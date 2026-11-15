انتهاء عقوبة إيقاف الكرواتي فوشكوفيتش لاعب هامبورغ لأربع سنوات

صرح ماريو فوشكوفيتش، مدافع فريق هامبورغ، بأنه لم يفكر يوماً في الاعتزال، رغم مروره بأوقات عصيبة خلال فترة إيقافه التي استمرت أربع سنوات بسبب المنشطات.

ومن المقرر أن يعود اللاعب الكرواتي إلى الملاعب، الأحد، من خلال مباراة ودية أمام ناديه الأم هايدوك سبليت، وسط حضور جماهيري يقدر بنحو 50 ألف متفرج في ملعب «فولكس بارك شتاديون».

وربما يشهد يوم الأحد المقبل أول ظهور له في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) خلال «ديربي الشمال» أمام فيردر بريمن.

وقال فوشكوفيتش في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لنادي هامبورغ: «بالنسبة لي، الاستسلام ليس خياراً، مهما كانت الظروف. لطالما أكدنا أننا سنقاتل حتى النهاية، وهذا ما فعلناه».

وأضاف: «بالطبع، كانت هناك فترات مظلمة وغير سارة، لكن بوجود أشخاص جيدين حولي، مثل عائلتي وأصدقائي، أصبح كل شيء أسهل بكثير».

وكانت آخر مباراة خاضها فوشكوفيتش مع هامبورغ في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022، حين كان الفريق ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وفي عام 2023، فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم عقوبة الإيقاف عليه لمدة عامين، بعد ثبوت تعاطيه مادة «إريثروبويتين» المحظورة.

وبعد مرور أكثر من عام، قررت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) تمديد العقوبة لتصل إلى أربع سنوات.

ونفى فوشكوفيتش، الذي سيبلغ 25 عاماً غداً الاثنين، بشدة تناوله للمنشطات، بينما ظل نادي هامبورغ داعماً له طوال تلك الفترة التي غاب فيها عن الملاعب لمدة 1467 يوماً.

وأكد اللاعب: «أربع سنوات فترة طويلة، لذا فكرت في الأمر مرات عديدة للغاية. إنها لحظة فارقة بالنسبة لي، ولعائلتي، وللجماهير، وللنادي».

وتابع: «في الحقيقة، لا أرغب في أن أكون تحت الأضواء بهذا القدر. لقد حدث الكثير في الأيام الأخيرة، ربما أكثر من اللازم، فهناك ضجة كبيرة حولي».

يذكر أن فوشكوفيتش، الذي لعب شقيقه لوكا في صفوف هامبورغ الموسم الماضي قبل انتقاله إلى برايتون الإنجليزي، حافظ على لياقته البدنية طوال سنوات غيابه بفضل مدرب شخصي.

وكشف اللاعب عن أنه «لم يستعد بسهولة إحساسه في الملعب والمساحات»، بعد أن تم السماح له بالعودة إلى التدريبات مع الفريق في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

واختتم فوشكوفيتش تصريحاته قائلاً: «حين كنا نلعب مباريات (11 ضد 11) أو (8 ضد 8)، كان يتعين علي أن أسأل نفسي: كيف ينبغي أن أتصرف؟ متى يمكنني التقدم بالكرة؟ متى يمكنني الدفاع بشراسة؟ ومتى يجدر بي البقاء في الخط الخلفي؟».