حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزاً ثميناً على مضيفه الكيني 2 /1، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية الهجومية لمنتخب جنوب أفريقيا، الذي سدد ثماني كرات مقابل تسديدتين فقط لكينيا، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

وافتتح ريليبوهيل موفوكينغ التسجيل لجنوب أفريقيا في الدقيقة الـ68، مستغلاً خطأ دفاعياً، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ86، بعدما تلقى الكرة بالقرب من منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص محمد باجابر الفارق لكينيا في الدقيقة الـ89، بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء إثر تسديدة من ريان أوجام من ركلة حرة، لتشتعل الدقائق الأخيرة، لكن أصحاب الأرض لم يتمكنوا من إدراك التعادل.

وبهذا الفوز، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة فيما تجمد رصيد كينيا عند نقطتين في المركز الثالث.

وضمنت كينيا التأهل إلى البطولة القارية بوصفها إحدى الدول الثلاث المضيفة، إلى جانب تنزانيا وأوغندا، لتقتصر المنافسة في هذه المجموعة على بطاقة تأهل واحدة، بات الصراع عليها بين جنوب أفريقيا وغينيا، صاحبة المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

احتفال لاعبي ساحل العاج بالتسجيل في مرمى غامبيا (الاتحاد العاجي)

وفي باكاو بغامبيا، تعادل منتخب ساحل العاج بصعوبة بالغة مع مضيّفه الغامبي بنتيجة 2 / 2، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

وتقدم الأفيال بهدف مبكر سجله لوك زوجبي في الدقيقة الـ13، ورد المنتخب الغامبي بثنائية في الشوط الثاني، حيث سجل يانكوبا مينته في الدقيقة الـ69، وأضاف موسى بارو الهدف الثاني في الدقيقة الـ69.

وخطف المنتخب العاجي نقطة التعادل بهدف سجله كريست إناو أولاي في الدقيقة الـ98.

واستفاد الضيوف من النقص العددي في صفوف غامبيا بعد طرد محمد باداموسي في الدقيقة الـ90 للاعتراض على قرار الحكم.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب ساحل العاج رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، يليه منتخب غامبيا 7 نقاط ثم غانا بست نقاط في المركز الثالث، لتبقى حسابات التأهل إلى النهائيات مستمرة بين الثلاثي.

في المقابل، يتذيل منتخب الصومال الترتيب دون رصيد.