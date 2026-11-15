«دبليو تي إيه»: أندرييفا تفجر المفاجأة وتخطف اللقب في مشاركتها الأولى

توجت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة ثالثة عالميا، بلقب بطولة «دبليو تي إيه» الختامية في كرة التنس، في مشاركتها الأولى، بتغلبها في النهائي على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة 7-5 و6-3 الأحد في إنديان ويلز.

وجددت ابنة الـ19 عاما، المتوجة هذا الموسم بلقب رولان غاروس، تفوقها على سفيتولينا بعدما سبق لها الفوز على الأوكرانية في مباراتها الافتتاحية في هذه البطولة 6-4 و6-0.

أندرييفا محتفلة بالفوز الكبير (أ.ب)

وبحسمها النهائي في مجموعتين وحرمانها سفيتولينا من لقبها الثاني، بعد أول عام 2018، انضمت أندرييفا إلى الأميركيتين كريس إيفرت وسيرينا وليامز اللتين كانتا اللاعبتين الوحيدتين حتى الآن اللتين تحرزان لقب البطولة الختامية في أول مشاركة لهما من دون خسارة أي مجموعة.

وحققت إيفرت هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية عام 1972، فيما فازت وليامز بمبارياتها الثلاث الأولى بمجموعتين نظيفتين عام 2001 قبل أن تحرز اللقب إثر انسحاب منافستها من النهائي.

وبمجرد وصولها إلى النهائي، ضمنت أندرييفا التقدّم من المركز الثالث إلى الثاني في التصنيف العالمي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا التي ستتراجع إلى المركز الثالث بعدما ودعت البطولة خالية الوفاض اثر خسارتها امام سفيتولينا في منافسات المجموعة الثانية.

أندرييفا خلال المواجهة (إ.ب.أ)

وعن 19 عاما، أصبحت أندرييفا أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة منذ مواطنتها ماريا شارابوفا عام 2004، وقد خاضت الأحد النهائي السادس لها هذا الموسم، معادلة المصنفة الأولى عالميا الكازخستانية إيلينا ريباكينا كأكثر اللاعبات خوضا للمباريات النهائية في 2026.

وحققت أندرييفا انتصارها الثالث على سفيتولينا مقابل هزيمة، وجميعها في إنديان ويلز التي أحرزت فيها العام الماضي لقب دورة الألف نقطة ثم فازت بمباراتيها أمام الأوكرانية في هذه النسخة من البطولة الختامية.