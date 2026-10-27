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«أبطال آسيا 2»: ركلة جزاء في الوقت القاتل تبقي الشرطة في القمة أمام الحسين

الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
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TT

«أبطال آسيا 2»: ركلة جزاء في الوقت القاتل تبقي الشرطة في القمة أمام الحسين

الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)

حافظ الشرطة العراقي على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بعدما انتزع تعادلا قاتلا 1-1 أمام ضيفه الحسين الأردني على ملعب الزوراء في بغداد ضمن الجولة الثالثة الثلاثاء.

وتقدم الحسين في الشوط الأول عبر عبدالله نصيب، قبل أن ينقذ البديل كريستيان باركو أصحاب الأرض بهدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وجاءت بداية المباراة متوازنة مع تبادل الفريقين للهجمات، لكن الحسين بدا الأكثر خطورة في بعض الفترات، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق عبد الله نصيب من داخل المنطقة بعد عمل رائع من زميله بيدرو هنريكي، لينهي الفريق الأردني الشوط الأول متقدما رغم محاولات الشرطة المتكررة للعودة.

وفي الشوط الثاني كثف الشرطة ضغطه بحثا عن هدف التعادل، وصنع عدة فرص أبرزها تسديدة كينجسلي كوكو التي ارتدت من القائم إلا أن التنظيم الدفاعي للحسين وتألق الحارس محمد الكواملة حالا دون اهتزاز الشباك.

وفي الوقت الذي بدا فيه الحسين قريبا من الخروج بالنقاط الثلاث، حصل الشرطة على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة البديل عبدالله باسم داخل المنطقة. ونفذ كريستيان باركو الركلة بنجاح ليمنح فريقه نقطة ثمينة أبقته في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أمام الحسين صاحب المركز الثاني بخمس نقاط.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل السيب مع ضيفه إيست بنغال الهندي دون أهداف ليفشل الفريق العماني في تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

ورفع إيست بنغال رصيده إلى نقطتين من ثلاث مباريات، بينما حصد السيب نقطته الأولى في المجموعة.

ويتأهل إلى دور 16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: ركلة جزاء في الوقت القاتل تبقي الشرطة في القمة أمام الحسين

الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: ركلة جزاء في الوقت القاتل تبقي الشرطة في القمة أمام الحسين

الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)

حافظ الشرطة العراقي على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بعدما انتزع تعادلا قاتلا 1-1 أمام ضيفه الحسين الأردني على ملعب الزوراء في بغداد ضمن الجولة الثالثة الثلاثاء.

وتقدم الحسين في الشوط الأول عبر عبدالله نصيب، قبل أن ينقذ البديل كريستيان باركو أصحاب الأرض بهدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وجاءت بداية المباراة متوازنة مع تبادل الفريقين للهجمات، لكن الحسين بدا الأكثر خطورة في بعض الفترات، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق عبد الله نصيب من داخل المنطقة بعد عمل رائع من زميله بيدرو هنريكي، لينهي الفريق الأردني الشوط الأول متقدما رغم محاولات الشرطة المتكررة للعودة.

وفي الشوط الثاني كثف الشرطة ضغطه بحثا عن هدف التعادل، وصنع عدة فرص أبرزها تسديدة كينجسلي كوكو التي ارتدت من القائم إلا أن التنظيم الدفاعي للحسين وتألق الحارس محمد الكواملة حالا دون اهتزاز الشباك.

وفي الوقت الذي بدا فيه الحسين قريبا من الخروج بالنقاط الثلاث، حصل الشرطة على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة البديل عبدالله باسم داخل المنطقة. ونفذ كريستيان باركو الركلة بنجاح ليمنح فريقه نقطة ثمينة أبقته في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أمام الحسين صاحب المركز الثاني بخمس نقاط.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل السيب مع ضيفه إيست بنغال الهندي دون أهداف ليفشل الفريق العماني في تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

ورفع إيست بنغال رصيده إلى نقطتين من ثلاث مباريات، بينما حصد السيب نقطته الأولى في المجموعة.

ويتأهل إلى دور 16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال آسيا العراق
الرياضة رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحصد أول نقطة في مشواره

السيب العُماني تعادل مع ضيفه إيست بنغال الهندي (الاتحاد الآسيوي)
السيب العُماني تعادل مع ضيفه إيست بنغال الهندي (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحصد أول نقطة في مشواره

السيب العُماني تعادل مع ضيفه إيست بنغال الهندي (الاتحاد الآسيوي)
السيب العُماني تعادل مع ضيفه إيست بنغال الهندي (الاتحاد الآسيوي)

تعادل فريق السيب العُماني مع ضيفه إيست بنغال الهندي بدون أهداف، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، يلتقي الشرطة العراقي مع الحسين الأردني على «ستاد الزوراء» في بغداد في إطار المباراة الثانية ضمن المجموعة.

ويتصدر الفريق العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للفريق الأردني، ونقطتين من ثلاث مباريات لإيست بنغال، بينما حقق السيب أول نقطة في مشواره.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشرطة على السيب 1 - صفر في بغداد، وتعادل الحسين مع إيست بنغال 2 - 2 في عمّان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الحسين على السيب 3 - صفر في السيب، وفوز الشرطة على إيست بنغال 3 - 2 في الهند.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يلتقي إيست بنغال مع السيب في كالكوتا، والحسين مع الشرطة في عمان.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال آسيا سلطنة عمان
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: شباب الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم استقلال طهران

فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: شباب الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم استقلال طهران

فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)

حقق فريق شباب الأهلي الإماراتي فوزه الثالث على التوالي، في ثالث جولات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه استقلال طهران الإيراني 2 - صفر الثلاثاء.

ونجح البرازيلي ماتيوس ليما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69، وأضاف مواطنه خوان بيزيرا هدفاً ثانياً في الدقيقة 84، وكلاهما من صناعة المهاجم الإيراني سردار أزمون لاعب شباب الأهلي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مواطنه العين متصدر الترتيب حتى الآن.

أما استقلال طهران فقد تعرض للهزيمة الأولى وتوقفت سلسلة انتصاراته، ليظل عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

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