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الرياضة رياضة عالمية

نقاط ضعف مانشستر سيتي تحت قيادة ماريسكا بدأت تظهر للجميع

بعد 3 هزائم متتالية... والعقوبات قد تؤدي إلى تراجع في حدة الأداء والرغبة في تحقيق الفوز

أخطاء الحارس جيانلويجي دوناروما لم تكن السبب الوحيد لهزائم مانشستر سيتي المتتالية (أ.ف.ب)
أخطاء الحارس جيانلويجي دوناروما لم تكن السبب الوحيد لهزائم مانشستر سيتي المتتالية (أ.ف.ب)
    لندن: جوناثان ويلسون*
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نقاط ضعف مانشستر سيتي تحت قيادة ماريسكا بدأت تظهر للجميع

أخطاء الحارس جيانلويجي دوناروما لم تكن السبب الوحيد لهزائم مانشستر سيتي المتتالية (أ.ف.ب)
أخطاء الحارس جيانلويجي دوناروما لم تكن السبب الوحيد لهزائم مانشستر سيتي المتتالية (أ.ف.ب)

بدا المدير الفني لمانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، منزعجاً بعض الشيء - إن لم يكن في حالة ذهول تام - عقب هزيمة فريقه في الجولة الماضية أمام نوتنغهام فورست. فبعد سبعة انتصارات متتالية في بداية الموسم، جاءت ثلاث هزائم متتالية؛ وهو سيناريو نادر للغاية لم يحدث في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سوى مرة واحدة فقط من قبل، وكان ذلك مع فريق شيفيلد وينزداي في موسم 1904-1905. وأشار ماريسكا إلى أن الهزائم الثلاث كانت مختلفة عن بعضها، رغم أن فريقه كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة والأكثر خلقاً للفرص في كل منها.

ففي المباراة التي انتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام أستون فيلا قبل نحو أسبوعين، استحوذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 63 في المائة، وصنع 15 فرصة مقابل 8 لأستون فيلا. وفي الهزيمة بهدف نظيف على أرضه أمام برايتون في الجولة قبل الماضية، بلغت نسبة استحواذ مانشستر سيتي 62 في المائة، وصنع 21 فرصة مقابل 7 للخصم. أما على ملعب «سيتي غراوند» معقل نوتنغهام فورست، فقد وصلت نسبة استحواذ مانشستر سيتي إلى 79 في المائة، وصنع 12 فرصة مقابل 11 للمنافس. لذا، يبدو ماريسكا محقاً من زاوية معينة؛ إذ يمكن للفريق النظر إلى الإحصائيات الأساسية والادعاء بأنه كان سيئ الحظ، رغم أن نوتنغهام فورست يمكنه الإشارة إلى أنه دخل تلك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول «الأهداف المتوقعة»، بينما كان يقبع في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب الفعلي للدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن هناك إحصائية أخرى ينبغي أن تثير قلق ماريسكا، حيث لم ينجح مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه منذ فوزه على ليفربول على ملعب أنفيلد عقب فترة التوقف الدولي السابقة، أي قبل تسع مباريات. وقبل تلك المباراة، استقبل الفريق ثلاثة أهداف أمام سندرلاند. وفي المباريات الثماني الأخيرة، اهتزت شباك مانشستر سيتي 17 مرة. ورغم أن ثلاثة من هذه الأهداف يمكن أن تعود جزئياً إلى أخطاء الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، فإن هناك مشكلات واضحة في بناء الفريق أيضاً؛ إذ يعاني الفريق من ثغرات في التحولات الدفاعية استغلها نوتنغهام فورست ببراعة، وهي نقطة ضعف ليست غريبة على الفرق التي يتولى ماريسكا قيادتها. ومن بين الانتقادات التي وُجّهت إليه، سواء في ليستر سيتي أو تشيلسي، أن الفرق التي يتولى تدريبها كانت تتسم بالحذر المفرط عند الاستحواذ على الكرة؛ لكن هذا يبدو منطقياً بالنظر إلى اعتماده على خط دفاع متقدم للغاية.

ولهذا السبب أيضاً تكتسب الصراعات الثنائية أهمية قصوى في الفرق التي يدربها؛ ففقدان الكرة يعني تشكيل خطورة هائلة ومباشرة على خط الدفاع المكون من أربعة لاعبين. وقد بدا ماريسكا محبطاً للغاية من تفوق لاعبي نوتنغهام فورست في الصراعات البدنية خلال الشوط الأول؛ فخسارة الكرة تمنح الخصم فرصة الانطلاق نحو خط دفاعي خلفه مساحات شاسعة. تظل هذه مشكلة دائمة، وتزداد حدتها عندما يكون مهاجم الخصم لاعباً مثل ليام ديلاب، الذي استعاد مستواه وبات عازماً على تعويض فترة امتدت لأكثر من عام من الأداء المخيب للآمال.

مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا والهزيمة الثالثة على التوالي (رويترز)

ومع ذلك، كان خط الوسط الذي اختاره ماريسكا عرضة للتراجع البدني أمام المنافسين. من الواضح أن ماريسكا يقدّر إنزو فرنانديز تقديراً عالياً - لدرجة أن النادي دفع 125 مليون جنيه إسترليني (167.7 مليون دولار) لضمه من تشيلسي - لكن فرنانديز، رغم موهبته الكروية الكبيرة، لا يتمتع ببنية بدنية قوية وفقاً لمعايير الدوري الإنجليزي الممتاز. وعندما كان يلعب إلى جانب كول بالمر، كان تشيلسي يبدو أحياناً كفريق يفتقر إلى القوة البدنية. ومع ذلك، كان ماريسكا مُصراً على إشراك اللاعب الأرجنتيني، لدرجة أنه ابتكر حلولاً تكتيكية معقدة في تشيلسي، مثل توظيف مالو غوستو في دور يجمع بين الظهير الأيمن وصانع الألعاب.

ويواجه الفريق حالياً مشكلات مشابهة؛ فريان شرقي لاعب خط وسط مهاجم موهوب للغاية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه في الأدوار الدفاعية، سواء من حيث تمركزه أو استعداده للعودة لمساندة خط الدفاع - وهي نقطة أشار إليها جوسيب غوارديولا في الموسم الماضي - كما أن المنافسين قد يتفوقون عليه بدنياً. لا يمثل هذا بالضرورة معضلة كبرى إذا توفر لاعبان يتمتعان بالحيوية والنشاط والقدرة على الحركة خلفه؛ كلاعب من طراز إليوت أندرسون (الذي يتحرك بين الخطوط)، ولاعب صاحب نزعة دفاعية يتولى مهام الارتكاز أو استعادة الكرة، على غرار رودري.

لكن مع رحيل رودري، يجد أندرسون نفسه مضطراً للقيام بعبء بدني هائل. وإذا لم يكن أندرسون في المكان المناسب - كأن يفقد أحد المدافعين الكرة في منطقة خطيرة، أو يتجاوز الخصمُ خط الوسط - فإن الفريق يصبح مكشوفاً تماماً وبسرعة كبيرة. قال ماريسكا إنه سيستغل فترة التوقف الدولي الحالية لإعادة تقييم الأمور، مشيراً إلى أن هذه الحالة تُعد استثناءً نادراً؛ إذ كان من الأفضل للفريق ألا يخوض مباراة أخرى مباشرةً بعد الهزيمة، مما يمنحه فرصة لتجاوز آثارها. ربما يمكن التوصل إلى حل تكتيكي - ربما حل يتجاوز مجرد تجنب إشراك فرنانديز وشرقي معاً في آن واحد. لكن يتعين على ماريسكا أيضاً أن يدرك أنه بحلول موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يكون الفريق خارج سباق المنافسة على اللقب، أو ربما - من الناحية العملية - خارج الدوري الإنجليزي الممتاز تماماً!

وخلال فترة التوقف الدولي السابقة، أعلنت لجنة مستقلة أن النادي قد أُدين بجميع التهم الموجهة إليه من قِبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، باستثناء تهمة واحدة. وهناك تكهنات تشير إلى إمكانية الإعلان عن العقوبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وبالطبع، من الصعب للغاية معرفة مدى تأثير ذلك على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، في ظل تهديد بخصم عدد كبير من النقاط؛ لكن إذا تحول موقفهم الأولي - الذي اتسم بالتحدي - إلى حالة من القبول الممزوج بالاستياء، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة المباريات، وإلى تراجع في حدة الأداء والرغبة في تحقيق الفوز.

«خدمة الغارديان»

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دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف!

لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
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دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف!

لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)

صرّح لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، السبت، عشية المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا أن «لا روخا» حامل لقب كأس العالم وكأس أوروبا ترك بصمته في حقبته الحالية، لكنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد.

وقال دي لا فوينتي، في مؤتمر صحافي: «لقد تركنا بصمتنا في حقبتنا بالفعل. سنرى في المستقبل ما إذا كان منتخب آخر سيتجاوزنا، لكننا حتى الآن نملك الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات المتتالية من دون هزيمة في تاريخ كرة القدم (44 مباراة)».

وأضاف: «ومع ذلك، نحن لا نريد التوقف هنا، بل نسعى لمواصلة التطور وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية».

وتابع المدرب البالغ 65 عاماً: «يتمتع هذا الفريق بطموح كبير، وقد أصبح الفوز هاجساً بالنسبة لنا. نحن نتعامل مع كل مباراة وكأنها الأخيرة. كما حققنا 12 انتصاراً متتالياً، ونسعى غداً لتحقيق الانتصار الثالث عشر»، علماً بأن التعادل يكفي إسبانيا لضمان إنهاء المنافسات في المركز الأول.

ورداً على سؤال حول عودة الموهبة الشابة في برشلونة، لامين جمال الذي تمت إراحته في المباراة الأخيرة في التشيك بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى، أكد دي لا فوينتي أن اللاعب تعافى تماماً، لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيبدأ المباراة أساسياً أم لا.

وأوضح المدرب الإسباني: «سنرى ما إذا كان سيبدأ أساسياً، لكن إذا شارك فهذا يعني أنه في حالة تسمح له بالبدء. لا أعرف ما إذا كان قادراً على خوض 90 دقيقة كاملة، لكنه في حالة ممتازة. لقد تعافى بشكل جيد وتجنب عناء رحلتين طويلتين والتعرض للبرد... كما حصل على قسط كاف من الراحة».

وعن مواجهة إنجلترا، اعتبر دي لا فوينتي أن هذا اللقاء يمثل «ربما أفضل مباراة يمكن مشاهدتها حالياً» على مستوى المنتخبات الوطنية.

ورداً على تصريحات الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب «الأسود الثلاثة»، بشأن المخاوف من وقوع حوادث عنصرية في ملعب «ميتروبوليتانو»، أكد المتحدث أنه لا يوجد في رأيه «أي عنصرية في إسبانيا».

وتشير وسائل الإعلام الإنجليزية، على وجه الخصوص، إلى الإهانات التي تعرض لها لاعبان إنجليزيان، وهما آشلي كول وشون رايت فيليبس خلال مباراة أقيمت في مدريد عام 2004.

كما شهدت الملاعب الإسبانية في السنوات الأخيرة حوادث عديدة أخرى، استهدف معظمها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، وذلك رغم الجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات، إلا أن عدداً قليلاً فقط من هذه الحوادث أدى إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة.

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مبابي «سيكون حاضراً» أمام تركيا

كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
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مبابي «سيكون حاضراً» أمام تركيا

كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

أكد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي، السبت، أن المهاجم كيليان مبابي الغائب عن الخسارة أمام إيطاليا 1 - 3 قبل يومين، بات جاهزاً للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام تركيا في بوردو، الأحد، والتي ستحدد المتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال زيدان: «سيكون معنا غداً».

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب قد تعرض لإصابة عضلية، الأربعاء، عشية السفر إلى إيطاليا؛ ما اضطره للغياب عن تلك المواجهة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات، الجمعة.

كما غاب مبابي (27 عاماً) أيضاً عن المباريات الأربع الأخيرة للمنتخب الفرنسي، حيث كان قد غاب سابقاً، بسبب إصابة في الركبة اليسرى عن اللقاء الذي تلا المباراة الأولى في حقبة زيدان أمام تركيا حين سجل هدف اللقاء الوحيد (1 - 0) في 25 سبتمبر (أيلول).

وأضاف زيدان (54 عاماً) أن وجود مبابي، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 67 هدفاً في 107 مباريات «يغير كل شيء» و«أفضّل وجوده معنا على غيابه».

ورداً على سؤال حول طبيعة علاقته بمهاجم ريال مدريد، أكد زيدان أن الأمور تسير «على أكمل وجه»، نافياً بذلك ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات بينهما.

وتابع: «لا يمكنني منع الناس من قول ما يقولونه، لكن هذا مجرد هراء، وهو أمر مزعج للغاية».

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة الأولى، متساوياً في النقاط مع إيطاليا، ويحتاج إلى تحقيق التعادل أمام تركيا في الجولة السادسة الأخيرة ليضمن تأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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غالياني يتحدى مالاغو على رئاسة الاتحاد الإيطالي

جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
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غالياني يتحدى مالاغو على رئاسة الاتحاد الإيطالي

جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، السبت، قبوله ترشح كل من جيوفاني مالاغو وأدريانو غالياني لمنصب رئاسة الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان له إن مالاغو (67 عاماً) وغالياني (82 عاماً) سيخوضان انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي المقرر لها يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما أكد الاتحاد السبت قبول طلبات كلا المرشحين.

وأضاف الاتحاد الإيطالي أن مالاغو يحظى بدعم أندية في دوري الدرجة الأولى، فيما يتمتع غالياني بتأييد اللاعبين والمدربين.

وكان مالاغو قد تم انتخابه رئيساً للاتحاد الإيطالي في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يتضح لاحقاً أنه لا يمكنه الترشح للمنصب بسبب عدم امتلاكه لعضوية الاتحاد.

وبسبب ذلك خسر مالاغو دعم بعض الأندية في الدرجة الأولى ووافق 11 نادياً فقط على أن يكون مالاغو ممثلاً للرابطة في انتخابات رئاسة الاتحاد بانخفاض عن 19 نادياً من 20 في الصيف الماضي.

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