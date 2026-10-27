«أبطال آسيا 2»: ركلة جزاء في الوقت القاتل تبقي الشرطة في القمة أمام الحسين

حافظ الشرطة العراقي على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بعدما انتزع تعادلا قاتلا 1-1 أمام ضيفه الحسين الأردني على ملعب الزوراء في بغداد ضمن الجولة الثالثة الثلاثاء.

وتقدم الحسين في الشوط الأول عبر عبدالله نصيب، قبل أن ينقذ البديل كريستيان باركو أصحاب الأرض بهدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وجاءت بداية المباراة متوازنة مع تبادل الفريقين للهجمات، لكن الحسين بدا الأكثر خطورة في بعض الفترات، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق عبد الله نصيب من داخل المنطقة بعد عمل رائع من زميله بيدرو هنريكي، لينهي الفريق الأردني الشوط الأول متقدما رغم محاولات الشرطة المتكررة للعودة.

وفي الشوط الثاني كثف الشرطة ضغطه بحثا عن هدف التعادل، وصنع عدة فرص أبرزها تسديدة كينجسلي كوكو التي ارتدت من القائم إلا أن التنظيم الدفاعي للحسين وتألق الحارس محمد الكواملة حالا دون اهتزاز الشباك.

وفي الوقت الذي بدا فيه الحسين قريبا من الخروج بالنقاط الثلاث، حصل الشرطة على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة البديل عبدالله باسم داخل المنطقة. ونفذ كريستيان باركو الركلة بنجاح ليمنح فريقه نقطة ثمينة أبقته في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أمام الحسين صاحب المركز الثاني بخمس نقاط.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل السيب مع ضيفه إيست بنغال الهندي دون أهداف ليفشل الفريق العماني في تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

ورفع إيست بنغال رصيده إلى نقطتين من ثلاث مباريات، بينما حصد السيب نقطته الأولى في المجموعة.

ويتأهل إلى دور 16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.