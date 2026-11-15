هالاند يتمسك بمانشستر سيتي رغم العقوبات المحتملة

أكد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تمسكه بالبقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم العقوبات المحتملة التي قد يتعرض لها النادي على خلفية مخالفات اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، مشدداً على أنه يشعر بسعادة كبيرة داخل الفريق، ولا يفكر في الرحيل.

وتأتي تصريحات هالاند في وقت يخوض فيه مانشستر سيتي معركة قانونية، بعدما تقدم باستئناف ضد قرار إدانته بارتكاب أكثر من 100 مخالفة للوائح المالية، وسط احتمالات بفرض عقوبات قاسية قد تصل إلى خصم عدد كبير من النقاط أو الهبوط من الدوري الممتاز، في حال تأييد القرار.

وتحدث المهاجم النرويجي عن القضية عقب فوز منتخب بلاده على ويلز 3 - 1، السبت، في أوسلو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في مباراة سجل خلالها هدفه الدولي الـ66 في 60 مباراة بقميص النرويج.

وقال هالاند، في تصريحات لمحطة «تي في 2» النرويجية: «هذا سؤال أجد صعوبة في الإجابة عنه، لأنه نزاع قانوني بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي. هل يُفترض بي أن أجيب عن ذلك؟ لا أعرف حقاً، لأنني لا أعرف الكثير عن القضية».

وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «بكل صراحة، ينصب تركيزي على محاولة تقديم أفضل أداء ممكن مع مانشستر سيتي، وهو النادي الذي وقعت معه عقداً لمدة 5 أعوام في 2022، ثم جددت عقدي لمدة 9 أعوام ونصف عام في أواخر 2024».

وتابع: «أعتقد أن هذا يوضح كل شيء بشأن الأمر. أنا لاعب في مانشستر سيتي، وسعيد للغاية هناك».

وعندما سُئل عما إذا كانت العقوبات المحتملة قد تؤثر في مستقبله مع النادي، رد قائلاً: «أتفهم أنكم تريدون الحصول على عنوان صحافي مثير، لكن كما قلت، وقعت عقداً طويل الأمد في 2024».

وشدد هالاند على أن قراره بالانتقال إلى مانشستر سيتي كان من أفضل القرارات في مسيرته، مضيفاً: «أعتقد أنني اتخذت قراراً جيداً للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي في 2022، ويمكننا جميعاً الاتفاق على ذلك. لن أقول ذلك بنفسي، لكن انظروا إلى الألقاب التي حققتها، وكيف تطورت داخل الملعب وخارجه».

وتطرق المهاجم النرويجي إلى تراجع نتائج فريقه في الدوري الإنجليزي، قائلاً: «أقف هنا بعد الفوز بمباراة دولية بنتيجة 3 - 1. الأمور لا تسير على ما يرام في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا سنحاول تغيير ذلك أمام فولهام يوم السبت».

وأوضح هالاند أن الفترة التي يشملها التحقيق المالي سبقت انتقاله إلى مانشستر سيتي، مشيراً إلى أنه لا يتابع تفاصيل القضية بصورة دقيقة.

وقال: «شمل التحقيق الفترة من 2009 إلى 2018. أفترض أن الإجابات ستظهر في نهاية المطاف. لا أعرف متى، ولم أقرأ الكثير عن القضية».

وبذلك، جدد هالاند تأكيد التزامه بعقده طويل الأمد مع مانشستر سيتي، واضعاً مستقبله الرياضي وأداءه داخل الملعب في مقدمة أولوياته، بعيداً عن الجدل القانوني المحيط بالنادي.