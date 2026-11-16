كين: الفوز على إسبانيا يؤكد قدرة إنجلترا على مقارعة الكبار

وصف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، فوز منتخب بلاده على مضيفه الإسباني 3-2 بأنه «من أكبر الانتصارات التي يمكن تحقيقها خارج البطولات الكبرى»، مؤكداً أن المباراة أظهرت قدرة فريقه على فرض أسلوبه الهجومي حتى أمام أفضل المنتخبات.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزاً لافتاً على نظيره الإسباني، بطل العالم وأوروبا، في مدريد، أمس (الأحد)، لينهي العام بانتصار ثمين تصدر به مجموعته في دوري أمم أوروبا.

وقال كين عقب المباراة: «أعتقد أن هذا هو أكبر ما يمكن تحقيقه خارج بطولة كبرى بالتأكيد. تحدثنا قبل انطلاق مشوارنا في دوري الأمم عن رغبتنا في استغلال هذه المباريات لتطوير أدائنا وترسيخ هويتنا والأسلوب الذي نريد أن نمضي به قدما».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن كين قوله: «لا توجد مباراة أفضل من مواجهة إسبانيا على ملعبها، بعدما خاضت أكثر من 40 مباراة دون هزيمة، لإظهار ذلك. كان أداءً رائعاً، حتى حالة الطرد، كنا الطرف المسيطر، والأكثر حسماً وقوة في الإيقاع، ولم يتمكن المنافس من مجاراتنا».

وسجل كين هدف التقدم من ركلة جزاء، قبل أن يضيف إزري كونسا وبن وايت هدفين، بينما قلص ميكل أويارزابال ونيكو ويليامز الفارق لإسبانيا بعد طرد إليوت أندرسون.

وأوضح كين أن فريقه كان قادراً على تسجيل مزيد من الأهداف لولا حالة الطرد، موضحاً: «كان من المؤسف حدوث ذلك؛ لأنني أعتقد أننا كنا قادرين على تسجيل المزيد. هذه هي عقليتنا، لا يهم ما تكون عليه النتيجة، نواصل الهجوم مرة بعد أخرى».

وتابع: «في النهاية، اضطررنا إلى إيجاد طريقة مختلفة للفوز بعد الطرد، وكان الأمر مشابهاً لما شعرنا به أمام المكسيك، عندما احتجنا إلى القتال والصمود».

وأشار قائد إنجلترا إلى أن فريقه تعلم من انهياره أمام الأرجنتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم، مضيفاً: «تحدثنا كثيراً منذ كأس العالم عما سنفعله إذا وجدنا أنفسنا في موقف مشابه، عندما نتقدم 1-صفر. هل نريد أن نتراجع إلى الخلف، أم نسعى لتسجيل الهدفين الثاني والثالث؟ اتفقنا على أننا نريد الفريق الذي يواصل الهجوم، وكانت هذه فرصة مثالية لإظهار ذلك، وقد فعلنا».