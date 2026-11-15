شعبية نجم الجودو تيدي رينر تتراجع 11 نقطة بعد إعلان ترشحه للرئاسة الفرنسية

تراجعت شعبية نجم الجودو الفرنسي تيدي رينر 11 نقطة مئوية، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة، وفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أودوكسا» لصالح «ويناماكس» وإذاعة «آر تي إل»، ونشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وأظهر الاستطلاع أن 78 في المائة من الفرنسيين لا يزالون ينظرون بإيجابية إلى رينر، المتوج بلقب بطولة العالم 12 مرة، رغم التراجع مقارنة بآخر استطلاع مماثل أُجري في مايو (أيار) 2023. كما احتفظ الرياضي البالغ 37 عاماً بمكانته بوصفه أفضل لاعب جودو فرنسي في التاريخ، وفق رأي 87 في المائة من المشاركين.

وحافظ رينر على رصيد كبير من التعاطف الشعبي؛ إذ وصفه 83 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأنه «شخص ودود»، متقدماً بفارق واضح على عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية، من بينهم مارين لوبان التي سجلت 42 في المائة، وإدوار فيليب بـ48 في المائة، وجان لوك ميلونشون بـ15 في المائة. كما رأى 68 في المائة أنه قريب من الناس.

لكن دخول بطل الجودو السابق إلى السباق الرئاسي جاء مفاجئاً لغالبية الفرنسيين؛ إذ قال 82 في المائة إنهم لم يتوقعوا ترشحه للانتخابات. واعتبر 59 في المائة أن هذه الخطوة ليست في مصلحته الشخصية، فيما رأى 61 في المائة أنها تمثل تطوراً سلبياً للحياة السياسية الفرنسية.

وأبدى 57 في المائة من المشاركين رفضهم لفكرة انتقال رياضي إلى المنافسة على منصب الرئاسة، كما عارضت النسبة نفسها إمكانية الجمع بين منصب رئيس الجمهورية، في حال فوزه، والاستمرار في ممارسة الرياضة والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجليس عام 2028.

وتكشف نتائج الاستطلاع عن مفارقة في المشهد المحيط برينر؛ فبينما لا يزال يتمتع بشعبية واسعة ومكانة استثنائية في ذاكرة الرياضة الفرنسية، فإن قراره دخول المعترك السياسي أثار تحفظات لدى قطاع كبير من الجمهور، وطرح تساؤلات بشأن قدرته على الجمع بين مسيرته الرياضية وطموحاته الرئاسية.