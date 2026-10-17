الدوري القطري: الشمال يتعثر بالتعادل في الظهور الأول لمحرز

سقط الشمال وصيف الدوري القطري، في فخ تعادل مخيب 0-0 أمام لوسيل، السبت، ضمن المرحلة السادسة التي شهدت خطف السيلية نقطته الأولى بالتعادل مع قطر 2-2.

في المباراة الأولى، لم يسعف فريق المدرب الإسباني ديفيد براتس الاستنجاد بالنجم الجزائري المخضرم رياض محرز، الذي ظهر للمرة الأولى بديلاً منذ الدقيقة 60، في تجنب التعثر، ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس.

بالمقابل، حصد الوافد الجديد لدوري الأضواء نقطته السادسة وظل في المركز التاسع.

وكان محرز قد وصل إلى الدوحة الاثنين الماضي، واجتاز الفحص الطبي بنجاح، قبل أن يتأخر توقيع العقد بسبب الإجراءات المتعلقة بتسجيله في كشوفات النادي لدى الاتحاد القطري لكرة القدم.

وقُيّد النجم الجزائري في قائمة الشمال بدلاً من المغربي محمد ربيع حريمات الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريق أمام الغرافة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري القطري.

وفي الثانية، خطف السيلية تعادلاً في الرمق الأخير أمام قطر، ليحصد نقطته الأولى في البطولة، لكنه ظل في المركز الأخير فيما وصل قطر إلى النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الأحد بقمتي السد مع الدحيل والغرافة مع الريان.