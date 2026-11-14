«دورة ستوكهولم»: فريتز يحرز اللقب بعد مواجهة مثيرة أمام تيرانتي

رودي غارسيا مدرب النصر ومنتخب بلجيكا السابق (أ.ف.ب)

يستعد رودي غارسيا لزيارة «ديزني لاند» مع عائلته للمرة الأولى؛ لكنه ليس المتنزه الموجود في الولايات المتحدة؛ حيث أمضى المدرب الفرنسي معظم الصيف الماضي على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا خلال كأس العالم؛ بل «ديزني لاند» باريس، في فرنسا، البلد الذي نشأ فيه، والذي وجد فيه أجداده ملاذاً آمناً بعدما فروا من إسبانيا خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

غادر غارسيا، البالغ من العمر 62 عاماً، تدريب المنتخب البلجيكي بعد انتهاء عقده في 31 يوليو (تموز)، بعدما قاده إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم؛ حيث أصبح المنتخب الوحيد في البطولة الذي نجح في تسجيل هدف أمام إسبانيا، التي تُوجت باللقب في النهاية.

وفي أول مقابلة له منذ رحيله، يتحدث المدرب الذي اختارته مجلة «فرنس فوتبول» أفضل مدرب فرنسي 3 مرات، والذي يجيد الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، عن تجربته في المونديال، وما يطمح إلى تحقيقه مستقبلاً، إلى جانب ملفات أخرى.

فلوريان بالوغون لاعب منتخب أميركا أثار الجدل في المونديال (رويترز)

«لم تكن أميركا ضد بلجيكا... بل ضد العالم كله»

يستعيد غارسيا المواجهة المثيرة للجدل التي جمعت بلجيكا بالولايات المتحدة في دور الستة عشر لكأس العالم، والتي أثارت عاصفة عالمية بسبب قضية المهاجم فولارين بالوغون.

ويقول: «لم تكن تلك المباراة بين الولايات المتحدة وبلجيكا؛ بل كانت الولايات المتحدة في مواجهة العالم كله».

ويضيف عن بالوغون: «لم تكن لدي أي مشكلة معه، وقدَّرت أنه جاء إليَّ بعد المباراة على أرض الملعب».

ويتابع: «قلت له: لا تقلق بشأني، فالأمر ليس خطأك. أتمنى فقط ألا تتعرض لانتقادات الجماهير عندما تلعب في فرنسا».

وكان بالوغون، مهاجم موناكو، قد سجل 3 أهداف خلال بدايته المميزة في البطولة، قبل أن يتعرض للطرد أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32.

وكانت البطاقة الحمراء تعني غيابه عن مواجهة بلجيكا في دور الستة عشر؛ لكن تطوراً مفاجئاً أثار غضب كثيرين، وتحول إلى قضية عالمية كبرى. فقد ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة إيقاف بالوغون، ليسمح له بالمشاركة أمام بلجيكا.

وجاء القرار عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصديقه جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا».

ويقول غارسيا: «عندما أخبرني المدير الرياضي بأنهم ربما يلغون البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، وأنه قد يتمكن من اللعب، اعتقدت أن الأمر مجرد مزحة».

ثم يستدرك: «لكن ذلك كان حقيقياً. لم يكن مزاحاً».

ويضيف: «في الظروف الطبيعية، يجب أن تكون الرياضة والسياسة منفصلتين. القضايا الرياضية ينبغي أن تبقى داخل الإطار الرياضي».

كيف تعامل غارسيا مع القرار؟

عندما سُئل المدرب الفرنسي عما فعله فور علمه بإلغاء الإيقاف، أوضح أنه ركَّز على منع لاعبيه من الانشغال بالجدل.

وقال: «طلبت من اللاعبين الحفاظ على تركيزهم، والتفكير في المباراة فقط».

وأضاف: «حسناً، فولارين بالوغون لاعب جيد للغاية، ولكننا كنا قد خضنا مباراة ودية أمام الولايات المتحدة بمشاركته في مارس (آذار)، في أتلانتا، وفزنا بنتيجة 5-2».

وتابع: «قلت للاعبين إن عودة بالوغون لا تمنح الولايات المتحدة أفضلية كبيرة. ربما أفضلية نفسية بسيطة».

ثم شرح كيف حاول تحويل الموقف لمصلحة منتخب بلجيكا.

وقال: «إذا سارت الأمور بصورة سيئة بالنسبة إليهم، مثلاً إذا سجلنا الهدف الأول، فسيظلون يفكرون: هذا المنتخب البلجيكي سبق أن سجل 5 أهداف في مرمانا».

وأضاف: «صحيح أن المنتخب الأميركي دخل مباراتنا في كأس العالم بطاقة هائلة ونتائج جيدة، وقد قلت ذلك لمدربه بعد المباراة».

وتابع: «لكن الأهم بالنسبة إلينا أننا كنا قد هزمناهم بالفعل بنتيجة 5-2، وهذا ساعدنا على الفوز عليهم مجدداً بنتيجة 4-1».

ومع ذلك، لم يُخفِ غارسيا اعتراضه على السابقة التي صنعها قرار «فيفا».

وقال: «عندما أنظر إلى ما حدث الآن، أرى أنه لم يكن من الجيد فتح هذا الباب، والسماح لأي شخص بإلغاء بطاقة حمراء عادية».

واختتم: «يجب أن تكون القواعد واحدة للجميع».

رودي غارسيا قاد بلجيكا لربع نهائي مونديال أميركا الشمالية (رويترز)

مواجهة إيران... كرة القدم بعيداً عن السياسة

لم تكن مواجهة الولايات المتحدة الوحيدة التي خاضتها بلجيكا في أجواء سياسية معقدة.

فقد واجه المنتخب البلجيكي إيران في وقت سابق من البطولة، وسط جدل سياسي أحاط بمشاركة المنتخب الإيراني.

لكن غارسيا يؤكد أنه تعامل مع المباراة من منظور رياضي بحت. ويقول: «كانت مباراة عادية بالنسبة إلينا».

ويضيف: «كانوا مجرد لاعبي كرة قدم، ونحن نحترم الجميع. لقد كانوا فريقاً صعباً».

أمام إسبانيا... إصابات أربكت حسابات بلجيكا

بعد الانتصار على الولايات المتحدة، اصطدمت بلجيكا بإسبانيا في الدور ربع النهائي.

ويستعيد غارسيا الظروف الصعبة التي سبقت المواجهة، ويقول: «حدثت أمور سيئة كثيرة قبل مباراة إسبانيا».

ويوضح: «قائد فريقي، يوري تيليمانس، لم يتمكن من المشاركة بسبب إصابة في العضلة الخلفية خلال الإحماء، ولذلك اضطررت إلى تغيير التشكيلة الأساسية».

ويضيف: «حارس مرماي تيبو كورتوا لم يكن جاهزاً بنسبة مائة في المائة، واضطر إلى مغادرة الملعب خلال المباراة». وخرج كورتوا في الدقيقة 72.

ويتابع غارسيا: «كما تعرض أمادو أونانا لتمزق في أربطة الركبة أمام الولايات المتحدة، ولذلك أصبح الوضع صعباً بعض الشيء في وسط الملعب».

لكنه يؤكد أن تلك الظروف لم تمنع بلجيكا من تقديم مباراة قوية.

ويقول: «حتى مع وضع كل ذلك في الاعتبار، قدَّمنا أداءً جيداً للغاية أمام إسبانيا».

لماذا يصعب إيقاف إسبانيا؟

عندما انتقل الحديث إلى أسباب تفوق المنتخب الإسباني، ركَّز غارسيا على جودة اللاعبين والانسجام الجماعي. وقال: «عندما تكون الكرة بحوزتهم، يصبح من الصعب للغاية استعادتها».

وأضاف: «لا يمكنك تحمل خسارة الكرة أمامهم، ولكنك تخسرها بالفعل لأنهم يضغطون بصورة ممتازة».

وتابع: «إسبانيا أيضاً أكبر بكثير من مجرد لاعب استثنائي واحد».

وأوضح: «جميع لاعبيهم من الطراز الرفيع. ليسوا أساطير مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولكن الشيء الأول بالنسبة إلى إسبانيا هو الفريق».

وكشف غارسيا عن جانب من خطته التكتيكية لمواجهتهم.

وقال: «نظرت إلى خط وسطهم، رودري وفابيان رويز وبيدري، ووضعت خطة لإيقافهم، وخصوصاً رودري».

وأضاف: «نفَّذنا ذلك بصورة جيدة للغاية. ومن الناحية التكتيكية، كنا في وضع جيد»؛ لكنه أقر بأن الأداء الجيد وحده لا يكفي. وقال: «في النهاية، على الفريق أن يفوز».

وتابع: «إسبانيا تمتلك تقريباً اللاعبين أنفسهم الذين شاركوا في كأس العالم الماضية».

وأضاف: «لقد لعبوا معاً فترة طويلة للغاية، حتى إنهم أصبحوا يتحركون وكأنهم يلعبون من الذاكرة، بالنظام نفسه وبمستويات فنية عالية».

جذور إسبانية وحلم التدريب في «الليغا»

يحمل اسم غارسيا دلالة واضحة على أصوله الإسبانية، وهو ما أكده المدرب الفرنسي خلال المقابلة. وقال: «ثلاثة من أجدادي إسبان».

وأضاف: «غادروا إسبانيا خلال الحرب الأهلية، وانتقلوا إلى منطقة الأردين في فرنسا، بالقرب من مدينة سيدان».

وتابع: «هناك نادٍ جيد للغاية في تلك المنطقة. والدي لعب فيه إلى جانب والد يانيك نواه، أسطورة التنس».

ويحتفظ غارسيا بروابط عائلية قوية مع إسبانيا. ويقول: «لدي أفراد من عائلتي في جنوب إسبانيا، في الأندلس».

ويضيف: «تلقيت رسائل كثيرة من إسبانيا خلال كأس العالم، من الأصدقاء وأفراد العائلة. كانت لحظة خاصة بالنسبة إليَّ».

وتابع: «ولهذا كان من المهم بالنسبة لي أن نقدم أداءً جيداً أمام إسبانيا».

ورغم إجادته اللغة الإسبانية، لم يسبق لغارسيا العمل مدرباً في الدوري الإسباني؛ لكنه لا يخفي رغبته في خوض تلك التجربة.

ويقول: «أتحدث الإسبانية؛ لكنني لم أدرب في إسبانيا من قبل. أود فعل ذلك».

ويضيف: «هذا أحد طموحاتي، مثلما كان تدريب منتخب وطني والوصول إلى كأس العالم من طموحاتي».

لماذا اختار تيليمانس قائداً بدلاً من لوكاكو ودي بروين؟

هل كان غياب يوري تيليمانس سبباً حاسماً في خسارة بلجيكا أمام إسبانيا؟ أم أن الأمر ارتبط بخطأ ارتكبه الحارس سيني لامنس، الذي شارك بدلاً من كورتوا؟

يبدأ غارسيا إجابته بالدفاع عن اللاعبين، ويقول: «كلاهما شخص رائع للغاية».

ثم يشرح أسباب اختياره تيليمانس قائداً للمنتخب، فيقول: «أنا من جعل يوري قائداً. لماذا؟ لأنه كان يحظى بتقدير جميع اللاعبين، الشباب والكبار، وحتى الأساطير».

ويضيف: «إنه شخص ذكي للغاية، داخل الملعب وخارجه».

وتابع: «يستطيع تحفيز الآخرين. إنه لاعب يشارك في كل مباراة، وقد رأيت مستوى ثقته بنفسه يرتفع خلال 18 شهراً».

ويعترف غارسيا بأنه كان يمتلك خيارات أكثر شهرة لحمل شارة القيادة.

وقال: «كان بإمكاني اختيار روميلو لوكاكو أو كيفن دي بروين أو أكسل فيتسل أو كورتوا. هؤلاء هم الأساطير»؛ لكنه وجد في تيليمانس صفات مختلفة.

وأضاف: «كان يوري حلقة الوصل المثالية بين اللاعبين الشباب والكبار».

وتابع: «الجميع يحترمه، ولذلك كان اختياره القرار الصحيح».

سيني لامنس... حارس يونايتد الذي لا يعرف الخوف

انتقل غارسيا بعد ذلك إلى الحديث عن سيني لامنس، حارس مانشستر يونايتد، الذي شارك أمام إسبانيا بدلاً من كورتوا.

وكشف أنه سافر إلى مانشستر قبل كأس العالم لمتابعة لامنس وزميله جيريمي دوكو، قائلاً: «ذهبت إلى مانشستر قبل كأس العالم لرؤيته هو وجيريمي دوكو».

وأضاف: «التقيت سيني في أحد المطاعم، وتحدثنا عن كيفية تأقلمه؛ لأن ارتداء قميص مانشستر يونايتد يمثل عبئاً ثقيلاً للغاية عندما تكون لاعباً شاباً».

وتابع: «لكنه يرتديه بسهولة وكأن الأمر لا يشكل أي عبء عليه».

ويرى غارسيا أن أبرز ما يميز الحارس البلجيكي هو هدوؤه النفسي. وقال: «أهم صفاته أنه لا يشعر بالضغط».

وأضاف: «إنه حارس شاب، ولا يزال بحاجة إلى التطور؛ لكنه يمتلك إمكانات كبيرة».

وعن الخطأ الذي ارتكبه أمام إسبانيا، قال: «قد يحدث أن يرتكب خطأ كبيراً أمام إسبانيا، ولكن رأيي في سيني لم يتغير».

وتابع: «إنه شخص جيد، وحارس مرمى ممتاز، وسيصبح واحداً من أفضل حراس المرمى في المستقبل».

وأضاف: «ومجرد لعبه لمانشستر يونايتد دليل حقيقي على إمكاناته الهائلة».

ثم تحدث عن خصائصه الفنية، وقال: «إنه هادئ للغاية، ولا يصاب بالذعر أبداً».

وأضاف: «يجيد قراءة المواقف، سواء في الكرات الهوائية أو المواجهات الفردية، كما أنه جيد في اللعب بقدميه».

انتقال لياندرو تروسارد لبشكتاش التكري أثار الجدل (نادي بشكتاش)

غارسيا مندهش من انتقال تروسار إلى بشكتاش

كان لياندرو تروسار أحد اللاعبين البلجيكيين الذين شاركوا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتُوج اللاعب بلقب الدوري مع آرسنال، قبل أن ينتقل خلال الصيف إلى تركيا للانضمام إلى بشكتاش.

لكن غارسيا لم يخف دهشته من قرار اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً. وقال: «كنت أحب لياندرو. لقد شارك في جميع المباريات، وقدَّم كأس عالم جيدة».

وأضاف: «إنه لاعب ذكي للغاية داخل الملعب».

ثم كشف عن تحفظه الوحيد على مسيرته الأخيرة. وقال: «الأمر الوحيد الذي أثار دهشتي، وقد قلت له ذلك، هو اختياره الانتقال إلى بشكتاش».

وأوضح: «رغم أن الدوري التركي أصبح الآن بطولة رائعة بالنسبة إلى اللاعبين، فإن قراره فاجأني».

وشدد على أن موقفه لا يمثل انتقاداً للنادي التركي. وقال: «الأمر ليس ضد بشكتاش؛ بل لأنني أعتقد أن تروسار يمتلك من الجودة ما يؤهله للعب في فريق قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا».

مانشستر يونايتد... مقابلتان وحلم لم يكتمل

خلال مسيرته التدريبية الطويلة، قاد غارسيا عدداً من الأندية الكبرى، بينها روما ومارسيليا وليون والنصر السعودي ونابولي؛ لكنه لم يسبق له العمل في إنجلترا.

وكان اسمه قد ارتبط بتولي تدريب مانشستر يونايتد بصورة مؤقتة عام 2021، قبل أن يقع الاختيار على الألماني رالف رانجنيك.

وعندما سُئل عما إذا كان صحيحاً أنه وصل إلى المرحلة النهائية من عملية الاختيار، وكان المرشح الآخر الوحيد الذي خاض مقابلة ثانية، أجاب بالإيجاب.

وقال: «نعم، خضت مقابلتين من أجل العمل في هذا النادي الرائع، أحد أفضل الأندية في العالم».

وأضاف: «أود العمل في إنجلترا».

وكشف عن هوية المسؤولين الذين التقاهما. وقال: «اجتمعت مع دارين فليتشر الذي كان يشغل منصب المدير التقني آنذاك، وجون مورتو الذي كان مديراً لكرة القدم».

وتابع: «كانت الوظيفة مؤقتة، وسألوني عما سأفعله بعد انتهاء الفترة المحددة».

وهنا قدم غارسيا إجابة تعكس ثقته بنفسه. وقال: «أخبرتهم أنني سأقدم عملاً جيداً للغاية، إلى درجة أنني سأستمر في مانشستر»؛ لكنه أضاف: «في النهاية، منحوا الوظيفة لرالف».

«أنا متوسطي المزاج... ودمي حار»

لا يرى غارسيا أن الضغوط الجماهيرية في مانشستر يونايتد كانت ستشكل عائقاً أمامه. فقد سبق أن عمل في أندية تمتلك جماهير شغوفة وبيئات شديدة المطالب.

وقال: «مانشستر يونايتد نادٍ ضخم؛ لكنني دربت أندية كبيرة صنعت جماهيرها أجواء مذهلة، مثل روما ومارسيليا وليون ونابولي».

وأضاف: «هذا يجلب الضغوط، وقد يجعل الأمور معقدة؛ لكنه يكون رائعاً أيضاً عندما تفوز».

ثم تحدث عن شخصيته. وقال: «أنا متوسطي بحكم أصولي، ودمي حار».

واستعاد تجربته القصيرة مع نابولي التي انتهت بإقالته بعد 4 أشهر فقط. وقال: «حتى في نابولي، رغم أنني بقيت 4 أشهر فقط قبل أن يقيلني الرئيس، استمتعت بالتجربة».

ثم قدم تفسيره لأسباب رحيله، قائلاً: «لم تتم إقالتي بسبب النتائج؛ بل لأنني أردت اتخاذ القرارات التي ينبغي أن يتخذها المدرب».

رودي غارسيا مع كريستيانو رونالدو إبان تدريبه النصر (نادي النصر)

كريستيانو رونالدو... أول من يصل وآخر من يغادر

رغم عدم حصوله على فرصة تدريب مانشستر يونايتد، انتهى الأمر بغارسيا إلى العمل مع أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي الإنجليزي، كريستيانو رونالدو. فقد تولى تدريب النجم البرتغالي خلال تجربته مع النصر السعودي.

وعندما سُئل عن التعامل مع رونالدو، جاءت إجابته حاسمة، قائلاً: «كان الأمر سهلاً للغاية؛ لأنه لاعب رائع، والجميع يعرف ذلك».

وأضاف: «لكنه أيضاً إنسان جيد للغاية ومحترف حقيقي».

ويرى غارسيا أن المشاعر القوية التي يظهرها رونالدو تعكس علاقته الاستثنائية بكرة القدم. وقال: «عندما ترى انفعالاته، تدرك أنه يعيش من أجل كرة القدم».

وأضاف: «اكتشفت ذلك عندما شاهدته في التدريبات».

ثم كشف عن تفاصيل من سلوك رونالدو اليومي، وقال: «كان أول من يصل إلى التدريبات، وآخر من يغادر».

وتابع: «كنا ننظم مسابقات صغيرة خلال التدريبات، وكان يحتفل بالفوز بها كما لو أنه تُوج بدوري أبطال أوروبا، مستخدماً احتفاله الشهير».

32 عاماً في التدريب... وما زال يريد المزيد

منذ رحيله عن منتخب بلجيكا، لم يتولَّ غارسيا تدريب أي فريق.

وتمثل هذه الفترة استراحة نادرة في مسيرة تدريبية امتدت 32 عاماً، قاد خلالها 11 فريقاً.

وبعد كل هذه التجارب، كيف يصف غارسيا الفريق الذي يحمل بصمته؟

يقول: «جميع فرقي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يسجلون الأهداف، وليس مهاجماً واحداً فقط».

ويضيف: «أحب أن يهاجم فريقي، وأن يكون الطرف المبادر، وأن يمتلك الكرة».

لكنه يؤكد أهمية المرونة التكتيكية، ويقول: «أحياناً تحتاج أيضاً إلى التكيف مع الظروف».

فلسفة غارسيا: اللاعب إنسان قبل كل شيء

يعتقد المدرب الفرنسي أن أهم ما يميز أسلوبه ليس الجانب التكتيكي وحده؛ بل علاقته الإنسانية باللاعبين.

ويقول: «أسلوبي في الإدارة يعتمد بدرجة أكبر على الجانب الإنساني».

ويضيف: «العلاقة مع اللاعب هي أهم شيء».

ثم يوضح فلسفته: «اللاعبون ليسوا مجرد لاعبي كرة قدم؛ بل هم بشر أيضاً».

وتابع: «لذلك تحتاج إلى معرفتهم، والتحدث معهم، وفهم الأوقات التي يواجهون فيها مشكلات، ومساعدتهم إذا استطعت».

وأضاف: «كما يجب أن تتعامل معهم بروح جيدة، وبطريقة إيجابية».

ليلة إسقاط غوارديولا... الذكرى التي لا ينساها

عندما أراد غارسيا تقديم مثال على فلسفته التدريبية، عاد إلى واحدة من أبرز مبارياته مع ليون. ففي عام 2020، واجه الفريق الفرنسي مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. وقال: «عندما لعبنا أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2020، كنت أعرف أنني بحاجة إلى أن يكون جميع اللاعبين إلى جانبي».

وأضاف: «وكنت أعرف أيضاً أننا بحاجة إلى أن نكون مثاليين من الناحية التكتيكية».

ثم تحدث عن صعوبة مواجهة فريق يقوده بيب غوارديولا. قائلاً: «لا يمكنك هزيمة مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، أحد أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل، من دون ذلك».

واستعاد أسماء لاعبي خط وسطه الشبان في تلك المباراة. وقال: «من كان يلعب في وسط ملعبي؟ ماكسنس كاكيريه، وكان يبلغ 20 عاماً، وحسام عوار، وكان عمره 22 عاماً، وبرونو غيمارايش، الذي جاء من البرازيل في يناير (كانون الثاني)، وكان يبلغ 22 عاماً».

وأضاف: «وكان لدي ريان شرقي على مقاعد البدلاء، وعمره 16 عاماً».

وتابع بإعجاب: «الكثير من اللاعبين الجيدين».

ثم اختصر تلك الليلة في جملة واحدة: «وفزنا».

واختتم غارسيا حديثه قائلاً: «لقد كان ذلك امتيازاً كبيراً بالنسبة إليَّ، وأريد مزيداً من هذه اللحظات».