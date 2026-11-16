«تصفيات أمم أفريقيا»: بنين تطرق أبواب التأهل للنهائيات... وغينيا تتصدر مجموعتها

وضع منتخب بنين قدمه الأولى في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم بفوز ثمين خارج ملعبه على أفريقيا الوسطى بنتيجة 1 - صفر، الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

سجل جوزيف أولوكو الهدف الوحيد في الدقيقة 93 من المباراة التي أقيمت في مدينة دوالا الكاميرونية، ليهدي بنين ثلاث نقاط غالية.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى 10 نقاط ليقفز لصدارة المجموعة السادسة، وحافظ على سجله الخالي من الهزائم في هذه التصفيات، بينما بقي منتخب أفريقيا الوسطى بلا رصيد في ذيل الترتيب من دون نقاط، لتنتهي آماله في التأهل.

وسيضمن منتخب بنين تأهله رسمياً حال فوز بوركينا فاسو على موريتانيا، الثلاثاء.

ويحتل منتخب بوركينا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلفه موريتانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

فرحة لاعبي غينيا بالفوز على إريتريا (الكاف)

من جهته، فاز منتخب غينيا على مضيّفه إريتريا بنتيجة 3 – 1، الاثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

أنهى المنتخب الغيني الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد سجله محمد سوماه في الدقيقة 28 من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالعاصمة المصرية.

وفي الشوط الثاني، أضاف ياخوبا باري «ثنائية» في الدقيقتين 52 و77.

وقلص منتخب إريتريا الفارق بهدف وحيد سجله علي سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب غينيا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة خلفه جنوب أفريقيا 7 نقاط قبل مباراتها أمام كينيا الثالث بنقطتين، الثلاثاء.

أما منتخب إريتريا، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، لتنتهي آماله نظرياً في التأهل للنهائيات.

وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 (النسخة الـ36) بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في شرق القارة هي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وذلك خلال الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.