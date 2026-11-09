غياب بلومي وحجام عن تشكيلة الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، غياب محمد البشير بلومي وجوان حجام عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهة توجو، لينضما إلى الحارس عبد اللطيف رمضان الذي أُعفي من الوجود في المعسكر بسبب وفاة والده الأحد.

وجلس حجام مدافع برايتون على مقاعد البدلاء في فوز فريقه 2 - صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، وغاب المهاجم بلومي عن خسارة فريقه هال سيتي 1 - صفر من مضيّفه آرسنال حامل اللقب السبت.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان إن المدرب إبراهيم حمداني قرر استدعاء المدافع فاهم بن عيسى يحيى لاعب مونتوفا المنافس في دوري الدرجة الثاني الإيطالي، لتعويض غياب حجام.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق الاثنين أن الحارس ريان يسلي لاعب أولمبيك أقبو سيحل محل عبد اللطيف رمضان.

وتلعب الجزائر ضد توغو يومي 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بأربع نقاط من مباراتين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو فيما تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.