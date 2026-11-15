«دوري أمم أوروبا»: مونتنيغرو إلى المستوى الثاني برباعية في قبرص

«دوري أمم أوروبا»: مونتنيغرو إلى المستوى الثاني برباعية في قبرصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341572-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
اختتم منتخب مونتنيغرو مشواره في المجموعة الثانية في المستوى الثالث لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم على أفضل وجه، وذلك بعد ضمان تأهله للمستوى الثاني للمسابقة القارية منذ الجولة الماضية.
وحقق منتخب مونتنيغرو انتصاراً كبيراً على مضيفه منتخب قبرص بنتيجة 4 - 1، الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) في المجموعة، التي شهدت أيضاً تعادل منتخب لاتفيا مع ضيفه منتخب أرمينيا.
وعزز منتخب مونتنيغرو موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب قبرص، الذي صعد للملحق المؤهل للمستوى الثاني في البطولة، عقب تأكد إنهاء مشواره في المجموعة بالمركز الثاني، منذ الجولة الماضية.
في المقابل، يوجد منتخب أرمينيا في المركز الثالث بست نقاط، فيما يقبع منتخب لاتفيا في ذيل الترتيب بنقطتين، ليشاركا في منافسات المستوى الثالث بالنسخة المقبلة للمسابقة موسم 2028 - 2029.
وتقدم منتخب مونتنيغرو مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق ميلوتين أوسماييتش، قبل أن يتعادل إيونيس بيتاس للمنتخب القبرصي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.
وأعاد ميلان فوكوتيتش التقدم لمنتخب الجبل الأسود من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 58، بينما أضاف زميله نيكولا كرستوفيتش الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 67 و83 على الترتيب.
احتفال اتحاد الكرة المصري بهدف صلاح السبعين يثير جدلاً حول لقب «الهداف التاريخي» للمنتخب، وسط تشكيك في احتساب هدفين ومقارنات بحسام حسن.
محمد الكفراوي (القاهرة )
«دوري أمم أوروبا»: مونتنيغرو إلى المستوى الثاني برباعية في قبرصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341572-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
اختتم منتخب مونتنيغرو مشواره في المجموعة الثانية في المستوى الثالث لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم على أفضل وجه، وذلك بعد ضمان تأهله للمستوى الثاني للمسابقة القارية منذ الجولة الماضية.
وحقق منتخب مونتنيغرو انتصاراً كبيراً على مضيفه منتخب قبرص بنتيجة 4 - 1، الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) في المجموعة، التي شهدت أيضاً تعادل منتخب لاتفيا مع ضيفه منتخب أرمينيا.
وعزز منتخب مونتنيغرو موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب قبرص، الذي صعد للملحق المؤهل للمستوى الثاني في البطولة، عقب تأكد إنهاء مشواره في المجموعة بالمركز الثاني، منذ الجولة الماضية.
في المقابل، يوجد منتخب أرمينيا في المركز الثالث بست نقاط، فيما يقبع منتخب لاتفيا في ذيل الترتيب بنقطتين، ليشاركا في منافسات المستوى الثالث بالنسخة المقبلة للمسابقة موسم 2028 - 2029.
وتقدم منتخب مونتنيغرو مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق ميلوتين أوسماييتش، قبل أن يتعادل إيونيس بيتاس للمنتخب القبرصي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.
وأعاد ميلان فوكوتيتش التقدم لمنتخب الجبل الأسود من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 58، بينما أضاف زميله نيكولا كرستوفيتش الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 67 و83 على الترتيب.
انتهاء عقوبة إيقاف الكرواتي فوشكوفيتش لاعب هامبورغ لأربع سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341556-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
انتهاء عقوبة إيقاف الكرواتي فوشكوفيتش لاعب هامبورغ لأربع سنوات
ماريو فوشكوفيتش مدافع فريق هامبورغ (رويترز)
صرح ماريو فوشكوفيتش، مدافع فريق هامبورغ، بأنه لم يفكر يوماً في الاعتزال، رغم مروره بأوقات عصيبة خلال فترة إيقافه التي استمرت أربع سنوات بسبب المنشطات.
ومن المقرر أن يعود اللاعب الكرواتي إلى الملاعب، الأحد، من خلال مباراة ودية أمام ناديه الأم هايدوك سبليت، وسط حضور جماهيري يقدر بنحو 50 ألف متفرج في ملعب «فولكس بارك شتاديون».
وربما يشهد يوم الأحد المقبل أول ظهور له في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) خلال «ديربي الشمال» أمام فيردر بريمن.
وقال فوشكوفيتش في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لنادي هامبورغ: «بالنسبة لي، الاستسلام ليس خياراً، مهما كانت الظروف. لطالما أكدنا أننا سنقاتل حتى النهاية، وهذا ما فعلناه».
وأضاف: «بالطبع، كانت هناك فترات مظلمة وغير سارة، لكن بوجود أشخاص جيدين حولي، مثل عائلتي وأصدقائي، أصبح كل شيء أسهل بكثير».
وكانت آخر مباراة خاضها فوشكوفيتش مع هامبورغ في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022، حين كان الفريق ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني.
وفي عام 2023، فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم عقوبة الإيقاف عليه لمدة عامين، بعد ثبوت تعاطيه مادة «إريثروبويتين» المحظورة.
وبعد مرور أكثر من عام، قررت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) تمديد العقوبة لتصل إلى أربع سنوات.
ونفى فوشكوفيتش، الذي سيبلغ 25 عاماً غداً الاثنين، بشدة تناوله للمنشطات، بينما ظل نادي هامبورغ داعماً له طوال تلك الفترة التي غاب فيها عن الملاعب لمدة 1467 يوماً.
وأكد اللاعب: «أربع سنوات فترة طويلة، لذا فكرت في الأمر مرات عديدة للغاية. إنها لحظة فارقة بالنسبة لي، ولعائلتي، وللجماهير، وللنادي».
وتابع: «في الحقيقة، لا أرغب في أن أكون تحت الأضواء بهذا القدر. لقد حدث الكثير في الأيام الأخيرة، ربما أكثر من اللازم، فهناك ضجة كبيرة حولي».
يذكر أن فوشكوفيتش، الذي لعب شقيقه لوكا في صفوف هامبورغ الموسم الماضي قبل انتقاله إلى برايتون الإنجليزي، حافظ على لياقته البدنية طوال سنوات غيابه بفضل مدرب شخصي.
وكشف اللاعب عن أنه «لم يستعد بسهولة إحساسه في الملعب والمساحات»، بعد أن تم السماح له بالعودة إلى التدريبات مع الفريق في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
واختتم فوشكوفيتش تصريحاته قائلاً: «حين كنا نلعب مباريات (11 ضد 11) أو (8 ضد 8)، كان يتعين علي أن أسأل نفسي: كيف ينبغي أن أتصرف؟ متى يمكنني التقدم بالكرة؟ متى يمكنني الدفاع بشراسة؟ ومتى يجدر بي البقاء في الخط الخلفي؟».
رونالدو الابن يبدأ رحلة البرتغال الدولية بعد اعتزال والدهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341511-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87
رونالدو الابن يبدأ رحلة البرتغال الدولية بعد اعتزال والده
كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)
بدأ كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فصلاً جديداً في مسيرته الدولية، بعدما سجل ظهوره الأول مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الخميس، في الفوز على أندورا 4-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا للناشئين، بالتزامن مع اعتزال والده اللعب دولياً، بعد مسيرة استثنائية مع المنتخب الأول.
وشارك مهاجم النصر السعودي، البالغ من العمر 16 عاماً، المعروف بلقب «كريستيانينيو»، خلال الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة التي أقيمت في مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بمدينة أويراس، على مشارف العاصمة لشبونة.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، تابع ظهوره عدد من نجوم المنتخب البرتغالي الأول، بينهم فيتينيا وروبن نيفيز وغونزالو راموس وجواو فيليكس، الذين حضروا المباراة قبل مشاركتهم في الحصة التدريبية لمنتخب بلادهم.
وكان المدرب فيليبي راموس قد اختار رونالدو الابن ضمن قائمة تضم 23 لاعباً في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل ثلاثة أيام من إعلان والده اعتزال اللعب الدولي، في توقيت يعكس انتقالاً رمزياً بين جيلين يحملان الاسم نفسه.
وسبق للاعب الشاب تمثيل منتخب البرتغال تحت 15 عاماً عام 2025، قبل الانتقال إلى منتخب تحت 16 عاماً، حيث خاض 13 مباراة دولية في الفئتين العمريتين.
ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة بلغاريا وصربيا في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2027، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة التالية، فيما تُقام جميع مباريات المجموعة في مقر الاتحاد البرتغالي.
ورغم الاهتمام الذي يحظى به رونالدو الابن بسبب اسم والده، فإن قائد البرتغال السابق ظل يؤكد أن الشهرة العائلية لا تضمن النجاح الرياضي.
وقال رونالدو عام 2016، عندما كان نجله في السادسة من عمره: «بالطبع أتمنى أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم، وأن يصل إلى مستوى عالمي مثل والده».
وبعد عامين، تحدث في مقابلة مع منصة «دازن» عن السمات التي يراها مشتركة بينهما، قائلاً: «إنه تنافسي للغاية، تماماً كما كنتُ في صغري. لا يحب الخسارة، وأنا متأكد بنسبة 100 في المائة أنه سيصبح مثلي».
وأضاف: «أستمتع بتعليمه بعض الأشياء، لكنه سيصبح ما يريد أن يكون، وسأدعمه دائماً».
وكان رونالدو الابن قد ساهم في تتويج البرتغال ببطولة فلاتكو ماركوفيتش تحت 16 عاماً، التي أقيمت في كرواتيا عام 2025، واحتفل على طريقة والده الشهيرة بعد تسجيله هدفاً في الفوز على ويلز 3-0 في نصف النهائي.
وخاض اللاعب الشاب تجارب في الفئات السنية ليوفنتوس ومانشستر يونايتد، قبل الانتقال إلى السعودية عام 2023، حيث يلعب حالياً في الفئات السنية لنادي النصر، بالتزامن مع وجود والده في الفريق الأول.
وسجَّل رونالدو جونيور ثلاثة أهداف خلال سبع مباريات مع فرق النصر السنية هذا الموسم، مواصلاً خطواته الأولى في مسيرة تتجه إليها الأنظار، خصوصاً مع بداية مرحلة جديدة في تاريخ المنتخب البرتغالي بعد اعتزال والده.