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الرياضة رياضة عالمية

رونالدو الابن يبدأ رحلة البرتغال الدولية بعد اعتزال والده

موهبة النصر السعودي تخطو نحو المنتخب الأول وسط متابعة نجوم الكرة البرتغالية

كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)
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رونالدو الابن يبدأ رحلة البرتغال الدولية بعد اعتزال والده

كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)

بدأ كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فصلاً جديداً في مسيرته الدولية، بعدما سجل ظهوره الأول مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الخميس، في الفوز على أندورا 4-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا للناشئين، بالتزامن مع اعتزال والده اللعب دولياً، بعد مسيرة استثنائية مع المنتخب الأول.

وشارك مهاجم النصر السعودي، البالغ من العمر 16 عاماً، المعروف بلقب «كريستيانينيو»، خلال الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة التي أقيمت في مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بمدينة أويراس، على مشارف العاصمة لشبونة.

كريستيانو رونالدو جونيور خلال مواجهة البرتغال مع أندورا (رويترز)

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تابع ظهوره عدد من نجوم المنتخب البرتغالي الأول، بينهم فيتينيا وروبن نيفيز وغونزالو راموس وجواو فيليكس، الذين حضروا المباراة قبل مشاركتهم في الحصة التدريبية لمنتخب بلادهم.

وكان المدرب فيليبي راموس قد اختار رونالدو الابن ضمن قائمة تضم 23 لاعباً في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل ثلاثة أيام من إعلان والده اعتزال اللعب الدولي، في توقيت يعكس انتقالاً رمزياً بين جيلين يحملان الاسم نفسه.

وسبق للاعب الشاب تمثيل منتخب البرتغال تحت 15 عاماً عام 2025، قبل الانتقال إلى منتخب تحت 16 عاماً، حيث خاض 13 مباراة دولية في الفئتين العمريتين.

كريستيانو رونالدو جونيور يلعب في ناشئي النصر (رويترز)

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة بلغاريا وصربيا في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2027، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة التالية، فيما تُقام جميع مباريات المجموعة في مقر الاتحاد البرتغالي.

ورغم الاهتمام الذي يحظى به رونالدو الابن بسبب اسم والده، فإن قائد البرتغال السابق ظل يؤكد أن الشهرة العائلية لا تضمن النجاح الرياضي.

وقال رونالدو عام 2016، عندما كان نجله في السادسة من عمره: «بالطبع أتمنى أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم، وأن يصل إلى مستوى عالمي مثل والده».

وبعد عامين، تحدث في مقابلة مع منصة «دازن» عن السمات التي يراها مشتركة بينهما، قائلاً: «إنه تنافسي للغاية، تماماً كما كنتُ في صغري. لا يحب الخسارة، وأنا متأكد بنسبة 100 في المائة أنه سيصبح مثلي».

وأضاف: «أستمتع بتعليمه بعض الأشياء، لكنه سيصبح ما يريد أن يكون، وسأدعمه دائماً».

وكان رونالدو الابن قد ساهم في تتويج البرتغال ببطولة فلاتكو ماركوفيتش تحت 16 عاماً، التي أقيمت في كرواتيا عام 2025، واحتفل على طريقة والده الشهيرة بعد تسجيله هدفاً في الفوز على ويلز 3-0 في نصف النهائي.

كريستيانو رونالدو جونيور سبق له اللعب مع ناشئي اليوفي ومان يونايتد (رويترز)

وخاض اللاعب الشاب تجارب في الفئات السنية ليوفنتوس ومانشستر يونايتد، قبل الانتقال إلى السعودية عام 2023، حيث يلعب حالياً في الفئات السنية لنادي النصر، بالتزامن مع وجود والده في الفريق الأول.

وسجَّل رونالدو جونيور ثلاثة أهداف خلال سبع مباريات مع فرق النصر السنية هذا الموسم، مواصلاً خطواته الأولى في مسيرة تتجه إليها الأنظار، خصوصاً مع بداية مرحلة جديدة في تاريخ المنتخب البرتغالي بعد اعتزال والده.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كريستيانو رونالدو نادي النصر البرتغال

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تحت أنظار عدد من كبار اللاعبين الدوليين، خاض كريستيانو رونالدو جونيور مباراته الأولى مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الخميس.

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رونالدو الابن يبدأ رحلة البرتغال الدولية بعد اعتزال والده

كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)
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TT

رونالدو الابن يبدأ رحلة البرتغال الدولية بعد اعتزال والده

كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع ناشئي البرتغال (رويترز)

بدأ كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فصلاً جديداً في مسيرته الدولية، بعدما سجل ظهوره الأول مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الخميس، في الفوز على أندورا 4-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا للناشئين، بالتزامن مع اعتزال والده اللعب دولياً، بعد مسيرة استثنائية مع المنتخب الأول.

وشارك مهاجم النصر السعودي، البالغ من العمر 16 عاماً، المعروف بلقب «كريستيانينيو»، خلال الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة التي أقيمت في مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بمدينة أويراس، على مشارف العاصمة لشبونة.

كريستيانو رونالدو جونيور خلال مواجهة البرتغال مع أندورا (رويترز)

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تابع ظهوره عدد من نجوم المنتخب البرتغالي الأول، بينهم فيتينيا وروبن نيفيز وغونزالو راموس وجواو فيليكس، الذين حضروا المباراة قبل مشاركتهم في الحصة التدريبية لمنتخب بلادهم.

وكان المدرب فيليبي راموس قد اختار رونالدو الابن ضمن قائمة تضم 23 لاعباً في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل ثلاثة أيام من إعلان والده اعتزال اللعب الدولي، في توقيت يعكس انتقالاً رمزياً بين جيلين يحملان الاسم نفسه.

وسبق للاعب الشاب تمثيل منتخب البرتغال تحت 15 عاماً عام 2025، قبل الانتقال إلى منتخب تحت 16 عاماً، حيث خاض 13 مباراة دولية في الفئتين العمريتين.

كريستيانو رونالدو جونيور يلعب في ناشئي النصر (رويترز)

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة بلغاريا وصربيا في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2027، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة التالية، فيما تُقام جميع مباريات المجموعة في مقر الاتحاد البرتغالي.

ورغم الاهتمام الذي يحظى به رونالدو الابن بسبب اسم والده، فإن قائد البرتغال السابق ظل يؤكد أن الشهرة العائلية لا تضمن النجاح الرياضي.

وقال رونالدو عام 2016، عندما كان نجله في السادسة من عمره: «بالطبع أتمنى أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم، وأن يصل إلى مستوى عالمي مثل والده».

وبعد عامين، تحدث في مقابلة مع منصة «دازن» عن السمات التي يراها مشتركة بينهما، قائلاً: «إنه تنافسي للغاية، تماماً كما كنتُ في صغري. لا يحب الخسارة، وأنا متأكد بنسبة 100 في المائة أنه سيصبح مثلي».

وأضاف: «أستمتع بتعليمه بعض الأشياء، لكنه سيصبح ما يريد أن يكون، وسأدعمه دائماً».

وكان رونالدو الابن قد ساهم في تتويج البرتغال ببطولة فلاتكو ماركوفيتش تحت 16 عاماً، التي أقيمت في كرواتيا عام 2025، واحتفل على طريقة والده الشهيرة بعد تسجيله هدفاً في الفوز على ويلز 3-0 في نصف النهائي.

كريستيانو رونالدو جونيور سبق له اللعب مع ناشئي اليوفي ومان يونايتد (رويترز)

وخاض اللاعب الشاب تجارب في الفئات السنية ليوفنتوس ومانشستر يونايتد، قبل الانتقال إلى السعودية عام 2023، حيث يلعب حالياً في الفئات السنية لنادي النصر، بالتزامن مع وجود والده في الفريق الأول.

وسجَّل رونالدو جونيور ثلاثة أهداف خلال سبع مباريات مع فرق النصر السنية هذا الموسم، مواصلاً خطواته الأولى في مسيرة تتجه إليها الأنظار، خصوصاً مع بداية مرحلة جديدة في تاريخ المنتخب البرتغالي بعد اعتزال والده.

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الرياضة كرة القدم كريستيانو رونالدو نادي النصر البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

رونالدو جونيور يقطع خطوة جديدة مع البرتغال

كريستيانو رونالدو جونيور خاض مباراته الأولى مع ناشئي البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو جونيور خاض مباراته الأولى مع ناشئي البرتغال (رويترز)
TT
TT

رونالدو جونيور يقطع خطوة جديدة مع البرتغال

كريستيانو رونالدو جونيور خاض مباراته الأولى مع ناشئي البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو جونيور خاض مباراته الأولى مع ناشئي البرتغال (رويترز)

تحت أنظار عدد من كبار اللاعبين الدوليين، خاض كريستيانو رونالدو جونيور مباراته الأولى مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الخميس، عندما شارك في آخر 20 دقيقة في الفوز 4 - 0 على أندورا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وقبل خوض حصتهم التدريبية، كان فيتينيا وروبن نيفيز وغونسالو راموس وجواو فيليكس من بين الحاضرين في مجمع (سيداد دو فوتيبول) التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم في أويراس، على مشارف لشبونة، لمتابعة المباراة.

وبالنسبة لمهاجم النصر البالغ عمره 16 عاماً، والمعروف باسم (كريستيانينيو)، كانت هذه خطوة أخرى في مسيرته الدولية في لحظة تتغير فيها الأجيال.

وكان المدرب فيليبي راموس مدرب منتخب تحت 17 عاماً قد استدعاه في تشكيلته المؤلفة من 23 لاعباً في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل 3 أيام من اعتزال والده اللعب على الصعيد الدولي.

وكان الابن الأكبر لقائد المنتخب البرتغالي السابق قد خاض مباراته الأولى مع منتخب تحت 15 عاماً في عام 2025 قبل أن ينتقل إلى منتخب تحت 16 عاماً، وخاض 13 مباراة مع هاتين الفئتين العمريتين.

وستستضيف البرتغال بعد ذلك بلغاريا وصربيا في الجولة الأولى من التصفيات لبطولة أوروبا تحت 17 عاماً لعام 2027. وستُقام جميع المباريات في (سيداد دو فوتيبول).

ورغم أن اسمه يضمن له اهتماماً كبيراً، فإن والده دائماً ما وازن بين طموحه لابنه وإدراكه أن هذه الشهرة لا تضمن النجاح.

قال رونالدو في عام 2016، عندما كان ابنه في السادسة من عمره: «بالطبع أود أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم ولاعباً من الطراز الرفيع مثل والده».

وبعد عامين، قال رونالدو في مقابلة مع منصة «دازن» إنه يرى في أسلوب لعب ابنه بعض السمات التي شكلت مسيرته الرائعة.

وقال: «إنه تنافسي للغاية، تماماً كما كنت عندما كنت صغيراً. لا يحب الخسارة. سيصبح مثلي تماماً، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100 في المائة. أستمتع بتعليمه بعض الأمور، لكنه سيصبح ما يريد أن يكون عليه، وسأدعمه دائماً».

فازت البرتغال ببطولة «فلاتكو ماركوفيتش» تحت 16 عاماً في كرواتيا عام 2025، حيث قلد كريستيانينيو طريقة الاحتفال الشهيرة لوالده بعد تسجيله هدفاً في الفوز 3 - 0 على ويلز في قبل النهائي.

وقضى اللاعب اليافع فترة في صفوف فرق الشبان في يوفنتوس ومانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى السعودية في عام 2023.

ويلعب كلاهما الآن في صفوف النصر، وإن كان ذلك في مستويات مختلفة، وسجل كريستيانينيو 3 أهداف في 7 مباريات للشبان، هذا الموسم.

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الرياضة كرة القدم كريستيانو رونالدو البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

محيا: المغرب جزء من عائلتي... لكن كلوب أقنعني بتمثيل ألمانيا

لاعب المنتخب الألماني وائل محيا خلال حصة تدريبية في معسكر المنتخب بمدينة هيرتسوغن آوراخ الألمانية (د.ب.أ)
لاعب المنتخب الألماني وائل محيا خلال حصة تدريبية في معسكر المنتخب بمدينة هيرتسوغن آوراخ الألمانية (د.ب.أ)
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محيا: المغرب جزء من عائلتي... لكن كلوب أقنعني بتمثيل ألمانيا

لاعب المنتخب الألماني وائل محيا خلال حصة تدريبية في معسكر المنتخب بمدينة هيرتسوغن آوراخ الألمانية (د.ب.أ)
لاعب المنتخب الألماني وائل محيا خلال حصة تدريبية في معسكر المنتخب بمدينة هيرتسوغن آوراخ الألمانية (د.ب.أ)

كشف لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ، وائل محيا، صاحب الأصول المغربية، عن أن المدرب يورغن كلوب لعب دوراً حاسماً في قراره تمثيل المنتخب الألماني لكرة القدم، مؤكداً في الوقت نفسه اعتزازه بجذوره المغربية، وأن الاختيار بين بلدين لم يكن سهلاً.

واستُدعي محيا (17 عاماً) لأول مرة إلى المنتخب الألماني الأول، استعداداً لمواجهتي صربيا وهولندا في «دوري الأمم الأوروبية»، بعدما سبق له تمثيل ألمانيا في الفئات العمرية. لكنه لم يكن ضمن قائمة المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على صربيا 3 - 1، الجمعة، في الجولة الخامسة، فيما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى احتمال استبعاده أيضاً من قائمة المواجهة الحاسمة أمام هولندا.

وأعرب كلوب عن إعجابه بموهبة اللاعب الشاب وثقته بنفسه، قائلاً: «أردت أن أرى كيف يتصرف داخل الملعب وخارجه، وأن أتعرف إليه عن قرب خلال التدريبات».

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، تحدث محيا عن اهتمام المغرب بالحصول على خدماته، قائلاً: «لم يكن اهتمام المغرب بي سراً على الإطلاق. والديّ من هناك، والمغرب جزء من عائلتي، ولديّ احترام كبير لذلك».

وأضاف: «لكن الطريقة التي تحدث بها يورغن كلوب معي جعلتني لا أفكر مرتين قبل قبول الدعوة. لقد أقنعني بأفكاره، وأدركت فوراً أنه شخص رائع. أتطلع إلى العمل معه خلال الأشهر المقبلة، وأنا مقتنع بأنه سيساعدني على التطور والتحسن».

وكان كلوب، الذي يمتد عقده مع المنتخب الألماني إلى ما بعد «كأس العالم 2030»، قد أكد رغبته في بناء فريق أصغر سناً، مع التركيز على تطوير المواهب الشابة ضمن مشروع طويل الأمد.

وأوضح محيا أن عائلته شاركت في اتخاذ القرار، قائلاً: «كانت المناقشات جيدة جداً وصادقة ومنفتحة، وكان والديّ حاضرَين أيضاً. بالنسبة إليّ، كان من المهم للغاية أن يكونا جزءاً من هذه العملية».

وشدد اللاعب على أن كلوب لم يقدم له أي ضمانات بشأن مستقبله الدولي، مضيفاً: «لم يعدني بأي شيء. أخبرني بأن عليّ أن أكسب كل شيء بجهدي، وأن أستحق كل فرصة أحصل عليها».

وختم محيا حديثه بالتأكيد على صعوبة الاختيار بين منتخبين، قائلاً: «عندما تكون مؤهلاً لتمثيل دولتين، فإن اتخاذ القرار ليس سهلاً. يجب أن يحصل كل شخص على الوقت الكافي لاتخاذ خياره».

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