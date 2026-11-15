خيسوس يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد الخسارة المدوية أمام الدنمارك

حرص خورخي خيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم، على توجيه رسالة للجماهير عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام الدنمارك بنتيجة 1 / 4، السبت، بملعب (براغا) ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وشدد خيسوس على ضرورة تحليل أسباب هذا التعثر وتصحيح الأخطاء قبل المواجهة المقبلة.

ونشر المدرب البرتغالي رسالته عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارة كلفت فريقه فرصة حسم صدارة المجموعة مبكراً، إذ كان بإمكان البرتغال ضمان التربع على القمة حال تحقيق نتيجة إيجابية، لكن الأمور تأجلت الآن للجولة الأخيرة.

واعترف خيسوس بأن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام الدنمارك، لكنه رفض أن تختزل مسيرة الفريق في البطولة في هذه المباراة فقط، مشيرا إلى النتائج السابقة التي قادت المنتخب البرتغالي لاعتلاء صدارة المجموعة.

وكتب المدرب: «لا نحقق دائما النتائج التي نطمح إليها. لم نكن في أفضل حالاتنا بالأمس، لكن مباراة واحدة لا تمحو العمل الجاد الذي قدمناه. لقد حققنا 4 انتصارات في 5 مباريات، وما زلنا في صدارة المجموعة».

وأضاف في رسالته التي نشرها الأحد على حسابه الخاص بتطبيق (إنستغرام): «نحن نفوز ونخسر معا. حان الوقت الآن للتحليل والتصحيح ومواصلة العمل، يدا بيد وبعزيمة راسخة لتحقيق أهدافنا».

وتعكس كلمات خيسوس تقديرا للجهود المبذولة في المباريات السابقة، مع تحمله في الوقت ذاته مسؤولية الإخفاق أمام الدنمارك، وهو يدرك أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة دقيقة لما حدث من أخطاء.

يعود منتخب البرتغال للمنافسات الثلاثاء، حيث يسافر إلى كارديف لمواجهة مضيّفه منتخب ويلز، في مباراة يتعين عليها حصد النقاط فيها لضمان إنهاء المجموعة في الصدارة.

ولن يخوض المنتخب البرتغالي اللقاء بكامل قوته، إذ يفتقد خدمات جواو بالينيا وروبن دياز بسبب الإيقاف، بينما يغيب برناردو سيلفا بداعي الإصابة، مما يضع الجهاز الفني أمام تحدي التعامل مع هذه الغيابات الثلاثة قبل تلك المواجهة الحاسمة.

يشار إلى أن منتخب البرتغال يمتلك 12 نقطة في رصيده، يعتلي بها قمة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب البرتغال، بينما يتواجد منتخب النرويج في المركز الثالث بست نقاط، ويقبع منتخب ويلز في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط.