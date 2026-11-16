توماس فرانك مدرباً لكريستال بالاس

أعلن كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تعيين توماس فرانك مدرباً للفريق بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2029.

ويتولى فرانك المسؤولية بعد إقالة بيير ساغ، الذي انتهت فترته التي استمرت خمسة أشهر بعد 16 مباراة مع الفريق في قاع الترتيب.

وقال فرانك في بيان: «كريستال بالاس ناد عريق في إنجلترا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة ودعم اللاعبين وكل من حول الفريق، وأتطلع لملاقاتهم».

ولم يحقق بالاس أي فوز في الدوري منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وبدأ تراجع نتائج الفريق بالخسارة 5 - صفر أمام برايتون لينتهي به المطاف في معركة الهبوط.

وتلقى أربع خسائر متتالية في الدوري كان آخرها 3 - 1 أمام ضيفه ليفربول ليتذيل الترتيب على بعد نقطتين من منطقة الأمان.

وهذا هو أول منصب تدريبي لفرانك منذ إقالته من توتنهام هوتسبير بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.

انتهت تجربة المدرب البالغ من العمر 53 عاماً مع توتنهام بشكل سيئ، إذ تركت النتائج السيئة النادي قريباً من منطقة الهبوط.

وتولى تدريب توتنهام في يونيو 2025 خلفاً لأنجي بوستيكوغلو، لكنه أُقيل في فبراير (شباط) من هذا العام، عندما كان الفريق في المركز 16 برصيد 29 نقطة من 26 مباراة.

وقبل انتقاله إلى توتنهام، قضى الدنماركي سبع سنوات ناجحة مع برنتفورد بين عامي 2018 و2025، قاد خلالها النادي إلى الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ورسخ مكانته في دوري الأضواء، وكان المركز التاسع في موسم 2022 - 2023 هو أعلى ترتيب حققه النادي في الدوري تحت قيادته.

وبدأ فرانك مسيرته التدريبية مع منتخبات الدنمارك للناشئين قبل أن يتولى تدريب فريق بروندبي في 2013. غادر النادي في مارس (آذار) 2016 وانضم إلى برنتفورد في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام ليعمل مساعداً للمدرب دين سميث في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يتولى منصب المدرب في عام 2018.