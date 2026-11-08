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إقالة حسام حسن من تدريب «الفراعنة» تثير آراء متباينة في الشارع المصري

عضو برلماني يطالب بتوضيح «الدوافع الفنية والإدارية» خلف القرار

حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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إقالة حسام حسن من تدريب «الفراعنة» تثير آراء متباينة في الشارع المصري

حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ما إن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب «الفراعنة»، من منصبه، وإسناد المهمة للمدرب علي ماهر، حتى شهد الشارع الرياضي تبايناً حاداً في الآراء حول القرار، وطُرحت تساؤلات وصلت للبرلمان حول الأسباب الحقيقية للإقالة.

وعلّل اتحاد الكرة، في بيان رسمي، مساء السبت، قراره بالقول إنَّ «مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياتنا»، وإن «الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون».

وأضاف: «بعد دراسة كل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرَّر مجلس الإدارة، في إطار مسؤوليته، توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري استناداً إلى بنود العقد».

كانت الأيام الأخيرة قد شهدت تصعيداً قانونياً في الأزمة الشخصية القائمة بين حسام حسن وطليقته دان آدم، بعد الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير وتعدد الأزواج، وعلى خلفية ذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل الإعلامية. ومن قبلها واجه حسن اتهامات بـ«إساءة التعامل مع النجوم»، وأبرزهم قائد المنتخب محمد صلاح، والحارس محمد الشناوي.

ومع نشر بيان الإقالة تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تجمع أنصار قرار الإقالة ومعارضيه. وارتكز تيار الرافضين للقرار على مبدأ أن التقييم كان يجب أن يكون فنياً وليس بناء على أزمات شخصية للمدرب، معتبرين أنه «أول مدير فني يتم استبداله لأسباب غير فنية»، مشددين على أن هذه الأخطاء مهما كانت درجتها ليست معياراً لإلغاء النجاحات الرياضية.

حسام حسن حقق نتائج جيدة في مسيرته مع المنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وقاد حسام حسن «الفراعنة» لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم 2026، في إنجاز غير مسبوق، ومن قبلها بلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026. وهي النتائج التي رآها مدوّنون تجعل من الإقالة «ظلماً بيّناً»، وخطوة من جانب مسؤولي اتحاد كرة القدم ستعيد الكرة المصرية للوراء، رافضين إقالة مدرب نجح في إعادة الروح القتالية للمنتخب. وذهب فريق منهم إلى ترجمة حزنهم بالتهديد بمقاطعة تشجيع المنتخب احتجاجاً على ما وصفوه بـ«المؤامرة» بحق مدرب وطني أعاد الشغف لجماهير الكرة المصرية.

«نهاية منطقية»

على النقيض تماماً، دفع التيار المؤيد لقرار الإقالة بأنها «نهاية منطقية لمسار أخطأ صاحبه في إدارة حياته الشخصية»، مشددين على أن القيم والانضباط العام لا ينفصلان عن النتائج الرياضية.

وأوضح البعض أن المدرب يمثل واجهة لبلاده، ولا يمكن فصل سلوكياته وحياته العائلية عن منصبه الكبير، وأن إدارة أزماته على الشاشات جعلت صدامه مع منظومة اتحاد الكرة حتمياً.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن حسام حسن «ظلم نفسه»، بسبب «شخصيته الصدامية»، منتقدين غياب الحدود الفاصلة لديه بين العام والخاص في التعامل مع لاعبي المنتخب.

من جانب آخر، حمّلت بعض التعليقات قائد المنتخب محمد صلاح مسؤولية رحيل مديره الفني، دافعين بأن مقابلة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة معه في تركيا جاءت لتسريع وتيرة الإقالة، ما يؤكد بحسبهم أن «صلاح أقوى من أي مدرب». وهو ما دعا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مصطفى أبو زهرة للتعليق، قائلاً عبر تصريحات متلفزة إنه لا تدخل لـصلاح أو أي لاعب في اختصاصات مجلس الإدارة.

إلى ذلك، وصلت إقالة حسام حسن إلى البرلمان المصري بعد أن تقدم عضو مجلس النواب محمد طلبة بطلب إحاطة، مطالباً فيه بـ«توضيح الدوافع الفنية والإدارية التي استند إليها الاتحاد في اتخاذ هذا القرار، خصوصاً في ظل الإعلان عن تجديد التعاقد معه»، وضرورة أن «يقدم اتحاد الكرة خطة فنية واضحة للمرحلة المقبلة، تتضمن أهداف المنتخب الوطني وآليات تطوير الأداء».

وقبل أسابيع جدد الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع حسام حسن لقيادة منتخب مصر حتى 2030. ويفسر الناقد الرياضي محمد البرمي حالة التباين الواسعة بين الجماهير بكون إقالة حسام حسن ليست بسبب النتائج أو تراجع المنتخب كما اعتاد الجميع سابقاً، وإنما بسبب شخصي، وهو أمر غير معتاد بعض الشيء في الحديث عن إقالات المدربين، إضافة إلى أنه قاد منتخب مصر بشكل جيد، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تعاطف معه.

مدرب «الفراعنة» واجه انتقادات بسبب حياته الشخصية واتهامات بإساءة التعامل مع اللاعبين (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حسام حقق نتائج إيجابية، وجاء بعد فترة عدم استقرار وتغييرات كبيرة، وساهم في أن يكون هناك قوام للمنتخب، وقدم نفسه بشكل جيد في بطولة أفريقيا، ثم في كأس العالم، لكن الحياة الشخصية وتأثيراتها المتعاقبة ساهمت بشكل كبير في تراجع شعبيته، وبدأ الجمهور يضيق بالحديث اليومي عن الطلاق والزواج والكثير من التفاصيل الحساسة، حتى وصلنا إلى الأزمة الأخيرة باتهام طليقته بالجمع بين زوجين، وجميعها قضايا لا يحب المجتمع المصري الخوض فيها كثيراً لحساسيتها».

وترى الناقدة الرياضية رانيا عبد الوهاب أن رد فعل الجمهور تجاه رحيل حسام حسن فيه تباين واضح، ووجهات نظر تستحق الاحترام، وهو في مجمله يؤكد أن تجربة المدرب كانت مؤثرة ومليئة باللحظات المهمة، رغم أنها لم تخلُ من أخطاء ومشكلات.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «دون مبالغة، لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو ينكر ما قدمه حسام حسن على مستوى النتائج والأرقام، وهي أرقام سيحفظها التاريخ، وهي حقائق لا يمكن محوها أو التقليل من قيمتها بمرور الوقت، مهما اختلفت الآراء حول شخصيته أو طريقة إدارته للمنتخب».

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الرياضة رياضة عربية

إقالة حسام حسن من تدريب «الفراعنة» تثير آراء متباينة في الشارع المصري

حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
TT
TT

إقالة حسام حسن من تدريب «الفراعنة» تثير آراء متباينة في الشارع المصري

حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ما إن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب «الفراعنة»، من منصبه، وإسناد المهمة للمدرب علي ماهر، حتى شهد الشارع الرياضي تبايناً حاداً في الآراء حول القرار، وطُرحت تساؤلات وصلت للبرلمان حول الأسباب الحقيقية للإقالة.

وعلّل اتحاد الكرة، في بيان رسمي، مساء السبت، قراره بالقول إنَّ «مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياتنا»، وإن «الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون».

وأضاف: «بعد دراسة كل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرَّر مجلس الإدارة، في إطار مسؤوليته، توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري استناداً إلى بنود العقد».

كانت الأيام الأخيرة قد شهدت تصعيداً قانونياً في الأزمة الشخصية القائمة بين حسام حسن وطليقته دان آدم، بعد الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير وتعدد الأزواج، وعلى خلفية ذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل الإعلامية. ومن قبلها واجه حسن اتهامات بـ«إساءة التعامل مع النجوم»، وأبرزهم قائد المنتخب محمد صلاح، والحارس محمد الشناوي.

ومع نشر بيان الإقالة تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تجمع أنصار قرار الإقالة ومعارضيه. وارتكز تيار الرافضين للقرار على مبدأ أن التقييم كان يجب أن يكون فنياً وليس بناء على أزمات شخصية للمدرب، معتبرين أنه «أول مدير فني يتم استبداله لأسباب غير فنية»، مشددين على أن هذه الأخطاء مهما كانت درجتها ليست معياراً لإلغاء النجاحات الرياضية.

حسام حسن حقق نتائج جيدة في مسيرته مع المنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وقاد حسام حسن «الفراعنة» لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم 2026، في إنجاز غير مسبوق، ومن قبلها بلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026. وهي النتائج التي رآها مدوّنون تجعل من الإقالة «ظلماً بيّناً»، وخطوة من جانب مسؤولي اتحاد كرة القدم ستعيد الكرة المصرية للوراء، رافضين إقالة مدرب نجح في إعادة الروح القتالية للمنتخب. وذهب فريق منهم إلى ترجمة حزنهم بالتهديد بمقاطعة تشجيع المنتخب احتجاجاً على ما وصفوه بـ«المؤامرة» بحق مدرب وطني أعاد الشغف لجماهير الكرة المصرية.

«نهاية منطقية»

على النقيض تماماً، دفع التيار المؤيد لقرار الإقالة بأنها «نهاية منطقية لمسار أخطأ صاحبه في إدارة حياته الشخصية»، مشددين على أن القيم والانضباط العام لا ينفصلان عن النتائج الرياضية.

وأوضح البعض أن المدرب يمثل واجهة لبلاده، ولا يمكن فصل سلوكياته وحياته العائلية عن منصبه الكبير، وأن إدارة أزماته على الشاشات جعلت صدامه مع منظومة اتحاد الكرة حتمياً.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن حسام حسن «ظلم نفسه»، بسبب «شخصيته الصدامية»، منتقدين غياب الحدود الفاصلة لديه بين العام والخاص في التعامل مع لاعبي المنتخب.

من جانب آخر، حمّلت بعض التعليقات قائد المنتخب محمد صلاح مسؤولية رحيل مديره الفني، دافعين بأن مقابلة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة معه في تركيا جاءت لتسريع وتيرة الإقالة، ما يؤكد بحسبهم أن «صلاح أقوى من أي مدرب». وهو ما دعا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مصطفى أبو زهرة للتعليق، قائلاً عبر تصريحات متلفزة إنه لا تدخل لـصلاح أو أي لاعب في اختصاصات مجلس الإدارة.

إلى ذلك، وصلت إقالة حسام حسن إلى البرلمان المصري بعد أن تقدم عضو مجلس النواب محمد طلبة بطلب إحاطة، مطالباً فيه بـ«توضيح الدوافع الفنية والإدارية التي استند إليها الاتحاد في اتخاذ هذا القرار، خصوصاً في ظل الإعلان عن تجديد التعاقد معه»، وضرورة أن «يقدم اتحاد الكرة خطة فنية واضحة للمرحلة المقبلة، تتضمن أهداف المنتخب الوطني وآليات تطوير الأداء».

وقبل أسابيع جدد الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع حسام حسن لقيادة منتخب مصر حتى 2030. ويفسر الناقد الرياضي محمد البرمي حالة التباين الواسعة بين الجماهير بكون إقالة حسام حسن ليست بسبب النتائج أو تراجع المنتخب كما اعتاد الجميع سابقاً، وإنما بسبب شخصي، وهو أمر غير معتاد بعض الشيء في الحديث عن إقالات المدربين، إضافة إلى أنه قاد منتخب مصر بشكل جيد، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تعاطف معه.

مدرب «الفراعنة» واجه انتقادات بسبب حياته الشخصية واتهامات بإساءة التعامل مع اللاعبين (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حسام حقق نتائج إيجابية، وجاء بعد فترة عدم استقرار وتغييرات كبيرة، وساهم في أن يكون هناك قوام للمنتخب، وقدم نفسه بشكل جيد في بطولة أفريقيا، ثم في كأس العالم، لكن الحياة الشخصية وتأثيراتها المتعاقبة ساهمت بشكل كبير في تراجع شعبيته، وبدأ الجمهور يضيق بالحديث اليومي عن الطلاق والزواج والكثير من التفاصيل الحساسة، حتى وصلنا إلى الأزمة الأخيرة باتهام طليقته بالجمع بين زوجين، وجميعها قضايا لا يحب المجتمع المصري الخوض فيها كثيراً لحساسيتها».

وترى الناقدة الرياضية رانيا عبد الوهاب أن رد فعل الجمهور تجاه رحيل حسام حسن فيه تباين واضح، ووجهات نظر تستحق الاحترام، وهو في مجمله يؤكد أن تجربة المدرب كانت مؤثرة ومليئة باللحظات المهمة، رغم أنها لم تخلُ من أخطاء ومشكلات.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «دون مبالغة، لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو ينكر ما قدمه حسام حسن على مستوى النتائج والأرقام، وهي أرقام سيحفظها التاريخ، وهي حقائق لا يمكن محوها أو التقليل من قيمتها بمرور الوقت، مهما اختلفت الآراء حول شخصيته أو طريقة إدارته للمنتخب».

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اتحاد العاصمة يقسو على صنداونز بملعبه ويتوّج بالسوبر الأفريقي

لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري يحتفلون بالفوز على صنداونز (أ.ب)
لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري يحتفلون بالفوز على صنداونز (أ.ب)
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اتحاد العاصمة يقسو على صنداونز بملعبه ويتوّج بالسوبر الأفريقي

لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري يحتفلون بالفوز على صنداونز (أ.ب)
لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري يحتفلون بالفوز على صنداونز (أ.ب)

توّج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه والثانية في أربع سنوات عقب فوزه على مضيّفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 3 - 1 في بريتوريا الأحد.

وسجل اتحاد العاصمة، بطل الكونفدرالية الأفريقية، هدفين في الشوط الأول.

وافتتح الضيوف التسجيل بعد أربع دقائق من البداية عن طريق زكريا دراوي، لكن إكرام راينرز أدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وأعاد سعدي رضواني اتحاد العاصمة للمقدمة بضربة رأس في الدقيقة 37 قبل أن يحسم أحمد خالدي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، الفوز بتسديدة رائعة بيسراه من عند حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة للمرمى في الدقيقة 55.

وتوّج اتحاد العاصمة بالسوبر القاري للمرة الأولى عام 2023 بفوزه 1 - صفر على الأهلي المصري بملعب الطائف.

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إقالة حسام حسن... هل كان محمد صلاح كلمة السر؟

محمد صلاح وحسام خلال تدريب سابق (كاف)
محمد صلاح وحسام خلال تدريب سابق (كاف)
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إقالة حسام حسن... هل كان محمد صلاح كلمة السر؟

محمد صلاح وحسام خلال تدريب سابق (كاف)
محمد صلاح وحسام خلال تدريب سابق (كاف)

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، مسيرة حسام حسن على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعد أشهر قليلة من قيادته «الفراعنة» إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026، وفي قرار أعاد إلى الواجهة خلافاته مع قائد المنتخب محمد صلاح، خصوصاً أن الإقالة جاءت بعد أيام من اجتماع جمع الأخير برئيس الاتحاد هاني أبو ريدة في تركيا، وسط تضارب الروايات بشأن الأسباب الحقيقية وراء الإطاحة بالمدرب الذي جُدد عقده حتى عام 2030.

وبحسب تقارير صحافية مصرية، فإن قرار رحيل حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن كان قد اتُّخذ داخل الاتحاد منذ الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما وصلت الأزمات المحيطة بالجهاز الفني إلى مرحلة دفعت المسؤولين إلى البحث عن تغيير القيادة الفنية. وكانت التقديرات الأولية تتجه إلى الإبقاء على الجهاز حتى انتهاء مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، قبل أن يتسارع اتخاذ القرار ويُعلَن تعيين علي ماهر خلفاً له.

وأعاد هذا التطور تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين حسام حسن ومحمد صلاح، التي ظهرت ملامحها خلال مواجهة أنغولا في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما قرر المدرب استبدال قائد المنتخب في الدقيقة الستين من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ثم أعلن أن التغيير جاء لأسباب فنية.

حسام حسن أقيل من منصبه دون سبب واضح (رويترز)

وأثار القرار تساؤلات حول العلاقة بين الرجلين، خصوصاً بعدما غادر صلاح معسكر المنتخب وغاب عن المواجهة التالية أمام جنوب السودان، التي انتهت بفوز مصر بخمسة أهداف دون رد. وفي حين ربطت تقارير صحافية بين المغادرة والخلاف مع المدرب، قدم الجهاز الفني تفسيراً مختلفاً، مؤكداً أن غياب اللاعب جاء باتفاق مسبق بسبب إقامة المباراة على أرضية صناعية، حرصاً على سلامته.

وتصاعد الجدل مع توجه أبو ريدة إلى تركيا أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث التقى صلاح على هامش زيارة رسمية للاتحاد التركي لكرة القدم. وجاء اللقاء في وقت كانت فيه التساؤلات تتزايد بشأن استمرار قائد المنتخب في المعسكر المقبل، ومدى قدرة حسام حسن على احتواء التوتر داخل غرفة الملابس.

وأضفى توقيت الزيارة مزيداً من الغموض على مستقبل المدرب، بعدما تزامنت عودة رئيس الاتحاد إلى القاهرة مع تسارع الحديث عن رحيل الجهاز الفني. وتناولت التغطيات المصرية الاجتماع بوصفه محطة مهمة في تطورات الأزمة، من دون تقديم دليل حاسم على أن صلاح طلب إقالة مدربه أو اشترط رحيله للاستمرار مع المنتخب.

لكن الاتحاد المصري قدم رواية مغايرة تماماً. فقد نفى مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارته، وجود أي دور لصلاح في اتخاذ القرار، مؤكداً أن اختيار الأجهزة الفنية وإقالتها من اختصاص مجلس الإدارة وحده، وأن قائد المنتخب لا يتدخل في هذه القرارات.

وأوضح أبو زهرة، في تصريحات نقلتها «الوطن» و«مصراوي»، أن زيارة أبو ريدة إلى تركيا جاءت استجابة لدعوة رسمية من الاتحاد التركي، وأن لقاء صلاح كان جزءاً من التواصل المعتاد مع لاعبي المنتخب. كما نفى أن يكون الاتحاد قد طلب من حسام حسن أو شقيقه إبراهيم السفر إلى تركيا لمقابلة اللاعب.

وتتجاوز أسباب الإقالة، وفق التغطيات المصرية، حدود العلاقة بين المدرب وقائد المنتخب. فقد واجه حسام حسن سلسلة من الأزمات خلال الأسابيع الأخيرة، بينها تقارير عن توتر علاقته ببعض اللاعبين، ومنهم الحارس محمد الشناوي، إلى جانب عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على التوأم حسن، عقب احتجاجاتهما على القرارات التحكيمية خلال مواجهة الأرجنتين في دور الستة عشر من مونديال 2026.

وازدادت الضغوط بعدما انتقلت خلافات حسام حسن الأسرية إلى وسائل الإعلام، وصولاً إلى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء 4 نوفمبر، بمنعه من الظهور في الوسائل الإعلامية الخاضعة لاختصاص المجلس، على خلفية الجدل المرتبط بنزاعه مع طليقته. وأوضحت تقارير أن القرار لا يشمل المؤتمرات الصحافية المتعلقة بعمله مع المنتخب.

وفي خضم هذه التطورات، أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب محمد مراد رحيله عن منصبه، ثم نشر رسالة تدعو إلى دعم حسام وإبراهيم حسن واستمرارهما، في مؤشر إضافي على الانقسام الذي أحاط بمستقبل الجهاز الفني.

وجاء البيان الرسمي للاتحاد المصري ليضع نهاية لمسيرة المدرب، مستنداً إلى مراجعة الأحداث والملابسات الأخيرة وتأثيراتها السلبية على الصورة العامة للمنتخب، مع التأكيد على أولوية الاستقرار في المرحلة المقبلة.

محمد صلاح (رويترز)

وكشف أبو زهرة أن الاتحاد سيلتزم بسداد مستحقات حسام حسن، بما فيها أي شروط جزائية ينص عليها العقد، وأن المدرب تلقى قرار إنهاء مهمته عبر القنوات الإدارية الرسمية، وتقبله بهدوء، متمنياً التوفيق للمنتخب.

وتبدو المفارقة الأبرز في أن الإقالة جاءت بعد فترة قصيرة من تجديد عقد المدرب حتى عام 2030، مكافأة له على قيادة مصر إلى كأس العالم 2026 والتأهل إلى دور الستة عشر، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2. وخلال مسيرته، قاد حسن المنتخب في 38 مباراة، حقق خلالها 21 انتصاراً و10 تعادلات مقابل سبع هزائم.

أما علي ماهر، الذي تولى المهمة بصورة دائمة وليس مؤقتة، فيواجه اختباراً سريعاً مع اقتراب مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الحالي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

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