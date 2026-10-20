الزمالك ينفي ترشيح المغربي بن هاشم لخلافة مدربه

نفى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والمشرف العام على فريق الكرة ما نشرته صحيفة «المنتخب» المغربية بشأن ترشيح محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت المصري لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيد في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للزمالك، الثلاثاء، إن النادي لم يتواصل مع المدرب المغربي، ولم يطرح اسمه لتولي المسؤولية الفنية للفريق.

وأكد استمرار معتمد جمال في منصبه بصورة طبيعية مع حصوله على الدعم الكامل من مجلس الإدارة الذي يثق بالجهاز الفني الحالي.

وأبدى المشرف العام على فريق الكرة استغرابه من تداول هذه الأنباء قبل ساعات قليلة من مواجهة بترول أسيوط في الدوري المصري.

وطالب وسائل الإعلام بالرجوع إلى مسؤولي النادي للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.