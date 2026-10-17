«الكونفدرالية الأفريقية»: التعادل يخيم على لقاءي الجيش الملكي والصفاقسي

تعادل الجيش الملكي المغربي سلبياً مع مضيّفه سي أو كورهوغو ممثل ساحل العاج في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، فيما اكتفى الصفاقسي التونسي بالتعادل 1-1 أمام أكاديمية أمادو ديالو.

ودخل الفريق المغربي المواجهة بحذر دفاعي واضح، سعياً إلى تفادي استقبال الأهداف خارج أرضه والحفاظ على كامل حظوظه في حسم التأهل خلال مباراة الإياب.

وشهدت المباراة صراعاً كبيراً في وسط الملعب، مع تقارب خطوط الفريقين وصعوبة إيجاد المساحات، ما جعل الفرص الهجومية قليلة على امتداد الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل الجيش الملكي انضباطه الدفاعي، ونجح في الحد من محاولات صاحب الأرض، مع الحرص على عدم ترك المساحات خلف خطوطه.

ويقام لقاء العودة في 25 من الشهر الحالي في المغرب.

وفي التوقيت نفسه، أهدر الصفاقسي التونسي تقدمه بهدف سجله جوسنا لوليندو في الدقيقة 51 ليكتفي بالتعادل 1-1 مع مضيّفه أكاديمية أمادو ديالو ممثل ساحل العاج الآخر.