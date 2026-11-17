«تصفيات أمم أفريقيا»: جنوب أفريقيا وساحل العاج تتصدران مجموعتيهماhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342512-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7
«تصفيات أمم أفريقيا»: جنوب أفريقيا وساحل العاج تتصدران مجموعتيهما
ريليبوهيل موفوكينغ تألق في فوز جنوب أفريقيا على كينيا (الاتحاد الجنوب أفريقي)
حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزاً ثميناً على مضيفه الكيني 2 /1، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية الهجومية لمنتخب جنوب أفريقيا، الذي سدد ثماني كرات مقابل تسديدتين فقط لكينيا، لكنه لم ينجح في هز الشباك.
وافتتح ريليبوهيل موفوكينغ التسجيل لجنوب أفريقيا في الدقيقة الـ68، مستغلاً خطأ دفاعياً، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ86، بعدما تلقى الكرة بالقرب من منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة في الزاوية اليمنى للمرمى.
وقلص محمد باجابر الفارق لكينيا في الدقيقة الـ89، بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء إثر تسديدة من ريان أوجام من ركلة حرة، لتشتعل الدقائق الأخيرة، لكن أصحاب الأرض لم يتمكنوا من إدراك التعادل.
وبهذا الفوز، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة فيما تجمد رصيد كينيا عند نقطتين في المركز الثالث.
وضمنت كينيا التأهل إلى البطولة القارية بوصفها إحدى الدول الثلاث المضيفة، إلى جانب تنزانيا وأوغندا، لتقتصر المنافسة في هذه المجموعة على بطاقة تأهل واحدة، بات الصراع عليها بين جنوب أفريقيا وغينيا، صاحبة المركز الثاني برصيد تسع نقاط.
وفي باكاو بغامبيا، تعادل منتخب ساحل العاج بصعوبة بالغة مع مضيّفه الغامبي بنتيجة 2 / 2، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.
وتقدم الأفيال بهدف مبكر سجله لوك زوجبي في الدقيقة الـ13، ورد المنتخب الغامبي بثنائية في الشوط الثاني، حيث سجل يانكوبا مينته في الدقيقة الـ69، وأضاف موسى بارو الهدف الثاني في الدقيقة الـ69.
وخطف المنتخب العاجي نقطة التعادل بهدف سجله كريست إناو أولاي في الدقيقة الـ98.
واستفاد الضيوف من النقص العددي في صفوف غامبيا بعد طرد محمد باداموسي في الدقيقة الـ90 للاعتراض على قرار الحكم.
بهذه النتيجة، يرفع منتخب ساحل العاج رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، يليه منتخب غامبيا 7 نقاط ثم غانا بست نقاط في المركز الثالث، لتبقى حسابات التأهل إلى النهائيات مستمرة بين الثلاثي.
الإيطالي دييغو بيريلو يلعب لبولونيا ويمثل ناشئي إيطاليا بقطر (منتخب إيطاليا)
تتجه الأنظار إلى عشرة لاعبين واعدين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن أبرز المواهب التي تستحق المتابعة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026، المقررة إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.
وتحمل البطولة أهمية خاصة باعتبارها محطة شهدت في نسخ سابقة بروز أسماء تحولت لاحقاً إلى نجوم عالميين، من بينهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو ونيمار وتشافي وأندريس إنييستا وفيكتور أوسيمين وفيل فودين... وهو ما يمنح النسخة المقبلة فرصة جديدة لاكتشاف مواهب قد تصنع مستقبل اللعبة.
وتضم قائمة «فيفا» التنزاني ديماس أثاناسي، الذي خطف الأنظار في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً، بعدما سجل ثلاثة أهداف تصدر بها قائمة الهدافين، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وحجز مقعده في المونديال للمرة الأولى أيضاً، رغم أنه لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره.
ومن الأسماء البارزة كذلك الأرجنتيني جيوفاني باروني، لاعب الوسط الهجومي في نادي تاليريس، الذي قدم مستويات لافتة خلال تصفيات أميركا الجنوبية، وكان من أبرز عناصر منتخب بلاده، كما سبق له الظهور في الدوري الأرجنتيني الممتاز. ويتميز اللاعب الأعسر برؤيته الجيدة للملعب وقدرته على صناعة الفرص، ويحمل القميص رقم 10 مع منتخب الأرجنتين.
وتبرز أيضاً موهبة الإيفواري هوبير ياو، شقيق النجم السابق جيرفينيو، والذي شارك في نسخة 2025 من كأس العالم للناشئين، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر. ويتميز المهاجم بالقوة البدنية والسرعة، ويلعب في أكاديمية نادي نوردشيلاند الدنماركي، بعدما انضم إليها مطلع العام الحالي.
ومن البرازيل، اختار «فيفا» إدواردو كونسيساو، جناح بالميراس، الذي يواصل النادي من خلاله تقديم المواهب الواعدة، بعد إندريك وإستيفاو. ويتميز اللاعب بالسرعة والمهارة في المراوغة والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف الهجومية.
وتضم القائمة النيوزيلندي إيثان داير، قائد منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للناشئين للمرة الثانية. ويلعب داير في مركز قلب الدفاع، ويتميز بالهدوء في التعامل مع الكرة والقدرة على التدخلات الدفاعية، كما نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة أوقيانوسيا تحت 16 عاماً، وهو أحد العناصر المهمة في فريق سيدني إف سي.
أما الكولومبي خوسيه إسكورسيا، مهاجم أتلتيكو ناسيونال، فقد كان من أبرز نجوم بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاماً، بعدما سجل أربعة أهداف وصنع هدفين، ليسهم في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري. ويتميز بالسرعة الكبيرة والحس التهديفي، ما يجعله أحد أبرز العناصر الهجومية المنتظرة في البطولة.
ومن آسيا، يبرز الياباني ماكي كيتاهارا، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس آسيا تحت 17 عاماً، وحصل على جائزتَي أفضل لاعب والهداف في البطولة. ويتميز لاعب الوسط الهجومي بمهاراته في المراوغة ودقته في استخدام القدمين، ويلعب حالياً مع فوجيدا إم واي إف سي على سبيل الإعارة من طوكيو إف سي.
ويمثل الجامايكي جاهاماري نولان أحد أبرز المواهب الهجومية في القائمة، بعدما سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات خلال تصفيات كأس العالم تحت 17 عاماً، قبل أن يلفت الأنظار مع منتخب تحت 20 عاماً، ويحصل على فرصة الظهور مع المنتخب الأول وهو في السادسة عشرة من عمره. ويجيد نولان اللعب في مركز المهاجم، وكذلك خلف رأس الحربة، ويتميز بقدرته على إنهاء الهجمات وصناعة الخطورة.
وضمت القائمة الإيطالي دييغو بيريلو، الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز بلاده على بلجيكا في نهائي كأس أوروبا تحت 17 عاماً، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، قبل أن تحسم إيطاليا اللقب بركلات الترجيح 4/ 3. وبدأ بيريلو مسيرته في أكاديمية إمبولي قبل انتقاله إلى أتالانتا مطلع العام، ويتميز بقدراته التهديفية، ويعتبر مواطنه فيليبو إنزاغي مثله الأعلى.
ويكمل القائمة الإسباني جونيور زامورانو، قلب الدفاع الذي فرض نفسه أساسياً في صفوف جيرونا بدوري الدرجة الثانية الإسباني خلال موسم 2026/ 2027، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في 16 أغسطس (آب) الماضي، بعد ثمانية أيام فقط من بلوغه السابعة عشرة. ويتميز زامورانو بطوله وقوته في الالتحامات، إلى جانب قدرته على بناء اللعب والتمرير من الخط الخلفي.
وتعكس هذه الأسماء تنوع المواهب المشاركة في مونديال قطر، بين لاعبين سبق لهم خوض تجارب دولية في بطولات الفئات السنية، وآخرين حققوا خطوات مبكرة نحو فرقهم الأولى، في انتظار أن تمنحهم البطولة فرصة جديدة لإثبات قدراتهم على الساحة العالمية.
جي جي غابرييل يرحل عن مان يونايتد... هل ينضم لريال مدريد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342515-%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%9F
جي جي غابرييل يرحل عن مان يونايتد... هل ينضم لريال مدريد؟
جي جي غابرييل (نادي مانشستر يونايتد)
قال جي جي غابرييل الموهبة الصاعدة في صفوف مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سيرحل عن النادي، وسط توقعات بانضمام اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً إلى ريال مدريد.
وأعلن غابرييل الخبر في مقطع فيديو عبر تطبيق «إنستغرام»، الثلاثاء.
وقال غابرييل في مقطع الفيديو: «عزيزي مانشستر يونايتد، وصلت في عام 2020 كصبي في العاشرة من عمره يحمل أحلاماً كبيرة. ومع بداية فصلي القادم، سيبقى مانشستر يونايتد دائماً جزءاً من قصتي. شكراً لكم على كل شيء».
وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق مع يونايتد هذا الشهر للتعاقد مع غابرييل، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية. واللاعب مسجل في أكاديمية يونايتد، لكن ريال يعتزم ضمه في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويسمح استثناء وارد ضمن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن الانتقالات الدولية للاعبين تحت 18 عاماً، للأندية الأوروبية بتوقيع عقود احترافية معهم إذا كانوا يحملون جواز سفر أوروبياً، وهو ما ينطبق على غابرييل عن طريق والديه.
وكان اللاعب الشاب قد طلب الرحيل عن يونايتد في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولم يتدرب مع النادي في أولد ترافورد منذ ذلك الحين.
«تصفيات أمم أفريقيا»: غينيا بيساو تقترب من التأهل... والكونغو الديمقراطية تفقد أول نقطتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342513-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
«تصفيات أمم أفريقيا»: غينيا بيساو تقترب من التأهل... والكونغو الديمقراطية تفقد أول نقطتين
منتخب غينيا بيساو اقترب من التأهل لنهائيات أمم أفريقيا (الكاف)
اقترب منتخب غينيا بيساو من التأهل لكأس أمم أفريقيا 2027 بالفوز 2 / صفر على ضيفه مدغشقر، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية عشرة من التصفيات.
أحرز ماما بالدي وماورو رودريغيز هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 32 و70.
بهذه النتيجة يعتلي منتخب غينيا بيساو الصدارة برصيد 10 نقاط، يليه نيجيريا برصيد 7 نقاط بعد تعادلها السلبي مع تنزانيا في وقت سابق، الثلاثاء.
أما منتخب مدغشقر فقد تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث متفوقاً بفارق الأهداف عن تنزانيا متذيل الترتيب.
يذكر أنه سيتأهل منتخب واحد فقط من هذه المجموعة التي تضم تنزانيا إحدى الدول المنظمة للبطولة المقبلة بالاشتراك مع كينيا وأوغندا.
وستقام الجولتين الأخيرتين من التصفيات في مارس (آذار) المقبل، ويحتاج منتخب غينيا بيساو لتفادي الخسارة أمام منافسه المباشر نيجيريا، لحسم التأهل رسمياً، وذلك بعدما تفوق بفوز عريض على النسور في المباراة الأولى بنتيجة 3 / صفر.
وفي ملعب بن أحمد العبدي في مدينة الجديدة بالمغرب، تعادل منتخب سيراليون مع ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1 /1 الثلاثاء على ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة.
وتقدم منتخب الكونغو بهدف سجله جونيور كاديلي في الدقيقة 27، بعدما تلقى تمريرة بينية من كيفن بيدرو، وانطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى عبرت إلى الشباك.
وحافظ المنتخب الكونغولي على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح ألي كونتيه في إدراك التعادل لسيراليون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، مستغلا كرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء إثر ركلة حرة، ليسدد بقدمه اليمنى نحو الزاوية البعيدة.
وبهذه النتيجة، اكتفى المنتخبان بنقطة لكل منهما، ليرفع منتخب الكونغو رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة من ثلاثة انتصارات وتعادل فيما تتذيل سيراليون الترتيب بعدما حصدت نقطتها الأولى بالتصفيات.
وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 (النسخة الـ36) بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في شرق القارة هي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وذلك خلال الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.