لاعب مونتوفا المنافس في دوري الدرجة الثاني الإيطالي، لتعويض غياب حجام.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق الاثنين أن الحارس ريان يسلي لاعب أولمبيك أقبو سيحل محل عبد اللطيف رمضان.

وتلعب الجزائر ضد توغو يومي 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بأربع نقاط من مباراتين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو فيما تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي أخبار الجزائر الجزائر
الرياضة رياضة عربية

المستوري يغادر معسكر تونس للإصابة... وقديدة يعوضه

حازم المستوري (نادي دينامو ماخاتشكالا)
حازم المستوري (نادي دينامو ماخاتشكالا)
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المستوري يغادر معسكر تونس للإصابة... وقديدة يعوضه

حازم المستوري (نادي دينامو ماخاتشكالا)
حازم المستوري (نادي دينامو ماخاتشكالا)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الاثنين، مغادرة المهاجم حازم المستوري معسكر المنتخب الوطني بسبب الإصابة، واستدعاء الصادق قديدة لتعويضه، حيث من المقرر أن يلتحق بزملائه، الثلاثاء، استعداداً لمواجهتي ليبيا في 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن الفحوصات الطبية التي خضع لها المستوري، لاعب دينامو ماخاتشكالا الروسي، أثبتت تعرضه لإصابة ستحرمه من المشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب أمام ليبيا؛ ما دفع الجهاز الفني إلى السماح له بمغادرة المعسكر.

وكان المنتخب التونسي قد استهل، مساء الاثنين، تحضيراته للمواجهة بإجراء أول حصة تدريبية على الملعب الفرعي لملعب الطيب المهيري في صفاقس، بمشاركة 22 لاعباً.

ومن المنتظر أن يكتمل التحاق بقية اللاعبين المحترفين في الخارج، مساء الاثنين، على أن يخوض المنتخب تدريبه الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء بمشاركة جميع اللاعبين.

في المقابل، يصل وفد المنتخب الليبي إلى مطار صفاقس الدولي، الثلاثاء، على أن يجري حصتين تدريبيتين في مدينة صفاقس قبل مواجهة المنتخبين يوم الجمعة المقبل.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، بعد تعادلين أمام أوغندا وبوتسوانا، بينما تتصدر أوغندا الترتيب بأربع نقاط، ويملك المنتخب الليبي نقطة واحدة.

ويستضيف المنتخب التونسي نظيره الليبي يوم 13 نوفمبر بملعب الطيب المهيري بصفاقس، قبل أن يتجدد اللقاء يوم 17 من الشهر نفسه في طرابلس.

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رجاء الله السلمي: نتطلع لإقامة المزيد من البطولات العربية للمنتخبات والأندية

رجاء الله السلمي أثناء تتويجه اللاعبين في البطولة العربية الشاطئية (الاتحاد العربي)
رجاء الله السلمي أثناء تتويجه اللاعبين في البطولة العربية الشاطئية (الاتحاد العربي)
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رجاء الله السلمي: نتطلع لإقامة المزيد من البطولات العربية للمنتخبات والأندية

رجاء الله السلمي أثناء تتويجه اللاعبين في البطولة العربية الشاطئية (الاتحاد العربي)
رجاء الله السلمي أثناء تتويجه اللاعبين في البطولة العربية الشاطئية (الاتحاد العربي)

أكد رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، تطلع مجلس الاتحاد إلى إقامة مزيد من البطولات والمنافسات العربية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور كرة القدم العربية ويرتقي بمستوياتها، في ظل المتابعة المستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي، وأعضاء مجلس الاتحاد، وحرصهم على أن تكون بطولات الاتحاد رافداً لتطوير كرة القدم العربية وتنميتها.

وأشاد السلمي بنجاح النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي اختتمت الاثنين في محافظة بورسعيد المصرية، مقدماً شكره للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، على حسن الاستضافة والجهود المبذولة لإنجاح البطولة، مثمناً جهود اللجان المنظمة والعاملين وكل من أسهم في تنظيم المنافسات.

وهنّأ الأمين العام للاتحاد العربي المنتخب المغربي بتتويجه باللقب، متمنياً التوفيق للمنتخب الموريتاني في استحقاقاته المقبلة، ومشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه المنتخبان في المباراة النهائية، والروح التنافسية التي عكست تطور كرة القدم العربية الشاطئية.

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