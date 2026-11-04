السعودية تدشن المشوار بمواجهة مصر في «شاطئية العرب»

تتنافس منتخبات، مصر والسعودية وعمان والمغرب وموريتانيا ولبنان والعراق وليبيا على «كأس العاصمة»، ضمن منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2026.

وتنطلق، الخميس، منافسات البطولة التي ينظِّمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد المصري في محافظة بورسعيد حتى الـ9 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث تجمع المباراة الأولى منتخبَي موريتانيا والعراق، والمباراة الثانية تجمع منتخب عمان (وصيف بطل النسخة الماضية) ونظيره منتخب ليبيا، بينما يلتقي في المباراة الثالثة منتخبا المغرب ولبنان، وتجمع المباراة الرابعة منتخب مصر (حامل اللقب) ونظيره المنتخب السعودي.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أُقيمت في مصر عام 2008، وذلك بعد 3 أعوام من قرار الاتحاد الدولي (فيفا) ضم كرة القدم الشاطئية ضمن مسابقاته الرسمية والذي كان في عام 2005، وقد حقَّق اللقب العربي الأول المنتخب الليبي، وجاء وصيفاً منتخب الإمارات، تلتها النسخة الثانية في السعودية عام 2010، إذ حقَّق المنتخب السعودي اللقب، وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، ومن ثم أُقيمت النسخة الثالثة عام 2014 في جمهورية مصر، ونال لقبها منتخب مصر، وحلَّ منتخب لبنان في المركز الثاني، بينما أُقيمت النسخة الرابعة عام 2023 في المملكة، ونال لقب البطولة منتخب مصر، وحلَّ في الوصافة منتخب عمان.