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الزمالك ينفي ترشيح المغربي بن هاشم لخلافة مدربه

المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
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الزمالك ينفي ترشيح المغربي بن هاشم لخلافة مدربه

المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)

نفى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والمشرف العام على فريق الكرة ما نشرته صحيفة «المنتخب» المغربية بشأن ترشيح محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت المصري لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيد في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للزمالك، الثلاثاء، إن النادي لم يتواصل مع المدرب المغربي، ولم يطرح اسمه لتولي المسؤولية الفنية للفريق.

وأكد استمرار معتمد جمال في منصبه بصورة طبيعية مع حصوله على الدعم الكامل من مجلس الإدارة الذي يثق بالجهاز الفني الحالي.

وأبدى المشرف العام على فريق الكرة استغرابه من تداول هذه الأنباء قبل ساعات قليلة من مواجهة بترول أسيوط في الدوري المصري.

وطالب وسائل الإعلام بالرجوع إلى مسؤولي النادي للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.

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الزمالك ينفي ترشيح المغربي بن هاشم لخلافة مدربه

المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
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الزمالك ينفي ترشيح المغربي بن هاشم لخلافة مدربه

المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)

نفى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والمشرف العام على فريق الكرة ما نشرته صحيفة «المنتخب» المغربية بشأن ترشيح محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت المصري لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيد في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للزمالك، الثلاثاء، إن النادي لم يتواصل مع المدرب المغربي، ولم يطرح اسمه لتولي المسؤولية الفنية للفريق.

وأكد استمرار معتمد جمال في منصبه بصورة طبيعية مع حصوله على الدعم الكامل من مجلس الإدارة الذي يثق بالجهاز الفني الحالي.

وأبدى المشرف العام على فريق الكرة استغرابه من تداول هذه الأنباء قبل ساعات قليلة من مواجهة بترول أسيوط في الدوري المصري.

وطالب وسائل الإعلام بالرجوع إلى مسؤولي النادي للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.

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بيراميدز يعلن غياب لاعبه أحمد توفيق 3 أسابيع للإصابة

أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
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بيراميدز يعلن غياب لاعبه أحمد توفيق 3 أسابيع للإصابة

أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، الاثنين، غياب لاعب وسط الفريق أحمد توفيق عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن أحمد توفيق تعرض للإصابة خلال مشاركته في مواجهة المريخ بنتو بطل جنوب السودان بمدينة جوبا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، وأثبتت إصابته في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، ساعياً لمواصلة انتصاراته، حيث يعتلي قمة الترتيب برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

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«فيفا» يقرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات وزيكو 5 مباريات

حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
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«فيفا» يقرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات وزيكو 5 مباريات

حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب ومصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لاعب الفريق.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، الاثنين، أن القرارات تضمنت إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن 3 مباريات لكل منهما إلى جانب إيقاف مصطفى زيكو 5 مباريات.

وأضاف الاتحاد أنه تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط بـ«الفيفا» للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة بحق الثلاثي من أجل دراستها وتقييم الموقف القانوني.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاتخاذ إجراءات الاستئناف على العقوبات، وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر قد قال عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2 - 3 في دور الـ16 لكأس العالم، إنه لن يتابع البطولة بسبب مجاملة «الفيفا» للنجم ليونيل ميسي لأسباب دعائية إضافة إلى حديثه قبل المباراة برسائل سياسية مطالباً الجميع بدعم القضية الفلسطينية ومعاناة أهالي قطاع غزة من الاعتداء الإسرائيلي.

كما قال «زيكو» عقب المباراة إن الحكم الفرنسي فرانسواه لوتيكسيه الذي أدار مباراة الأرجنتين، كان ظالماً، ملمحاً إلى مجاملة «الفيفا» لراقصي التانغو.

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