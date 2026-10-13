«أبطال آسيا 2»: الشرطة العراقي يفوز في الهند

واصل فريق الشرطة العراقي انطلاقته القوية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، ليفوز خارج ملعبه على مضيّفه الهندي إيست بنغال، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، في مدينة كالكوتا الهندية، بنتيجة 3 - 2.
وسجل ديفيد لالإنسانغا هدفي إيست بنغال في الدقيقتين 8 و40، بينما أحرز ثلاثية الشرطة، كل من أحمد الحجاج في الدقيقة 14، وحسين علي في الدقيقة 51، والنيجيري كينغسلي كوكو في الدقيقة 53.
وشهدت المباراة طرد بوبكر موموني اللاعب النيجري في صفوف الشرطة، عند الدقيقة 76، بعد حصوله على الإنذار الثاني.
بهذه النتيجة، رفع الشرطة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، أما إيست بنغال فقد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الحسين الأردني، وصيف الترتيب، والذي يلتقي لاحقاً، الثلاثاء، مع السيب العُماني صاحب المركز الرابع والأخير بلا نقاط.