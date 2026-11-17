أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا لكرة القدم، عن صدمته وخيبة أمله الشديدة لخسارة فريقه القاسية أمام مضيفه منتخب ألمانيا، بنتيجة 0 - 5، مساء الاثنين، في بطولة «دوري أمم أوروبا».

ورغم ضمان التأهل إلى دور الـ8 في البطولة القارية منذ الجولة الماضية، فإن تشافي انتقد بشدة عقلية لاعبيه وطالب برد فعل فوري.

وتعرض المنتخب الهولندي للهزيمة القاسية خلال المباراة التي أقيمت على «الملعب الأولمبي» بالعاصمة الألمانية برلين، ضمن منافسات الجولة الـ6 (الأخيرة) في المجموعة الثانية بالمستوى الأول للمسابقة.

ورغم حسم الصعود للأدوار الإقصائية في البطولة قبل انطلاق المباراة، فإن هذه الخسارة الثقيلة تعدّ الأولى في عهد تشافي، كما تسببت في تراجع المنتخب الهولندي إلى المركز الثاني خلف غريمه اللدود، الذي اعتلى قمة المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على المنتخب الملقب «الطواحين»، المتساوي معه في الرصيد ذاته.

وبعد شوط أول اتسم بالندية، شهد الشوط الثاني انهياراً كارثياً للمنتخب الهولندي، حيث مزقت أهداف كل من ديري شيرهانت، وفلوريان فيرتز، ونيكو شلوتربيك، وبرايان غرودا، دفاعات الضيوف.

وفي تصريحاته عقب المباراة، لم يُخفِ تشافي غضبه الشديد، واصفاً النتيجة بأنها غير مقبولة على الإطلاق، حيث قال للصحافيين: «أنا مصدوم. لا أفهم كيف حدث هذا، وأشعر بخيبة أمل كبيرة».

ووصف المدرب الإسباني الخسارة التي تعرض لها فريقه في برلين بأنها «مخزية»، مضيفاً: «قلت للاعبين إننا بحاجة لتغيير عقليتنا. اليوم لم نتمكن من مجاراة ألمانيا، ولم نكن أوفياء لقيمنا».

وأكد تشافي: «لا يمكننا قبول هذا. يتعين علينا تغيير كثير من الأمور بعد ما حدث الليلة. نحن بحاجة للاعبين يتحلون بالروح القتالية».

ولمح تشافي إلى التباين الصارخ بين الأداء القوي الذي قدمه الفريق قبل أيام قليلة خلال انتصاره الساحق بنتيجة 7 - 0 على ضيفه منتخب اليونان، في الجولة الماضية بالمجموعة، وبين الفشل الجماعي الذي ظهر أمام المنتخب الألماني.

وشدد تشافي: «أشعر بخيبة أمل كبيرة. هذا أمر مؤسف للغاية؛ لأنني كنت فخوراً جداً باللاعبين حتى اليوم. لقد قدمنا أداء جيداً، خصوصاً في المباراة التي لعبناها يوم الجمعة الماضي أمام اليونان».

وتابع: «لكن حدث العكس تماماً الليلة أمام ألمانيا، رغم أننا كنا نبني شيئاً جيداً. أحاول فهم ما حدث، وسوف نتعلم كثيراً من هذا الدرس بكل تأكيد».

ومع ختام مرحلة المجموعات في المسابقة بتأهل المنتخب الهولندي إلى دور الـ8 المقررة إقامته في مارس (آذار) المقبل، فإن المنتخب البرتقالي يجد نفسه أمام تساؤلات ملحة تتطلب إجابات عاجلة.

وأوضح تشافي في ختام حديثه أن إجراء تغيير جذري بات أمراً ضرورياً، إذا ما أراد فريقه منافسة نخبة المنتخبات الأوروبية في مرحلة خروج المغلوب، مشيراً إلى أنه يتعين على الفريق استغلال الأشهر المقبلة لاستعادة الصلابة الدفاعية والشراسة في الأداء التي ميزت المراحل الأولى من فترته التدريبية مع المنتخب الهولندي.