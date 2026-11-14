نقاط ضعف مانشستر سيتي تحت قيادة ماريسكا بدأت تظهر للجميع

بدا المدير الفني لمانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، منزعجاً بعض الشيء - إن لم يكن في حالة ذهول تام - عقب هزيمة فريقه في الجولة الماضية أمام نوتنغهام فورست. فبعد سبعة انتصارات متتالية في بداية الموسم، جاءت ثلاث هزائم متتالية؛ وهو سيناريو نادر للغاية لم يحدث في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سوى مرة واحدة فقط من قبل، وكان ذلك مع فريق شيفيلد وينزداي في موسم 1904-1905. وأشار ماريسكا إلى أن الهزائم الثلاث كانت مختلفة عن بعضها، رغم أن فريقه كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة والأكثر خلقاً للفرص في كل منها.

ففي المباراة التي انتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام أستون فيلا قبل نحو أسبوعين، استحوذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 63 في المائة، وصنع 15 فرصة مقابل 8 لأستون فيلا. وفي الهزيمة بهدف نظيف على أرضه أمام برايتون في الجولة قبل الماضية، بلغت نسبة استحواذ مانشستر سيتي 62 في المائة، وصنع 21 فرصة مقابل 7 للخصم. أما على ملعب «سيتي غراوند» معقل نوتنغهام فورست، فقد وصلت نسبة استحواذ مانشستر سيتي إلى 79 في المائة، وصنع 12 فرصة مقابل 11 للمنافس. لذا، يبدو ماريسكا محقاً من زاوية معينة؛ إذ يمكن للفريق النظر إلى الإحصائيات الأساسية والادعاء بأنه كان سيئ الحظ، رغم أن نوتنغهام فورست يمكنه الإشارة إلى أنه دخل تلك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول «الأهداف المتوقعة»، بينما كان يقبع في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب الفعلي للدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن هناك إحصائية أخرى ينبغي أن تثير قلق ماريسكا، حيث لم ينجح مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه منذ فوزه على ليفربول على ملعب أنفيلد عقب فترة التوقف الدولي السابقة، أي قبل تسع مباريات. وقبل تلك المباراة، استقبل الفريق ثلاثة أهداف أمام سندرلاند. وفي المباريات الثماني الأخيرة، اهتزت شباك مانشستر سيتي 17 مرة. ورغم أن ثلاثة من هذه الأهداف يمكن أن تعود جزئياً إلى أخطاء الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، فإن هناك مشكلات واضحة في بناء الفريق أيضاً؛ إذ يعاني الفريق من ثغرات في التحولات الدفاعية استغلها نوتنغهام فورست ببراعة، وهي نقطة ضعف ليست غريبة على الفرق التي يتولى ماريسكا قيادتها. ومن بين الانتقادات التي وُجّهت إليه، سواء في ليستر سيتي أو تشيلسي، أن الفرق التي يتولى تدريبها كانت تتسم بالحذر المفرط عند الاستحواذ على الكرة؛ لكن هذا يبدو منطقياً بالنظر إلى اعتماده على خط دفاع متقدم للغاية.

ولهذا السبب أيضاً تكتسب الصراعات الثنائية أهمية قصوى في الفرق التي يدربها؛ ففقدان الكرة يعني تشكيل خطورة هائلة ومباشرة على خط الدفاع المكون من أربعة لاعبين. وقد بدا ماريسكا محبطاً للغاية من تفوق لاعبي نوتنغهام فورست في الصراعات البدنية خلال الشوط الأول؛ فخسارة الكرة تمنح الخصم فرصة الانطلاق نحو خط دفاعي خلفه مساحات شاسعة. تظل هذه مشكلة دائمة، وتزداد حدتها عندما يكون مهاجم الخصم لاعباً مثل ليام ديلاب، الذي استعاد مستواه وبات عازماً على تعويض فترة امتدت لأكثر من عام من الأداء المخيب للآمال.

مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا والهزيمة الثالثة على التوالي (رويترز)

ومع ذلك، كان خط الوسط الذي اختاره ماريسكا عرضة للتراجع البدني أمام المنافسين. من الواضح أن ماريسكا يقدّر إنزو فرنانديز تقديراً عالياً - لدرجة أن النادي دفع 125 مليون جنيه إسترليني (167.7 مليون دولار) لضمه من تشيلسي - لكن فرنانديز، رغم موهبته الكروية الكبيرة، لا يتمتع ببنية بدنية قوية وفقاً لمعايير الدوري الإنجليزي الممتاز. وعندما كان يلعب إلى جانب كول بالمر، كان تشيلسي يبدو أحياناً كفريق يفتقر إلى القوة البدنية. ومع ذلك، كان ماريسكا مُصراً على إشراك اللاعب الأرجنتيني، لدرجة أنه ابتكر حلولاً تكتيكية معقدة في تشيلسي، مثل توظيف مالو غوستو في دور يجمع بين الظهير الأيمن وصانع الألعاب.

ويواجه الفريق حالياً مشكلات مشابهة؛ فريان شرقي لاعب خط وسط مهاجم موهوب للغاية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه في الأدوار الدفاعية، سواء من حيث تمركزه أو استعداده للعودة لمساندة خط الدفاع - وهي نقطة أشار إليها جوسيب غوارديولا في الموسم الماضي - كما أن المنافسين قد يتفوقون عليه بدنياً. لا يمثل هذا بالضرورة معضلة كبرى إذا توفر لاعبان يتمتعان بالحيوية والنشاط والقدرة على الحركة خلفه؛ كلاعب من طراز إليوت أندرسون (الذي يتحرك بين الخطوط)، ولاعب صاحب نزعة دفاعية يتولى مهام الارتكاز أو استعادة الكرة، على غرار رودري.

لكن مع رحيل رودري، يجد أندرسون نفسه مضطراً للقيام بعبء بدني هائل. وإذا لم يكن أندرسون في المكان المناسب - كأن يفقد أحد المدافعين الكرة في منطقة خطيرة، أو يتجاوز الخصمُ خط الوسط - فإن الفريق يصبح مكشوفاً تماماً وبسرعة كبيرة. قال ماريسكا إنه سيستغل فترة التوقف الدولي الحالية لإعادة تقييم الأمور، مشيراً إلى أن هذه الحالة تُعد استثناءً نادراً؛ إذ كان من الأفضل للفريق ألا يخوض مباراة أخرى مباشرةً بعد الهزيمة، مما يمنحه فرصة لتجاوز آثارها. ربما يمكن التوصل إلى حل تكتيكي - ربما حل يتجاوز مجرد تجنب إشراك فرنانديز وشرقي معاً في آن واحد. لكن يتعين على ماريسكا أيضاً أن يدرك أنه بحلول موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يكون الفريق خارج سباق المنافسة على اللقب، أو ربما - من الناحية العملية - خارج الدوري الإنجليزي الممتاز تماماً!

وخلال فترة التوقف الدولي السابقة، أعلنت لجنة مستقلة أن النادي قد أُدين بجميع التهم الموجهة إليه من قِبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، باستثناء تهمة واحدة. وهناك تكهنات تشير إلى إمكانية الإعلان عن العقوبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وبالطبع، من الصعب للغاية معرفة مدى تأثير ذلك على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، في ظل تهديد بخصم عدد كبير من النقاط؛ لكن إذا تحول موقفهم الأولي - الذي اتسم بالتحدي - إلى حالة من القبول الممزوج بالاستياء، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة المباريات، وإلى تراجع في حدة الأداء والرغبة في تحقيق الفوز.

«خدمة الغارديان»