رونالدو الابن يبدأ رحلة البرتغال الدولية بعد اعتزال والده

بدأ كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فصلاً جديداً في مسيرته الدولية، بعدما سجل ظهوره الأول مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الخميس، في الفوز على أندورا 4-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا للناشئين، بالتزامن مع اعتزال والده اللعب دولياً، بعد مسيرة استثنائية مع المنتخب الأول.

وشارك مهاجم النصر السعودي، البالغ من العمر 16 عاماً، المعروف بلقب «كريستيانينيو»، خلال الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة التي أقيمت في مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بمدينة أويراس، على مشارف العاصمة لشبونة.

كريستيانو رونالدو جونيور خلال مواجهة البرتغال مع أندورا (رويترز)

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تابع ظهوره عدد من نجوم المنتخب البرتغالي الأول، بينهم فيتينيا وروبن نيفيز وغونزالو راموس وجواو فيليكس، الذين حضروا المباراة قبل مشاركتهم في الحصة التدريبية لمنتخب بلادهم.

وكان المدرب فيليبي راموس قد اختار رونالدو الابن ضمن قائمة تضم 23 لاعباً في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل ثلاثة أيام من إعلان والده اعتزال اللعب الدولي، في توقيت يعكس انتقالاً رمزياً بين جيلين يحملان الاسم نفسه.

وسبق للاعب الشاب تمثيل منتخب البرتغال تحت 15 عاماً عام 2025، قبل الانتقال إلى منتخب تحت 16 عاماً، حيث خاض 13 مباراة دولية في الفئتين العمريتين.

كريستيانو رونالدو جونيور يلعب في ناشئي النصر (رويترز)

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة بلغاريا وصربيا في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2027، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة التالية، فيما تُقام جميع مباريات المجموعة في مقر الاتحاد البرتغالي.

ورغم الاهتمام الذي يحظى به رونالدو الابن بسبب اسم والده، فإن قائد البرتغال السابق ظل يؤكد أن الشهرة العائلية لا تضمن النجاح الرياضي.

وقال رونالدو عام 2016، عندما كان نجله في السادسة من عمره: «بالطبع أتمنى أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم، وأن يصل إلى مستوى عالمي مثل والده».

وبعد عامين، تحدث في مقابلة مع منصة «دازن» عن السمات التي يراها مشتركة بينهما، قائلاً: «إنه تنافسي للغاية، تماماً كما كنتُ في صغري. لا يحب الخسارة، وأنا متأكد بنسبة 100 في المائة أنه سيصبح مثلي».

وأضاف: «أستمتع بتعليمه بعض الأشياء، لكنه سيصبح ما يريد أن يكون، وسأدعمه دائماً».

وكان رونالدو الابن قد ساهم في تتويج البرتغال ببطولة فلاتكو ماركوفيتش تحت 16 عاماً، التي أقيمت في كرواتيا عام 2025، واحتفل على طريقة والده الشهيرة بعد تسجيله هدفاً في الفوز على ويلز 3-0 في نصف النهائي.

كريستيانو رونالدو جونيور سبق له اللعب مع ناشئي اليوفي ومان يونايتد (رويترز)

وخاض اللاعب الشاب تجارب في الفئات السنية ليوفنتوس ومانشستر يونايتد، قبل الانتقال إلى السعودية عام 2023، حيث يلعب حالياً في الفئات السنية لنادي النصر، بالتزامن مع وجود والده في الفريق الأول.

وسجَّل رونالدو جونيور ثلاثة أهداف خلال سبع مباريات مع فرق النصر السنية هذا الموسم، مواصلاً خطواته الأولى في مسيرة تتجه إليها الأنظار، خصوصاً مع بداية مرحلة جديدة في تاريخ المنتخب البرتغالي بعد اعتزال والده.