رجاء الله السلمي: نتطلع لإقامة المزيد من البطولات العربية للمنتخبات والأندية

حظي المدرب المصري علي ماهر باهتمام كبير عقب إعلان توليه منصب المدير الفني للمنتخب المصري خلفاً لحسام حسن، وتصدر اسم علي ماهر «الترند» على «إكس» و«غوغل» بمصر، الاثنين، مع تعليقات «سوشيالية» تستعيد مشواره الكروي، وحتى تجربته في السينما.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بياناً، أكد فيه حرصه على استقرار المنتخب الأول لكرة القدم كأولوية قصوى لا تقبل التهاون وأنه بعد دراسة جميع الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرر توجيه الشكر للكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري وفقاً لبنود العقد، وتكليف الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب.

وشهدت الفترة الأخيرة أحداثاً وتصريحات من حسام حسن أثارت جدلاً، بالإضافة إلى تناول وقائع مرتبطة بالحياة الخاصة على وسائل الإعلام، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قبل أيام قراراً بمنع ظهور الكابتن حسام حسن على جميع الوسائل الإعلامية.

علي ماهر يتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تنويهاً عن مسيرة علي ماهر (52 عاماً) وكان قد أعلن اعتزاله عام 2004 بعد تعرضه لإصابة قوية، وكان قد لعب كمهاجم لعدة أندية من بينها «الترسانة» و«الأهلي» و«إنبي» و«الأنصار السعودي»، وتفرغ للتدريب، وتولى مهمة تدريب فرق «نجوم المستقبل» و«الترسانة» و«الأسيوطي» و«سموحة» و«إنبي» و«المصري» و«فيوتشر» و«سيراميكا كليوباترا».

ويرى الناقد الرياضي المصري، أسامة صقر، أن «اختيار علي ماهر مديراً فنياً للمنتخب المصري هو حديث الساعة ويحظى بالاهتمام الأكبر حالياً في الأوساط الرياضية المصرية، خصوصاً مع دخول (السوشيال ميديا) على خط الانتقادات والتعليقات على إدارة المنتخب المصري خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع دخول الحياة الشخصية لحسام حسن على خط الجدل».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الملمح المثير للجدل والذي جعل من تولي علي ماهر حديث الساعة هو حجم الشائعات والتصريحات والبيانات التي صدرت قبل إعلان توليه وتوجيه الشكر لحسام حسن، هذا كله دون أن يعقد اتحاد الكرة مؤتمراً صحافياً يبين فيه سبب إقالة حسام وتولي علي ماهر بشفافية كاملة بدلاً من ترك الأمور لتكهنات القنوات الفضائية». وهو أمر يعتبره صقر مؤشراً «يدعو للقلق خلال الفترة القادمة على طريقة التعامل مع أخبار المنتخب الوطني إذا لم يحقق النتائج المرجوة».

ومع تداول اسم علي ماهر على «السوشيال ميديا» خطف الاهتمام وقام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي باستعادة مسيرة اللاعب، بالإضافة إلى إشارات لقيامه بالتمثيل في بعض الأفلام المصرية. وتصدر اسمه «الترند» مع إشارة الكثيرين إلى جهود ماهر في تدريب عدة فرق.

علي ماهر يستقبل لاعبي المنتخب (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وقال الناقد الرياضي والخبير في «السوشيال ميديا» محمد البرمي، إن «علي ماهر مدرب جيد جداً أثبت ذلك على مدار سنوات في الدوري المصري»، ويرى البرمي أن «علي ماهر من بين أفضل المدربين المحليين في الوقت الحالي وأفضل مدرب محلي في الدوري المصري، فإذا كان المنتخب يبحث عن مدرب مصري فمن الطبيعي أن يكون علي ماهر».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «علي ماهر يلعب كرة هجومية وطوّر كل الفرق التي دربها وآخرها (سيراميكا كليوباترا) الذي أصبح منافساً، هذا غير كونه لاعباً دولياً ولاعباً للأهلي، فأكيد هناك جانب من الدعم الشعبي، لكن ما كان لافتاً -وربما هو سبب الاهتمام- قائمة الاختيارات التي أعلن عنها بعودة ناصر ماهر والونش وبعض اللاعبين الذين كانوا خارج المنتخب بسبب اختيارات حسام حسن».

وأعلن علي ماهر قائمة المنتخب التي سيخوض بها مبارياته القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية استعداداً لمواجهتي منتخب مالاوي، وذلك ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاءت الاختيارات في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومهدي سليمان، ومصطفى شوبير، ومحمد علاء. وخط الدفاع: محمود الونش، وحسام عبد المجيد، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي، ومحمد هاني، وكريم حافظ، وأحمد فتوح، وطارق علاء.

وخط الوسط: مروان عطية، ومهند لاشين، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وناصر ماهر، وإبراهيم عادل، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

وخط الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، وحمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

ووصف البرمي مهمة تدريب المنتخب بأنها «لن تكون مهمة سهلة، خصوصاً أنها تأتي بعد مدرب حقق أفضل مشاركة لمصر في كأس العالم وكان يسير بشكل جيد مع المنتخب رغم الانتقادات، وهي نقطة لم نختبر فيها ماهر؛ فهو لم يظهر مع نادٍ جماهيري ولا نعرف كيف سيتعامل مع الضغط والهجوم الجماهيري».