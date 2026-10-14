الشمال القطري يتعاقد مع الجزائري رياض محرز في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الشمال القطري، الأربعاء، تعاقده مع النجم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي السعودي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي السعودي بنهاية الموسم الماضي.

وحسم الشمال وجهة اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، بعدما ارتبط اسمه بعدد من الأندية العربية خلال الفترة الماضية، منذ رحيله عن الأهلي وبقائه من دون نادٍ.

ورحّب النادي القطري بصفقته الجديدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قائلاً: «العالم بأسره يعرف اسمه، الآن هو معنا.. رياض محرز».

وأضاف في منشور آخر: «يسراه صنعت التاريخ، وطموحنا يكتب الفصل القادم.. رياض محرز بألوان الشمال».

وينضم محرز إلى الشمال الذي يحتل المركز الخامس في دوري نجوم قطر برصيد ثماني نقاط، ويشارك أيضاً في دوري أبطال آسيا للنخبة، في خطوة يسعى من خلالها النادي إلى تعزيز قدراته الهجومية والاستفادة من خبرة اللاعب الدولية.

وخاض النجم الجزائري 122 مباراة بقميص الأهلي السعودي، سجل خلالها 37 هدفاً وقدم 50 تمريرة حاسمة، وأسهم في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب، بينها لقبان في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسبق لمحرز أن خاض واحدة من أبرز محطات مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث توج بعدد من الألقاب الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.