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الدوري المصري: ثلاثي القمة يعود إلى المنافسة بعد انتصارات قارية

يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
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الدوري المصري: ثلاثي القمة يعود إلى المنافسة بعد انتصارات قارية

يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)

يعود ثلاثي القمة (بيراميدز، والأهلي، والزمالك) إلى الدوري المصري لكرة القدم في منتصف الأسبوع لخوض مباريات المرحلة السابعة، بعد انتصاراتهم القارية خارج الأرض.

ويحل بيراميدز المتصدر ضيفاً على طلائع الجيش، بينما يستقبل بترول أسيوط الزمالك الثالث، الثلاثاء، في حين يلعب الأهلي الثاني على أرضه مع القناة الأربعاء.

ويأمل الثلاثي في تحقيق انتصارات تبدو في المتناول، في صراع القمة الذي يبدو مشوّقاً منذ البداية هذا الموسم، قبل العودة إلى المنافسة القارية لخوض مرحلة الإياب في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

يدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غالٍ (نادي بيراميدز)

ويدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غالٍ بهدف على المريخ بانتيو، ليضع قدماً في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفوز في جنوب السودان العاشر توالياً لبيراميدز في كل المسابقات، منذ تولي الجنوب أفريقي رولاني موكوينا قيادته الفنية، ليحقق رقماً غير مسبوق في تاريخ النادي.

ويأمل موكوينا في تحقيق الفوز السابع بالدوري لمواصلة العلامة الكاملة واعتلاء القمة منفرداً.

من جانبه، يأمل طلائع الجيش في أن يكون أول فريق ينجح في إيقاف بيراميدز هذا الموسم. ويحتل الفريق الذي يديره فنياً لاعبه السابق جمعة مشهور المركز الرابع عشر، برصيد 7 نقاط من 6 مباريات؛ حيث حقق فوزين وتعادلاً وحيداً مقابل 3 هزائم في مبارياته السابقة.

الزمالك يعود للدوري بعدما نجح في خطف فوز غالٍ على مضيفه الجيش الرواندي بهدف متأخر (نادي الزمالك)

وعلى استاد برج العرب بالإسكندرية، يستقبل بترول أسيوط العائد للدوري الممتاز هذا الموسم، الزمالك الذي يعود للدوري بعدما نجح في خطف فوز غالٍ على مضيفه الجيش الرواندي، بهدف متأخر في دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

ويأمل معتمد جمال (المدير الفني للزمالك) في استعادة الانتصارات المحلية التي توقفت بالخسارة من الغريم التقليدي الأهلي بهدفين في المرحلة الماضية، ليتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 13 نقطة.

أما بترول أسيوط فلم تكن بدايته موفقة؛ حيث حصد 5 نقاط فقط ليحتل بها المركز الـ16. ويأمل الفريق الذي أُجبر على خوض مبارياته بالإسكندرية لعدم جاهزية ملعبه في أسيوط، في تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك، بقيادة لاعب الفريق الأبيض السابق أحمد عبد المقصود الذي سبق له العمل مدرباً مساعداً في «القلعة البيضاء».

ويستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي، الأربعاء، بعدما قلب «الأحمر» تأخره أمام كيتارا الأوغندي بهدف ليهزمه 2-1 السبت، في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وسجل عمر الساعي وأحمد سيد (زيزو) هدفين في الشوط الثاني، ليقترب الأهلي من مرحلة مجموعات البطولة التي يعود لها للمرة الأولى منذ 11 عاماً، بعدما فشل في التأهل لبطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وينتظر أن يعود مدرب الأهلي المغربي الحسين عموتة لتشكيلة فريقه الأساسية، بعدما أجرى 7 تغييرات أمام كيتارا عن التشكيلة التي تغلبت على الزمالك في المرحلة الماضية.

ويأمل عموتة في مواصلة الانتصارات المحلية، ليعزز موقعه بين الجماهير الحمراء التي ما زالت تبدي قلقاً من أداء الفريق الذي لا يبتعد عن بيراميدز إلا بنقطتين.

من جانبه، يقدم القناة العائد هذا الموسم للدوري الممتاز أداء متوازناً؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

ويأمل الفريق الذي يقوده عبد الناصر محمد في تحقيق المفاجأة أمام الأهلي وجماهيره الآملة في استعادة اللقب الذي خسره الفريق الموسم الماضي، واقتنصه غريمه التقليدي الزمالك.

وتُفتتح المرحلة الاثنين بثلاث مباريات: الجونة وسموحة، وإنبي والمقاولون العرب، والمصري وأبو قير للأسمدة.

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الرياضة رياضة عربية

الدوري المصري: ثلاثي القمة يعود إلى المنافسة بعد انتصارات قارية

يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
TT
TT

الدوري المصري: ثلاثي القمة يعود إلى المنافسة بعد انتصارات قارية

يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)
يستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي الأربعاء (نادي الأهلي)

يعود ثلاثي القمة (بيراميدز، والأهلي، والزمالك) إلى الدوري المصري لكرة القدم في منتصف الأسبوع لخوض مباريات المرحلة السابعة، بعد انتصاراتهم القارية خارج الأرض.

ويحل بيراميدز المتصدر ضيفاً على طلائع الجيش، بينما يستقبل بترول أسيوط الزمالك الثالث، الثلاثاء، في حين يلعب الأهلي الثاني على أرضه مع القناة الأربعاء.

ويأمل الثلاثي في تحقيق انتصارات تبدو في المتناول، في صراع القمة الذي يبدو مشوّقاً منذ البداية هذا الموسم، قبل العودة إلى المنافسة القارية لخوض مرحلة الإياب في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

يدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غالٍ (نادي بيراميدز)

ويدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غالٍ بهدف على المريخ بانتيو، ليضع قدماً في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفوز في جنوب السودان العاشر توالياً لبيراميدز في كل المسابقات، منذ تولي الجنوب أفريقي رولاني موكوينا قيادته الفنية، ليحقق رقماً غير مسبوق في تاريخ النادي.

ويأمل موكوينا في تحقيق الفوز السابع بالدوري لمواصلة العلامة الكاملة واعتلاء القمة منفرداً.

من جانبه، يأمل طلائع الجيش في أن يكون أول فريق ينجح في إيقاف بيراميدز هذا الموسم. ويحتل الفريق الذي يديره فنياً لاعبه السابق جمعة مشهور المركز الرابع عشر، برصيد 7 نقاط من 6 مباريات؛ حيث حقق فوزين وتعادلاً وحيداً مقابل 3 هزائم في مبارياته السابقة.

الزمالك يعود للدوري بعدما نجح في خطف فوز غالٍ على مضيفه الجيش الرواندي بهدف متأخر (نادي الزمالك)

وعلى استاد برج العرب بالإسكندرية، يستقبل بترول أسيوط العائد للدوري الممتاز هذا الموسم، الزمالك الذي يعود للدوري بعدما نجح في خطف فوز غالٍ على مضيفه الجيش الرواندي، بهدف متأخر في دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

ويأمل معتمد جمال (المدير الفني للزمالك) في استعادة الانتصارات المحلية التي توقفت بالخسارة من الغريم التقليدي الأهلي بهدفين في المرحلة الماضية، ليتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 13 نقطة.

أما بترول أسيوط فلم تكن بدايته موفقة؛ حيث حصد 5 نقاط فقط ليحتل بها المركز الـ16. ويأمل الفريق الذي أُجبر على خوض مبارياته بالإسكندرية لعدم جاهزية ملعبه في أسيوط، في تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك، بقيادة لاعب الفريق الأبيض السابق أحمد عبد المقصود الذي سبق له العمل مدرباً مساعداً في «القلعة البيضاء».

ويستقبل الأهلي ضيفه القناة على استاد القاهرة الدولي، الأربعاء، بعدما قلب «الأحمر» تأخره أمام كيتارا الأوغندي بهدف ليهزمه 2-1 السبت، في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وسجل عمر الساعي وأحمد سيد (زيزو) هدفين في الشوط الثاني، ليقترب الأهلي من مرحلة مجموعات البطولة التي يعود لها للمرة الأولى منذ 11 عاماً، بعدما فشل في التأهل لبطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وينتظر أن يعود مدرب الأهلي المغربي الحسين عموتة لتشكيلة فريقه الأساسية، بعدما أجرى 7 تغييرات أمام كيتارا عن التشكيلة التي تغلبت على الزمالك في المرحلة الماضية.

ويأمل عموتة في مواصلة الانتصارات المحلية، ليعزز موقعه بين الجماهير الحمراء التي ما زالت تبدي قلقاً من أداء الفريق الذي لا يبتعد عن بيراميدز إلا بنقطتين.

من جانبه، يقدم القناة العائد هذا الموسم للدوري الممتاز أداء متوازناً؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

ويأمل الفريق الذي يقوده عبد الناصر محمد في تحقيق المفاجأة أمام الأهلي وجماهيره الآملة في استعادة اللقب الذي خسره الفريق الموسم الماضي، واقتنصه غريمه التقليدي الزمالك.

وتُفتتح المرحلة الاثنين بثلاث مباريات: الجونة وسموحة، وإنبي والمقاولون العرب، والمصري وأبو قير للأسمدة.

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رياضة كرة القدم رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)

أصبح تأهل فريق المغرب الفاسي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على المحك، وبات قريباً من وداع المسابقة القارية.

وفرّط المغرب الفاسي في تقدمه بهدف نظيف، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة، في مباراة احتضنها الملعب الشرفي بمدينة مكناس.

وبادر المغرب الفاسي بالتسجيل عن طريق أسامة نور الدين في الدقيقة 31، لكن بامبا سوهاليو منح التعادل لأسيك ميموزا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح يكفي أسيك ميموزا التعادل من دون أهداف في مباراة الإياب، التي تقام بملعبه من أجل الصعود لدور المجموعات في البطولة، التي توج بها عام 1998.

في المقابل، بات يتعين على المغرب الفاسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة.

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«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
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«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)

سجّل أيوب عياد هدف المباراة الوحيد في فوز السويحلي الليبي 1 - صفر على الترجي التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مصراتة، الأحد.

وبدأ السويحلي المباراة بقوة، وفرض ضغطاً مبكراً على مرمى الترجي، حيث اضطر الحارس البشير بن سعيد إلى التدخل في الدقيقة الثانية لإبعاد كرة خطيرة من أميك باندا، قبل أن يسدد معاذ عيسى فوق المرمى في الدقيقة الخامسة.

وتواصلت محاولات أصحاب الأرض، إذ ارتطمت ركلة حرة نفّذها سيف جدور بالقائم، كما تألق بن سعيد في الدقيقة 25، وأبعد ضربة رأس خطيرة من كواسي سيبو، ليحافظ على شباك الترجي نظيفة خلال الشوط الأول.

وتراجع إيقاع اللعب مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يستعيد السويحلي المبادرة ويكثف هجماته، لينتزع ركلة جزاء نفّذها التونسي عياد بنجاح في الدقيقة 64 محرزاً هدف الفوز.

وحاول الترجي العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وكاد يدرك التعادل في الدقيقة 85، عندما مرت تسديدة حازم المستوري بمحاذاة مرمى معاذ المنصوري حارس السويحلي، لتضيع على الفريق التونسي فرصة خطيرة لتعديل النتيجة.

ويحلّ السويحلي ضيفاً على الترجي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

المريخ السوداني خسر أمام حوريا كوناكري الغيني (نادي المريخ)

وفي نفس الجولة، أصبح موقف المريخ السوداني من الصعود لمرحلة المجموعات ليس بالسهل.

وخسر المريخ صفر - 1 أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ياخوبا جناجنا باري في الدقيقة 45، فيما أخفق الفريق السوداني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليتأزم موقفه في لقاء الإياب، الذي يقام بملعبه.

وأصبح يتعين على المريخ الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة من أجل مواصلة مشواره في البطولة، التي لا يزال يطمح للتتويج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يكفي حوريا كوناكري التعادل بأي نتيجة لاقتناص ورقة العبور لدور المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

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