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«الكونفدرالية الأفريقية»: التعادل يخيم على لقاءي الجيش الملكي والصفاقسي

الجيش الملكي المغربي تعادل سلبياً مع مضيّفه سي أو كورهوغو العاجي (نادي الجيش الملكي)
الجيش الملكي المغربي تعادل سلبياً مع مضيّفه سي أو كورهوغو العاجي (نادي الجيش الملكي)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: التعادل يخيم على لقاءي الجيش الملكي والصفاقسي

الجيش الملكي المغربي تعادل سلبياً مع مضيّفه سي أو كورهوغو العاجي (نادي الجيش الملكي)
الجيش الملكي المغربي تعادل سلبياً مع مضيّفه سي أو كورهوغو العاجي (نادي الجيش الملكي)

تعادل الجيش الملكي المغربي سلبياً مع مضيّفه سي أو كورهوغو ممثل ساحل العاج في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، فيما اكتفى الصفاقسي التونسي بالتعادل 1-1 أمام أكاديمية أمادو ديالو.

ودخل الفريق المغربي المواجهة بحذر دفاعي واضح، سعياً إلى تفادي استقبال الأهداف خارج أرضه والحفاظ على كامل حظوظه في حسم التأهل خلال مباراة الإياب.

وشهدت المباراة صراعاً كبيراً في وسط الملعب، مع تقارب خطوط الفريقين وصعوبة إيجاد المساحات، ما جعل الفرص الهجومية قليلة على امتداد الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل الجيش الملكي انضباطه الدفاعي، ونجح في الحد من محاولات صاحب الأرض، مع الحرص على عدم ترك المساحات خلف خطوطه.

ويقام لقاء العودة في 25 من الشهر الحالي في المغرب.

وفي التوقيت نفسه، أهدر الصفاقسي التونسي تقدمه بهدف سجله جوسنا لوليندو في الدقيقة 51 ليكتفي بالتعادل 1-1 مع مضيّفه أكاديمية أمادو ديالو ممثل ساحل العاج الآخر.

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الرياضة رياضة عربية

الدوري القطري: الشمال يتعثر بالتعادل في الظهور الأول لمحرز

محرز خلال المواجهة (نادي الشمال)
محرز خلال المواجهة (نادي الشمال)
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الدوري القطري: الشمال يتعثر بالتعادل في الظهور الأول لمحرز

محرز خلال المواجهة (نادي الشمال)
محرز خلال المواجهة (نادي الشمال)

سقط الشمال وصيف الدوري القطري، في فخ تعادل مخيب 0-0 أمام لوسيل، السبت، ضمن المرحلة السادسة التي شهدت خطف السيلية نقطته الأولى بالتعادل مع قطر 2-2.

في المباراة الأولى، لم يسعف فريق المدرب الإسباني ديفيد براتس الاستنجاد بالنجم الجزائري المخضرم رياض محرز، الذي ظهر للمرة الأولى بديلاً منذ الدقيقة 60، في تجنب التعثر، ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس.

بالمقابل، حصد الوافد الجديد لدوري الأضواء نقطته السادسة وظل في المركز التاسع.

وكان محرز قد وصل إلى الدوحة الاثنين الماضي، واجتاز الفحص الطبي بنجاح، قبل أن يتأخر توقيع العقد بسبب الإجراءات المتعلقة بتسجيله في كشوفات النادي لدى الاتحاد القطري لكرة القدم.

وقُيّد النجم الجزائري في قائمة الشمال بدلاً من المغربي محمد ربيع حريمات الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريق أمام الغرافة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري القطري.

وفي الثانية، خطف السيلية تعادلاً في الرمق الأخير أمام قطر، ليحصد نقطته الأولى في البطولة، لكنه ظل في المركز الأخير فيما وصل قطر إلى النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الأحد بقمتي السد مع الدحيل والغرافة مع الريان.

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كرة القدم قطر
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: نهضة بركان يضع قدماً بدور المجموعات

نهضة بركان المغربي هزم ستار سبورت أكاديمي السيراليوني في ليبيريا (نادي نهضة بركان)
نهضة بركان المغربي هزم ستار سبورت أكاديمي السيراليوني في ليبيريا (نادي نهضة بركان)
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«أبطال أفريقيا»: نهضة بركان يضع قدماً بدور المجموعات

نهضة بركان المغربي هزم ستار سبورت أكاديمي السيراليوني في ليبيريا (نادي نهضة بركان)
نهضة بركان المغربي هزم ستار سبورت أكاديمي السيراليوني في ليبيريا (نادي نهضة بركان)

اقترب فريق نهضة بركان المغربي من التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد الفوز 2/ صفر خارج أرضه على ستار سبورت أكاديمي السيراليوني، السبت.

وأقيمت المباراة بمدينة بانيسفيل في ليبيريا؛ إذ إن ملاعب سيراليون غير معتمدة من الاتحاد الأفريقي.

أحرز أسامة المليوي هدفَي الفريق المغربي في الدقيقتين 14 و45.

وفي نفس التوقيت، خسر نواذيبو الموريتاني أمام مضيّفه سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 1/ 2.

وأحرز آبي كاسي ومحمدو كاراموكو هدفَي الفريق الإيفواري في الدقيقتين 11 و98، في حين أحرز محمد سعيد الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 39.

وفي وقت سابق السبت، فاز يانغ أفريكانز التنزاني على مضيّفه أندوهارانوفوتسي بطل مدغشقر بنتيجة 4/ صفر، وفاز أورلاندو بايرتس على مضيّفه أفريكان ستارز الناميبي بنتيجة 1/ صفر.

وتُستكمل منافسات الذهاب الأحد، في حين ستقام جولة الإياب بعد أسبوع.

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الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يسقط بأرضه

الترجي الجرجيسي التونسي سقط في صفاقس (نادي الترجي الجرجيسي)
الترجي الجرجيسي التونسي سقط في صفاقس (نادي الترجي الجرجيسي)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يسقط بأرضه

الترجي الجرجيسي التونسي سقط في صفاقس (نادي الترجي الجرجيسي)
الترجي الجرجيسي التونسي سقط في صفاقس (نادي الترجي الجرجيسي)

فاز ريال باماكو المالي 3 - 1 على مضيّفه الترجي الجرجيسي التونسي في ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالمباراة التي أُقيمت بملعب «الطيب المهيري» بمدينة صفاقس، السبت.

وافتتح فوسيني تانغارا التسجيل للفريق المالي في الدقيقة 23، مستغلاً خطأ في دفاع الترجي الجرجيسي، ليطلق تسديدة منخفضة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وأضاف أندري كاماتي الهدف الثاني في الدقيقة 45، مكللاً هجمة جماعية بتصويبة باغتت الحارس سيف الدين الشرفي الذي كان متقدماً عن مرماه.

وعاد كاماتي ليضيف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، إثر ركلة حرة اصطدمت بأحد مدافعي الترجي الجرجيسي وغيَّرت اتجاهها، لتباغت الحارس الشرفي وتسكن الشباك.

وقلص حمدي العبيدي الفارق للترجي الجرجيسي بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق المالي بـ3 أهداف لهدف.

وسيكون الترجي الجرجيسي أمام مهمة صعبة في مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل في العاصمة باماكو، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار القاري.

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