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«الكونفيدرالية الأفريقية»: اتحاد العاصمة يتأهل إلى دور المجموعات بعد انسحاب بانثرز

اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
TT
TT

«الكونفيدرالية الأفريقية»: اتحاد العاصمة يتأهل إلى دور المجموعات بعد انسحاب بانثرز

اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري إلى دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين، يؤكد انسحاب منافسه بانثرز ممثل غينيا الاستوائية من البطولة، بسبب ضائقة مالية.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة أنها تلقَّت خطاباً من لجنة المنافسات التابعة لـ«الكاف» تؤكد فيه تأهل الفريق بعد تأكيد انسحاب بانثرز.

وكان من المقرر إقامة مباراتي الذهاب والإياب في الجزائر، مع تكفُّل إدارة اتحاد العاصمة بمصاريف إقامة بعثة بانثرز باستثناء تذاكر السفر، ولكن الفريق القادم من غينيا الاستوائية عجز حتى عن توفير تكاليف التنقل إلى الجزائر، ما دفعه إلى الانسحاب من البطولة.

وكان من المقرر إقامة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات الثلاثاء.

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«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عربية

«الكونفيدرالية الأفريقية»: اتحاد العاصمة يتأهل إلى دور المجموعات بعد انسحاب بانثرز

اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
TT
TT

«الكونفيدرالية الأفريقية»: اتحاد العاصمة يتأهل إلى دور المجموعات بعد انسحاب بانثرز

اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري إلى دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين، يؤكد انسحاب منافسه بانثرز ممثل غينيا الاستوائية من البطولة، بسبب ضائقة مالية.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة أنها تلقَّت خطاباً من لجنة المنافسات التابعة لـ«الكاف» تؤكد فيه تأهل الفريق بعد تأكيد انسحاب بانثرز.

وكان من المقرر إقامة مباراتي الذهاب والإياب في الجزائر، مع تكفُّل إدارة اتحاد العاصمة بمصاريف إقامة بعثة بانثرز باستثناء تذاكر السفر، ولكن الفريق القادم من غينيا الاستوائية عجز حتى عن توفير تكاليف التنقل إلى الجزائر، ما دفعه إلى الانسحاب من البطولة.

وكان من المقرر إقامة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات الثلاثاء.

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الدوري المصري: ثلاثي القمة يعود إلى المنافسة بعد انتصارات قارية

يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
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الدوري المصري: ثلاثي القمة يعود إلى المنافسة بعد انتصارات قارية

يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)

يعود ثلاثي القمة (بيراميدز، والأهلي، والزمالك) إلى الدوري المصري لكرة القدم في منتصف الأسبوع لخوض مباريات المرحلة السابعة، بعد انتصاراتهم القارية خارج الأرض.

ويحل بيراميدز المتصدر ضيفاً على طلائع الجيش، بينما يستقبل بترول أسيوط الزمالك الثالث، الثلاثاء، في حين يلعب الأهلي الثاني على أرضه مع القناة الأربعاء.

ويأمل الثلاثي في تحقيق انتصارات تبدو في المتناول، في صراع القمة الذي يبدو مشوّقاً منذ البداية هذا الموسم، قبل العودة إلى المنافسة القارية لخوض مرحلة الإياب في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

يدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غالٍ (نادي بيراميدز)

ويدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غالٍ بهدف على المريخ بانتيو، ليضع قدماً في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفوز في جنوب السودان العاشر توالياً لبيراميدز في كل المسابقات، منذ تولي الجنوب أفريقي رولاني موكوينا قيادته الفنية، ليحقق رقماً غير مسبوق في تاريخ النادي.

ويأمل موكوينا في تحقيق الفوز السابع بالدوري لمواصلة العلامة الكاملة واعتلاء القمة منفرداً.

من جانبه، يأمل طلائع الجيش في أن يكون أول فريق ينجح في إيقاف بيراميدز هذا الموسم. ويحتل الفريق الذي يديره فنياً لاعبه السابق جمعة مشهور المركز الرابع عشر، برصيد 7 نقاط من 6 مباريات؛ حيث حقق فوزين وتعادلاً وحيداً مقابل 3 هزائم في مبارياته السابقة.

الزمالك يعود للدوري بعدما نجح في خطف فوز غالٍ على مضيفه الجيش الرواندي بهدف متأخر (نادي الزمالك)

وعلى استاد برج العرب بالإسكندرية، يستقبل بترول أسيوط العائد للدوري الممتاز هذا الموسم، الزمالك الذي يعود للدوري بعدما نجح في خطف فوز غالٍ على مضيفه الجيش الرواندي، بهدف متأخر في دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

ويأمل معتمد جمال (المدير الفني للزمالك) في استعادة الانتصارات المحلية التي توقفت بالخسارة من الغريم التقليدي الأهلي بهدفين في المرحلة الماضية، ليتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 13 نقطة.

أما بترول أسيوط فلم تكن بدايته موفقة؛ حيث حصد 5 نقاط فقط ليحتل بها المركز الـ16. ويأمل الفريق الذي أُجبر على خوض مبارياته بالإسكندرية لعدم جاهزية ملعبه في أسيوط، في تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك، بقيادة لاعب الفريق الأبيض السابق أحمد عبد المقصود الذي سبق له العمل مدرباً مساعداً في «القلعة البيضاء».

ويستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي، الأربعاء، بعدما قلب «الأحمر» تأخره أمام كيتارا الأوغندي بهدف ليهزمه 2-1 السبت، في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وسجل عمر الساعي وأحمد سيد (زيزو) هدفين في الشوط الثاني، ليقترب الأهلي من مرحلة مجموعات البطولة التي يعود لها للمرة الأولى منذ 11 عاماً، بعدما فشل في التأهل لبطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وينتظر أن يعود مدرب الأهلي المغربي الحسين عموتة لتشكيلة فريقه الأساسية، بعدما أجرى 7 تغييرات أمام كيتارا عن التشكيلة التي تغلبت على الزمالك في المرحلة الماضية.

ويأمل عموتة في مواصلة الانتصارات المحلية، ليعزز موقعه بين الجماهير الحمراء التي ما زالت تبدي قلقاً من أداء الفريق الذي لا يبتعد عن بيراميدز إلا بنقطتين.

من جانبه، يقدم القناة العائد هذا الموسم للدوري الممتاز أداء متوازناً؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

ويأمل الفريق الذي يقوده عبد الناصر محمد في تحقيق المفاجأة أمام الأهلي وجماهيره الآملة في استعادة اللقب الذي خسره الفريق الموسم الماضي، واقتنصه غريمه التقليدي الزمالك.

وتُفتتح المرحلة الاثنين بثلاث مباريات: الجونة وسموحة، وإنبي والمقاولون العرب، والمصري وأبو قير للأسمدة.

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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)

أصبح تأهل فريق المغرب الفاسي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على المحك، وبات قريباً من وداع المسابقة القارية.

وفرّط المغرب الفاسي في تقدمه بهدف نظيف، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة، في مباراة احتضنها الملعب الشرفي بمدينة مكناس.

وبادر المغرب الفاسي بالتسجيل عن طريق أسامة نور الدين في الدقيقة 31، لكن بامبا سوهاليو منح التعادل لأسيك ميموزا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح يكفي أسيك ميموزا التعادل من دون أهداف في مباراة الإياب، التي تقام بملعبه من أجل الصعود لدور المجموعات في البطولة، التي توج بها عام 1998.

في المقابل، بات يتعين على المغرب الفاسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة.

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