المستوري يغادر معسكر تونس للإصابة... وقديدة يعوضه

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الاثنين، مغادرة المهاجم حازم المستوري معسكر المنتخب الوطني بسبب الإصابة، واستدعاء الصادق قديدة لتعويضه، حيث من المقرر أن يلتحق بزملائه، الثلاثاء، استعداداً لمواجهتي ليبيا في 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن الفحوصات الطبية التي خضع لها المستوري، لاعب دينامو ماخاتشكالا الروسي، أثبتت تعرضه لإصابة ستحرمه من المشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب أمام ليبيا؛ ما دفع الجهاز الفني إلى السماح له بمغادرة المعسكر.

وكان المنتخب التونسي قد استهل، مساء الاثنين، تحضيراته للمواجهة بإجراء أول حصة تدريبية على الملعب الفرعي لملعب الطيب المهيري في صفاقس، بمشاركة 22 لاعباً.

ومن المنتظر أن يكتمل التحاق بقية اللاعبين المحترفين في الخارج، مساء الاثنين، على أن يخوض المنتخب تدريبه الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء بمشاركة جميع اللاعبين.

في المقابل، يصل وفد المنتخب الليبي إلى مطار صفاقس الدولي، الثلاثاء، على أن يجري حصتين تدريبيتين في مدينة صفاقس قبل مواجهة المنتخبين يوم الجمعة المقبل.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، بعد تعادلين أمام أوغندا وبوتسوانا، بينما تتصدر أوغندا الترتيب بأربع نقاط، ويملك المنتخب الليبي نقطة واحدة.

ويستضيف المنتخب التونسي نظيره الليبي يوم 13 نوفمبر بملعب الطيب المهيري بصفاقس، قبل أن يتجدد اللقاء يوم 17 من الشهر نفسه في طرابلس.