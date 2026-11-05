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المغرب الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه البرتغالي ألميدا

روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
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المغرب الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه البرتغالي ألميدا

روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)

أعلن المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن مدربه البرتغالي روي ألميدا دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب اتخاذه هذه الخطوة.

وكتب النادي في بيان على حسابه الرسمي في «فيسبوك»: «يعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بالانفصال بالتراضي عن المدرب البرتغالي روي ألميدا».

وأضاف: «ويتقدم النادي بالشكر للسيد روي ألميدا على ما بذله من جهود خلال فترة إشرافه على العارضة (الإدارة) التقنية للفريق، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية».

وتعاقد المغرب الفاسي مع المدرب السابق لباستيا وتروا الفرنسيين خلفاً للإسباني بابلو فرانكو المنتقل إلى تدريب الترجي التونسي، بعدما قاده الموسم الماضي إلى اللقب الخامس في تاريخه في الدوري والأول منذ 1985.

واستهل المغرب الفاسي الذي خسر جهود هداف الموسم الماضي سفيان بنجديدة المنتقل إلى الأهلي المصري، حملة الدفاع عن لقبه المحلي بفوزين متتاليين غير مقنعين وصعبين بنتيجة واحدة 2-1 على نهضة الزمامرة وحسنية أغادير، قبل أن يفشل في مبارياته الأربع التالية (تعادلان وخسارتان) وتراجع إلى المركز السابع برصيد ثماني نقاط بفارق خمس نقاط خلف الكوكب المراكشي المتصدر.

دكما سقط المغرب الفاسي في فخ التعادل على أرضه أمام أسيك ميموزا العاجي (1-1) في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخطف فوزاً قاتلاً إياباً 2-1 وبهدف سجله خالد بابا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ويضمن تأهلاً غير مسبوق إلى دور المجموعات، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب بيراميدز المصري والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني.

ويبدو أن العروض المتذبذبة للنادي دفعت إدارته إلى فك الارتباط مع المدرب السابق للمنتخب الأولمبي السوري (2010-2012) وشبيبة القبائل الجزائري (2023-2024) والباطن السعودي (2024) والدفاع الحسني الجديدي المغربي (2025-2026)، والبحث عن مدرب جديد يصحح المشار قبل المشاركة في المسابقة القارية العريقة.

وبات ألميدا، أحد ستة مدربين برتغاليين في الدوري المغربي هذا الموسم، ثالث مدرب تتم إقالته بعد مواطنه باولو سيرغيو بريتو (الوداد) والإسباني بابلو خيميس (الرجاء البيضاوي).

وجاء الانفصال عن ألميدا بعد يومين فقط من إقالة الرجاء البيضاوي لخيميس بسبب النتائج المخيبة. ونجح الرجاء في أول مباراة بقيادة مدربه المؤقت مهاجمه السابق عبد الكريم الجيناني الذي عينته الإدارة مساعداً لخيميس قبل يومين من إقالته، في تحقيق فوز مهم عندما حسم الكلاسيكو أمام مضيفه الجيش الملكي 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ويدين الرجاء بفوزه إلى لاعبي الجيش الملكي السابقين إسماعيل خافي وآدم النفاتي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الثانية و37، فيما سجل يوسف الفحلي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (27).

وعوض الرجاء البيضاوي خسارته قمة المرحلة الخامسة أمام نهضة بركان 0-2 الأحد الماضي، وحقق انتصاره الثاني هذا الموسم مرتقياً إلى المركز السادس برصيد تسع نقاط، فيما مني الجيش الملكي بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

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«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الرياضة رياضة عربية

المغرب الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه البرتغالي ألميدا

روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
TT
TT

المغرب الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه البرتغالي ألميدا

روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)

أعلن المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن مدربه البرتغالي روي ألميدا دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب اتخاذه هذه الخطوة.

وكتب النادي في بيان على حسابه الرسمي في «فيسبوك»: «يعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بالانفصال بالتراضي عن المدرب البرتغالي روي ألميدا».

وأضاف: «ويتقدم النادي بالشكر للسيد روي ألميدا على ما بذله من جهود خلال فترة إشرافه على العارضة (الإدارة) التقنية للفريق، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية».

وتعاقد المغرب الفاسي مع المدرب السابق لباستيا وتروا الفرنسيين خلفاً للإسباني بابلو فرانكو المنتقل إلى تدريب الترجي التونسي، بعدما قاده الموسم الماضي إلى اللقب الخامس في تاريخه في الدوري والأول منذ 1985.

واستهل المغرب الفاسي الذي خسر جهود هداف الموسم الماضي سفيان بنجديدة المنتقل إلى الأهلي المصري، حملة الدفاع عن لقبه المحلي بفوزين متتاليين غير مقنعين وصعبين بنتيجة واحدة 2-1 على نهضة الزمامرة وحسنية أغادير، قبل أن يفشل في مبارياته الأربع التالية (تعادلان وخسارتان) وتراجع إلى المركز السابع برصيد ثماني نقاط بفارق خمس نقاط خلف الكوكب المراكشي المتصدر.

دكما سقط المغرب الفاسي في فخ التعادل على أرضه أمام أسيك ميموزا العاجي (1-1) في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخطف فوزاً قاتلاً إياباً 2-1 وبهدف سجله خالد بابا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ويضمن تأهلاً غير مسبوق إلى دور المجموعات، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب بيراميدز المصري والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني.

ويبدو أن العروض المتذبذبة للنادي دفعت إدارته إلى فك الارتباط مع المدرب السابق للمنتخب الأولمبي السوري (2010-2012) وشبيبة القبائل الجزائري (2023-2024) والباطن السعودي (2024) والدفاع الحسني الجديدي المغربي (2025-2026)، والبحث عن مدرب جديد يصحح المشار قبل المشاركة في المسابقة القارية العريقة.

وبات ألميدا، أحد ستة مدربين برتغاليين في الدوري المغربي هذا الموسم، ثالث مدرب تتم إقالته بعد مواطنه باولو سيرغيو بريتو (الوداد) والإسباني بابلو خيميس (الرجاء البيضاوي).

وجاء الانفصال عن ألميدا بعد يومين فقط من إقالة الرجاء البيضاوي لخيميس بسبب النتائج المخيبة. ونجح الرجاء في أول مباراة بقيادة مدربه المؤقت مهاجمه السابق عبد الكريم الجيناني الذي عينته الإدارة مساعداً لخيميس قبل يومين من إقالته، في تحقيق فوز مهم عندما حسم الكلاسيكو أمام مضيفه الجيش الملكي 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ويدين الرجاء بفوزه إلى لاعبي الجيش الملكي السابقين إسماعيل خافي وآدم النفاتي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الثانية و37، فيما سجل يوسف الفحلي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (27).

وعوض الرجاء البيضاوي خسارته قمة المرحلة الخامسة أمام نهضة بركان 0-2 الأحد الماضي، وحقق انتصاره الثاني هذا الموسم مرتقياً إلى المركز السادس برصيد تسع نقاط، فيما مني الجيش الملكي بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

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الدوري القطري: قمة نارية بين السد والريان لفكّ شراكة الصدارة

تعرض السد لضربة موجعة بعد قرار لجنة الانضباط إيقاف نجمه البرازيلي كلاودينيو 6 مباريات (نادي السد)
تعرض السد لضربة موجعة بعد قرار لجنة الانضباط إيقاف نجمه البرازيلي كلاودينيو 6 مباريات (نادي السد)
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الدوري القطري: قمة نارية بين السد والريان لفكّ شراكة الصدارة

تعرض السد لضربة موجعة بعد قرار لجنة الانضباط إيقاف نجمه البرازيلي كلاودينيو 6 مباريات (نادي السد)
تعرض السد لضربة موجعة بعد قرار لجنة الانضباط إيقاف نجمه البرازيلي كلاودينيو 6 مباريات (نادي السد)

يلتقي السد مع ضيفه الريان، الأحد، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم بهدف فكّ شراكة الصدارة بينهما، بينما يتربّص الدحيل الشريك الثالث في الريادة بهما بمواجهته مع مضيفه الغرافة.

ويدخل «الزعيم» المواجهة الأولى بعد صحوة محلية بانتصارين عريضين على الشحانية والشمال، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، مستعيداً المركز الأول بفارق الأهداف عن الريان.

بدوره، فرّط الريان في استعادة الصدارة بعدما اكتفى بتعادل سلبي مع العربي.

وتعرض السد لضربة موجعة بعد قرار لجنة الانضباط إيقاف نجمه وصانع ألعابه البرازيلي كلاودينيو ست مباريات، وتغريمه مليون ريال قطري (365 ألف دولار).

وجاء القرار على خلفية سلوك غير رياضي بعد مواجهة الشمال في المرحلة الماضية؛ حيث ألقى كلاودينيو جائزة أفضل لاعب في المباراة على الأرض.

وقال المدرب الإسباني للريان فيسنتي مورينو: «المواجهة تمثل تحدياً كبيراً لإثبات قدرتنا على المضي نحو هدفنا بالمنافسة على اللقب، رغم إدراكنا قيمة وقوة المنافس، فإننا في قمة الاستعداد».

وأضاف: «لم نكن محظوظين في المباراة الماضية أمام العربي بعدما أهدرنا العديد من الفرص، وبالتالي نحن مطالبون بأن نكون أكثر تركيزاً وهدوءاً من أجل تحقيق الفوز».

وفي المواجهة الثانية، ينشد الدحيل الضغط على شريكيه السد والريان بإنجاز المهمة أمام الغرافة السبت، قبل ترقب تعثرهما، من أجل الانفراد بصدارة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم.

ويدخل فريق المدرب الجزائري جمال بلماضي مواجهة الغرافة منتشياً بأربعة انتصارات متتالية.

بدوره، يدخل الغرافة المواجهة سعياً لتأكيد الصحوة المحلية، بعدما حقق الفوز على قطر في المرحلة الماضية، منهياً سلسلة من ست مباريات من دون انتصار، ورافعاً رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.

وقال بلماضي: «المباريات الكبيرة تحتاج إلى تعامل خاص، ومواجهة الغرافة من التحديات المهمة، بغض النظر عن نتائج المنافس وترتيبه، فيبقى فريقاً قوياً ومنافساً شرساً».

وأضاف: «نسير في الاتجاه الصحيح رغم ما نعانيه من نقص جراء الغيابات، فثقتنا باللاعبين المتاحين كبيرة بعدما أثبتوا كفاءة وقدرات مميزة عكستها النتائج الأخيرة».

وفي مواجهة أخرى، يأمل العربي العودة إلى سكة الانتصارات عندما يواجه الأهلي المنتشي بتجاوز الشحانية.

ورغم فرض العربي التعادل على المتصدر السابق الريان دون أهداف، ابتعد عن ركب الطليعة بعدما بات رابعاً برصيد 13 نقطة، وبات في أمس الحاجة إلى الفوز.

في المقابل، حقق العميد انتصاراً ثميناً في المواجهة الأولى تحت إمرة مدربه القديم الجديد المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، رافعاً رصيده إلى 11 نقطة وصعد إلى المركز الخامس.

وفي بقية مباريات المرحلة، يلعب الوكرة الذي توقفت انتصاراته الثلاثة المتتالية بالخسارة أمام الدحيل عندما تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس، مع الشحانية صاحب النقاط السبع في المركز العاشر.

ويلعب الشمال وصيف النسخة الماضية والمترنح في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، مع السيلية الأخير برصيد نقطة يتيمة، بينما يلتقي لوسيل السابع بتسع نقاط مع قطر قبل الأخير بست نقاط.

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السعودية تدشن المشوار بمواجهة مصر في «شاطئية العرب»

8 منتخبات عربية تشارك في البطولة (الشرق الأوسط)
8 منتخبات عربية تشارك في البطولة (الشرق الأوسط)
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السعودية تدشن المشوار بمواجهة مصر في «شاطئية العرب»

8 منتخبات عربية تشارك في البطولة (الشرق الأوسط)
8 منتخبات عربية تشارك في البطولة (الشرق الأوسط)

تتنافس منتخبات، مصر والسعودية وعمان والمغرب وموريتانيا ولبنان والعراق وليبيا على «كأس العاصمة»، ضمن منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2026.

وتنطلق، الخميس، منافسات البطولة التي ينظِّمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد المصري في محافظة بورسعيد حتى الـ9 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث تجمع المباراة الأولى منتخبَي موريتانيا والعراق، والمباراة الثانية تجمع منتخب عمان (وصيف بطل النسخة الماضية) ونظيره منتخب ليبيا، بينما يلتقي في المباراة الثالثة منتخبا المغرب ولبنان، وتجمع المباراة الرابعة منتخب مصر (حامل اللقب) ونظيره المنتخب السعودي.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أُقيمت في مصر عام 2008، وذلك بعد 3 أعوام من قرار الاتحاد الدولي (فيفا) ضم كرة القدم الشاطئية ضمن مسابقاته الرسمية والذي كان في عام 2005، وقد حقَّق اللقب العربي الأول المنتخب الليبي، وجاء وصيفاً منتخب الإمارات، تلتها النسخة الثانية في السعودية عام 2010، إذ حقَّق المنتخب السعودي اللقب، وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، ومن ثم أُقيمت النسخة الثالثة عام 2014 في جمهورية مصر، ونال لقبها منتخب مصر، وحلَّ منتخب لبنان في المركز الثاني، بينما أُقيمت النسخة الرابعة عام 2023 في المملكة، ونال لقب البطولة منتخب مصر، وحلَّ في الوصافة منتخب عمان.

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