«دوري أمم أوروبا»: ألبانيا تصعد للمستوى الثاني بثنائية في بيلاروسيا

كشفت ميشيل دي بروين عن رغبة عائلتها في العودة إلى بلجيكا، مؤكدة أن الحياة في نابولي أصبحت صعبة على نجم مانشستر سيتي السابق، الذي يواجه تحديات داخل الملعب وخارجه، بعد أقل من عامين على انتقاله إلى الدوري الإيطالي.

ويستعد البلجيكي كيفن دي بروين للرحيل عن نابولي والعودة إلى وطنه، وفقاً لتصريحات زوجته ميشيل، التي اعترفت بأن العائلة تواجه صعوبات في التأقلم مع الحياة في إيطاليا.

وكان نجم مانشستر سيتي السابق قد أنهى مسيرته الطويلة في «ملعب الاتحاد» عام 2025، بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي، ليختار خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بقميص نابولي.

وانضم دي بروين إلى الفريق الإيطالي عقب تتويجه بلقب الدوري، وسط آمال بأن يضيف صانع الألعاب البلجيكي خبرته الكبيرة إلى صفوف بطل إيطاليا.

لكن مع دخول اللاعب عامه الثاني في مدينة نابولي، كشفت زوجته ميشيل عن الصعوبات التي تواجهها الأسرة في حياتها اليومية، مؤكدة أنها تتطلع بالفعل إلى العودة إلى بلجيكا.

«كلما عدنا إلى بلجيكا مبكراً كان ذلك أفضل»

في تصريحات لمجلة «نينا» البلجيكية، نقلتها صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، تحدثت ميشيل بصراحة عن رغبتها في العودة إلى الوطن، ولم تحاول إخفاء أنها باتت تعدّ الأيام انتظاراً لتلك اللحظة.

وقالت: «بالطبع، نفكر معاً في المستقبل».

وأضافت: «وأصبحنا نقول لبعضنا البعض بصورة متزايدة: سنعيش هنا في ليمبورغ».

وتابعت: «كلما تمكنا من العودة إلى هنا مبكراً، كان ذلك أفضل».

وتعكس هذه التصريحات رغبة واضحة لدى عائلة دي بروين في الاستقرار مجدداً في بلجيكا، بعدما اكتشفت أن الحياة في نابولي تختلف كثيراً عما اعتادت عليه خلال سنوات إقامتها الطويلة في مانشستر.

«كيفن يعيش حياة شديدة القيود في نابولي»

لم تقتصر تصريحات ميشيل على الحديث عن المستقبل، بل كشفت أيضاً عن حجم القيود التي يواجهها زوجها بسبب شهرته في المدينة الإيطالية.

وقالت: «كيفن يعيش حياة شديدة القيود في نابولي، وهذا ليس ممتعاً بالنسبة إليه».

وأضافت: «فضلاً عن ذلك، لا نستطيع القيام بأي شيء معاً كأسرة داخل المدينة».

وتابعت: «هذا هو الوجه الآخر للعملة، أليس كذلك؟».

ثم قارنت الحياة الحالية للعائلة بتجربتها السابقة في إنجلترا.

وقالت: «في مانشستر، كان الوضع مختلفاً».

وأوضحت: «في المنطقة التي كنا نعيش فيها، اعتاد الناس رؤيتنا كثيراً، حتى إن وجودنا لم يعد شيئاً استثنائياً بالنسبة إليهم».

وأضافت: «كنا نستطيع الخروج من المنزل من دون أن يلتقط أحد صورة واحدة لنا».

واختتمت المقارنة بقولها: «أما في نابولي، فهذا مستحيل».

كيفن دي بروين يتألق مع منتخب بلجيكا عكس ما يحدث مع نابولي (د.ب.أ)

«كرة القدم لم تعد الأولوية... لماذا نقلب حياة أطفالنا رأساً على عقب؟»

ذهبت ميشيل إلى أبعد من مجرد الحديث عن صعوبة الحياة اليومية، عندما أشارت إلى أن أولويات الأسرة تتغير مع تقدم اللاعب في مسيرته وتحقيقه معظم طموحاته الرياضية.

وقالت: «تأتي مرحلة لا تعود فيها كرة القدم هي الأولوية».

وأضافت: «لقد حققت كل شيء، وفعلت كل شيء».

ثم طرحت سؤالاً يعكس رغبتها في توفير الاستقرار لأطفالها.

وقالت: «لماذا تقلب حياة أطفالك رأساً على عقب بعد كل ذلك؟».

وتشير تصريحات زوجة دي بروين إلى أن الاعتبارات العائلية قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد الخطوة المقبلة للاعب البلجيكي، بصرف النظر عن وضعه الرياضي مع نابولي.

من الهيمنة على إنجلترا إلى تحديات إيطاليا

عندما وقع دي بروين عقداً لمدة عامين مع نابولي، أصبح واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإيطالي.

وكان البلجيكي قد وصل إلى إيطاليا بعد مسيرة استثنائية في إنجلترا، حيث تحول إلى أحد أبرز نجوم مانشستر سيتي، والعنصر الأكثر تأثيراً في فريق فرض هيمنة غير مسبوقة على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال سنواته مع سيتي، فاز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية مرتين، ليؤكد مكانته بين أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ البطولة.

لكن تجربته الإيطالية جاءت أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

فقد واجه اللاعب بيئة مختلفة وأكثر صعوبة، وسط تقارير تحدثت عن توترات داخل غرفة ملابس نابولي.

كما أصبح دي بروين يلعب تحت قيادة مدربه الثاني خلال عامين فقط، في مؤشر إضافي على حالة عدم الاستقرار التي أحاطت بتجربته في النادي الإيطالي.

ومع تصاعد الحديث عن احتمال رحيله، جاءت تصريحات زوجته لتزيد التكهنات بشأن مستقبله.

ورغم أن عقده مع نابولي يمتد لعامين، فإن رغبة الأسرة في العودة إلى بلجيكا أصبحت معلنة.

ويبقى السؤال الآن ما إذا كان دي بروين سيكمل تجربته الإيطالية حتى نهاية عقده، أم أن الاعتبارات العائلية ستدفعه إلى اتخاذ قرار بالرحيل قبل ذلك.