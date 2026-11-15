«دوري أمم أوروبا»: مونتنيغرو إلى المستوى الثاني برباعية في قبرص

اختتم منتخب مونتنيغرو مشواره في المجموعة الثانية في المستوى الثالث لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم على أفضل وجه، وذلك بعد ضمان تأهله للمستوى الثاني للمسابقة القارية منذ الجولة الماضية.

وحقق منتخب مونتنيغرو انتصاراً كبيراً على مضيفه منتخب قبرص بنتيجة 4 - 1، الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) في المجموعة، التي شهدت أيضاً تعادل منتخب لاتفيا مع ضيفه منتخب أرمينيا.

وعزز منتخب مونتنيغرو موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب قبرص، الذي صعد للملحق المؤهل للمستوى الثاني في البطولة، عقب تأكد إنهاء مشواره في المجموعة بالمركز الثاني، منذ الجولة الماضية.

في المقابل، يوجد منتخب أرمينيا في المركز الثالث بست نقاط، فيما يقبع منتخب لاتفيا في ذيل الترتيب بنقطتين، ليشاركا في منافسات المستوى الثالث بالنسخة المقبلة للمسابقة موسم 2028 - 2029.

وتقدم منتخب مونتنيغرو مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق ميلوتين أوسماييتش، قبل أن يتعادل إيونيس بيتاس للمنتخب القبرصي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وأعاد ميلان فوكوتيتش التقدم لمنتخب الجبل الأسود من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 58، بينما أضاف زميله نيكولا كرستوفيتش الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 67 و83 على الترتيب.