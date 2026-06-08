مفوض الدوري الأميركي: نرغب في التعاقد مع محمد صلاح «بشدة»

قال دون غاربر، مفوض رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، إن المسابقة «تسعى بشدة» للتعاقد مع محمد صلاح قائد مصر، الذي أنهى مسيرته التي استمرت تسع سنوات مع ليفربول الشهر الماضي، إذا سنحت الفرصة.

وقال في مقابلة مع «رويترز» الاثنين: «نود التعاقد معه (صلاح). سننتظر ونرى كيف ستسير هذه المفاوضات».

ورفض غاربر الانتقادات المستمرة التي تقول إن المسابقة لا تزال وجهة اللاعبين في نهاية مسيرتهم الكروية، وقال إن متوسط أعمار اللاعبين في المسابقة يبلغ 26 عاماً، مشيراً إلى التنافسية التي وصفها اللاعبون الذين انضموا إليها.

وأشار إلى أن وصول ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي قد غيّر النظرة العالمية إلى الدوري الأميركي، كما أن المسابقة قد تفوقت على برشلونة والمنافسين السعوديين في التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأضاف: «من المؤكد أنه لم يأت إلى هنا للتقاعد. إنه يلعب 90 دقيقة كاملة في كل مباراة ويكافح كما لو أن الفوز في تلك المباراة لا يقل أهمية عن الفوز في أي مباراة أخرى لعبها من قبل».

دون غاربر مفوض رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين (رويترز)

وأكد غاربر أن الرابطة لا تنظر إلى كأس العالم 2026 على أنها مجرد عرض لمدة ستة أسابيع، بل باعتبارها منصة انطلاق لعصر جديد، بهدف تحويل الاهتمام العالمي باللعبة في أميركا الشمالية إلى نمو مستدام في أعداد المشجعين والأهمية والمكانة.

وأضاف غاربر أن الدوري الأميركي بدأ التخطيط للبطولة بعد الحصول على حق الاستضافة في عام 2018، واستخدم الحدث باعتباره وقوداً للتوسع وتحسين البنية التحتية وتعزيز مكانة الدوري على الصعيد العالمي.

وقال غاربر: «جلسنا وقلنا إن (كأس العالم) ستكون النجم الذي يرشدنا في الطريق».

وأضاف: «ما الذي كنا نحتاج إلى فعله لنصبح مسابقة دوري مختلفة بحلول موعد انطلاق كأس العالم على أرضنا؟».

ومنذ ذلك الحين، أضاف الدوري الأميركي سبعة فرق وتسعة ملاعب مخصصة لكرة القدم. مع تغيير قواعد قوائم اللاعبين لتشجيع الاستثمار في اللاعبين الشبان، وزاد متوسط الحضور الجماهيري بنسبة 35 في المائة، وأطلقت شراكة إعلامية عالمية مع شركة «أبل».

وحسب رابطة الدوري الأميركي، فإن قيمة الأندية تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2018، وتبلغ قيمتها الإجمالية الآن نحو 23 مليار دولار.

قال غاربر إن رابطة الدوري لا تريد أن تكون كأس العالم حدثاً قصير الأمد يتلاشى أثره بمجرد انتهاء البطولة.

وأضاف: «لا نريد أن تكون البطولة مثل حفل تايلور سويفت (نجمة موسيقى البوب)، حيث تسود طاقة هائلة، ثم تمر فترة من الوقت حتى تعود في جولة غنائية أخرى. نريد أن يكون الأمر مثل الدخول إلى منزل جديد».

وأشار إلى أن رابطة الدوري الأميركي تتوقع زيادة في الحضور بعد كأس العالم، إذ استفادت مسابقات الدوري المحلية في الدول المضيفة تاريخياً من هذا الحدث. لكنه أضاف أن الرابطة ستقيس النجاح على نطاق أوسع من خلال الشعبية والأهمية والوعي وتقدير اللاعبين، وتفاعل الجماهير.

وقال غاربر: «ما سنقيسه حالياً، من خلال البحث، هو ما إذا كان أكثر شعبية؟ وهل أصبحنا أكثر أهمية؟ وهل أصبح المزيد من الناس يعرفون الدوري الأميركي؟».