بيراميدز يعلن غياب لاعبه أحمد توفيق 3 أسابيع للإصابة

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، الاثنين، غياب لاعب وسط الفريق أحمد توفيق عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن أحمد توفيق تعرض للإصابة خلال مشاركته في مواجهة المريخ بنتو بطل جنوب السودان بمدينة جوبا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، وأثبتت إصابته في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، ساعياً لمواصلة انتصاراته، حيث يعتلي قمة الترتيب برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.