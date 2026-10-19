الدوري المصري: ثلاثي القمة يعود إلى المنافسة بعد انتصارات قارية

يعود ثلاثي القمة (بيراميدز، والأهلي، والزمالك) إلى الدوري المصري لكرة القدم في منتصف الأسبوع لخوض مباريات المرحلة السابعة، بعد انتصاراتهم القارية خارج الأرض.

ويحل بيراميدز المتصدر ضيفاً على طلائع الجيش، بينما يستقبل بترول أسيوط الزمالك الثالث، الثلاثاء، في حين يلعب الأهلي الثاني على أرضه مع القناة الأربعاء.

ويأمل الثلاثي في تحقيق انتصارات تبدو في المتناول، في صراع القمة الذي يبدو مشوّقاً منذ البداية هذا الموسم، قبل العودة إلى المنافسة القارية لخوض مرحلة الإياب في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

يدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غالٍ (نادي بيراميدز)

ويدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غالٍ بهدف على المريخ بانتيو، ليضع قدماً في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفوز في جنوب السودان العاشر توالياً لبيراميدز في كل المسابقات، منذ تولي الجنوب أفريقي رولاني موكوينا قيادته الفنية، ليحقق رقماً غير مسبوق في تاريخ النادي.

ويأمل موكوينا في تحقيق الفوز السابع بالدوري لمواصلة العلامة الكاملة واعتلاء القمة منفرداً.

من جانبه، يأمل طلائع الجيش في أن يكون أول فريق ينجح في إيقاف بيراميدز هذا الموسم. ويحتل الفريق الذي يديره فنياً لاعبه السابق جمعة مشهور المركز الرابع عشر، برصيد 7 نقاط من 6 مباريات؛ حيث حقق فوزين وتعادلاً وحيداً مقابل 3 هزائم في مبارياته السابقة.

الزمالك يعود للدوري بعدما نجح في خطف فوز غالٍ على مضيفه الجيش الرواندي بهدف متأخر (نادي الزمالك)

وعلى استاد برج العرب بالإسكندرية، يستقبل بترول أسيوط العائد للدوري الممتاز هذا الموسم، الزمالك الذي يعود للدوري بعدما نجح في خطف فوز غالٍ على مضيفه الجيش الرواندي، بهدف متأخر في دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

ويأمل معتمد جمال (المدير الفني للزمالك) في استعادة الانتصارات المحلية التي توقفت بالخسارة من الغريم التقليدي الأهلي بهدفين في المرحلة الماضية، ليتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 13 نقطة.

أما بترول أسيوط فلم تكن بدايته موفقة؛ حيث حصد 5 نقاط فقط ليحتل بها المركز الـ16. ويأمل الفريق الذي أُجبر على خوض مبارياته بالإسكندرية لعدم جاهزية ملعبه في أسيوط، في تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك، بقيادة لاعب الفريق الأبيض السابق أحمد عبد المقصود الذي سبق له العمل مدرباً مساعداً في «القلعة البيضاء».

ويستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي، الأربعاء، بعدما قلب «الأحمر» تأخره أمام كيتارا الأوغندي بهدف ليهزمه 2-1 السبت، في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وسجل عمر الساعي وأحمد سيد (زيزو) هدفين في الشوط الثاني، ليقترب الأهلي من مرحلة مجموعات البطولة التي يعود لها للمرة الأولى منذ 11 عاماً، بعدما فشل في التأهل لبطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وينتظر أن يعود مدرب الأهلي المغربي الحسين عموتة لتشكيلة فريقه الأساسية، بعدما أجرى 7 تغييرات أمام كيتارا عن التشكيلة التي تغلبت على الزمالك في المرحلة الماضية.

ويأمل عموتة في مواصلة الانتصارات المحلية، ليعزز موقعه بين الجماهير الحمراء التي ما زالت تبدي قلقاً من أداء الفريق الذي لا يبتعد عن بيراميدز إلا بنقطتين.

من جانبه، يقدم القناة العائد هذا الموسم للدوري الممتاز أداء متوازناً؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

ويأمل الفريق الذي يقوده عبد الناصر محمد في تحقيق المفاجأة أمام الأهلي وجماهيره الآملة في استعادة اللقب الذي خسره الفريق الموسم الماضي، واقتنصه غريمه التقليدي الزمالك.

وتُفتتح المرحلة الاثنين بثلاث مباريات: الجونة وسموحة، وإنبي والمقاولون العرب، والمصري وأبو قير للأسمدة.